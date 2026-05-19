Le café d'avant-match de Newhook est LA superstition qui ne doit pas arrêter (VIDÉO)

Phillip Danault a des commandes à préparer!

Alex Newhook des Canadiens de Montréal.

Le café d'avant-match d'Alex Newhook des Canadiens de Montréal est devenu une superstition durant les séries.

@canadiensmtl | Instagram, Canadiens de Montréal | YouTube
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu suis de près les Canadiens de Montréal en séries éliminatoires, tu sais qu'on ne touche pas aux rituels qui fonctionnent. Et depuis quelques semaines, la superstition la plus savoureuse du Tricolore n'a rien à voir avec une poignée de main spéciale ou une routine sur la patinoire : c'est plutôt un café glacé. Celui d'Alex Newhook, commandé et payé par nul autre que son coéquipier Phillip Danault.

À lire également : Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)

Tout a commencé lors du match deux contre les Sabres de Buffalo, le 8 mai dernier. Une photo de Newhook arrivant à l'aréna avec son café en main avait attiré l'œil de Marie-Pierre Danault, qui avait remarqué que le nom sur la boisson n'était pas celui du Terre-Neuvien, mais bien celui de son mari. « Clairement, le café de mon mari a été payant », avait-elle écrit en commentaire. Ce soir-là, Newhook avait inscrit deux buts dans une victoire de cinq à un. La superstition était née.


Depuis, Phil commande, et Alex marque. Du moins, c'est ce qui est souhaité.

Lundi soir, après que les Sabres aient été éliminés grâce à un autre but épique de Newhook, le numéro 15 a confirmé que la tradition est bien ancrée dans la routine de l'équipe :

« Oui, c'est devenu une sorte de superstition. [...] Quand on parle de superstitions, je crois que, bien souvent, lors des séries éliminatoires, ces superstitions sont un peu plus intenses par rapport à la saison régulière. Quand quelque chose fonctionne, on ne le change pas. Et Phil était tout aussi heureux de m'acheter du café que moi de le recevoir de lui! Donc, on va sûrement continuer. »



Et avec des stats comme les siennes ce printemps, soit sept filets en 14 matchs, dont deux buts gagnants de série, on comprend que personne au vestiaire n'a envie de briser ce rituel caféiné.

Le CH affrontera maintenant les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Association de l'Est, à compter du 21 mai, à 20 h. Une question s'impose : est-ce qu'il y a un Starbucks proche de l'aréna à Raleigh, Phil?

From Your Site Articles
canadien de montréalalex newhookcanadiens de montreal
MontréalSportCanadaSportQuébec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Le sac en papier de Mike Matheson du CH fait jaser et les hypothèses sont hilarantes

Des petites collations santé ou des souvenirs pour sa famille? 🛍️

On sait enfin qui affrontera les Canadiens de Montréal en séries et ça s'annonce corsé

Salut, l'impression de déjà-vu! ⚡️🫠

Alex Newhook du CH a une soeur qui joue dans la LPHF et elle était aussi en séries

Non, elle ne prend pas pour Montréal. 😬🔥

Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)

La pizza était de retour! 😍

Canadien Tire fait un gros solde du printemps : Voici 8 rabais allant jusqu'à 400$ par item

Gâte-toi!

14 produits d'épicerie à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Maxi pour économiser

Jusqu'à 3,50 $ de différence pour le même produit de la même marque. 🤯

Voici les pays populaires où le dollar canadien vaut le plus et le moins cher actuellement

Selon ta destination, tu peux gagner au change!

8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés au Québécois en juin 2026

Des sommes qui ne peuvent que faire du bien à ton portefeuille!

Ce produit très populaire pour les cheveux coûte 47 % moins cher au Costco qu’en Pharmacie

Et tu en as pour un bon moment!

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 14,99 $ et c'est un «must» pour les chaudes soirées d'été

Tes nuits d'été s'annoncent plus fraiches!

8 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Cette chute en Ontario digne du Costa Rica est idéale pour un road trip à partir du Québec

Pas besoin de quitter le pays pour admirer des paysages de rêve!

Ces 7 restos à Laval ont reçu 500 $ à 1 000 $ d'amendes du MAPAQ pour malpropreté en 2026

Certains ont « exploité un lieu qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. » 😬

Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)

La pizza était de retour! 😍