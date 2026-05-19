Ces 7 restos à Laval ont reçu 500 $ à 1 000 $ d'amendes du MAPAQ pour malpropreté en 2026
Certains ont « exploité un lieu qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. » 😬
Avec ses nombreuses adresses aux saveurs inspirées des quatre coins du monde, Laval s’est imposée au fil des années comme une destination gourmande incontournable du Grand Montréal. Toutefois, certains établissements ne respectent pas toujours les normes de salubrité en vigueur. Au cours des derniers mois, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a d’ailleurs imposé plusieurs amendes à des restaurants de Laval.
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Depuis le début de l’année 2026, ce sont sept restaurants toujours en activité qui ont été condamnés à payer des amendes liées à la propreté des lieux. Comme ailleurs dans la province, les principales infractions concernent la présence de nuisibles — insectes, rongeurs ou leurs excréments — dans l'établissement. Un manquement qui, selon les données publiées sur le site du ministère, revient de façon frappante dans les sept dossiers ci-dessous.
Un point à garder en tête : la date du jugement ne correspond pas à celle de l’infraction. En raison des délais judiciaires, les manquements relevés lors des inspections peuvent remonter à plusieurs mois. Pour chaque établissement, tu trouveras donc les deux dates : celle de la visite du MAPAQ ainsi que celle de la condamnation de la Cour.
Voici les sept établissements concernés, les amendes reçues et les infractions retenues.
Ahi Poke Laval
Le restaurant Ahi Poke à Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1627, boul. Daniel-Johnson, Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-11-13
Date du jugement : 2026-05-05
Souvlaki Bar
Le restaurant Souvlaki Bar à Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 190, prom. du Centropolis, Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-08-06
Date du jugement : 2026-05-05
Sushi Marché 440
Le Sushi Marché 440 à Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 3535, autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-10-30
Date du jugement : 2026-05-05
Les Fringales Déjeuner et Dîner
Le restaurant Les Fringales Déjeuner et Dîner à Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Google Maps
Adresse : 1625, boul. Daniel-Johnson, Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-11-13
Date du jugement : 2026-05-05
La Prolongation Resto-Bar
La Prolongation Resto-Bar, à l'aréna Guimond, a été sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.
Adresse : 4355, autoroute Laval Ouest N., Laval, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. »
Date de l'infraction : 2025-03-05
Date du jugement : 2026-04-03
Starbucks Le Carrefour
Le restaurant Starbucks Carrefour Laval, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 3035, boul. Le Carrefour, Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-09-04
Date du jugement : 2026-02-06
Gourmeyeur La Boutique
Le Gourmeyeur à Laval, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 3535, autoroute 440 O., Laval, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-08-20
Date du jugement : 2026-02-06
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