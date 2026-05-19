Le café d'avant-match de Newhook est LA superstition qui ne doit pas arrêter (VIDÉO)
Phillip Danault a des commandes à préparer!
Si tu suis de près les Canadiens de Montréal en séries éliminatoires, tu sais qu'on ne touche pas aux rituels qui fonctionnent. Et depuis quelques semaines, la superstition la plus savoureuse du Tricolore n'a rien à voir avec une poignée de main spéciale ou une routine sur la patinoire : c'est plutôt un café glacé. Celui d'Alex Newhook, commandé et payé par nul autre que son coéquipier Phillip Danault.
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Tout a commencé lors du match deux contre les Sabres de Buffalo, le 8 mai dernier. Une photo de Newhook arrivant à l'aréna avec son café en main avait attiré l'œil de Marie-Pierre Danault, qui avait remarqué que le nom sur la boisson n'était pas celui du Terre-Neuvien, mais bien celui de son mari. « Clairement, le café de mon mari a été payant », avait-elle écrit en commentaire. Ce soir-là, Newhook avait inscrit deux buts dans une victoire de cinq à un. La superstition était née.
Depuis, Phil commande, et Alex marque. Du moins, c'est ce qui est souhaité.
Lundi soir, après que les Sabres aient été éliminés grâce à un autre but épique de Newhook, le numéro 15 a confirmé que la tradition est bien ancrée dans la routine de l'équipe :
« Oui, c'est devenu une sorte de superstition. [...] Quand on parle de superstitions, je crois que, bien souvent, lors des séries éliminatoires, ces superstitions sont un peu plus intenses par rapport à la saison régulière. Quand quelque chose fonctionne, on ne le change pas. Et Phil était tout aussi heureux de m'acheter du café que moi de le recevoir de lui! Donc, on va sûrement continuer. »
Et avec des stats comme les siennes ce printemps, soit sept filets en 14 matchs, dont deux buts gagnants de série, on comprend que personne au vestiaire n'a envie de briser ce rituel caféiné.
Le CH affrontera maintenant les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Association de l'Est, à compter du 21 mai, à 20 h. Une question s'impose : est-ce qu'il y a un Starbucks proche de l'aréna à Raleigh, Phil?