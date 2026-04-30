Ces 19 restos de la Rive-Sud de Montréal ont reçu 1000 $ à 6000 $ d'amendes du MAPAQ en 2026

Ton resto du coin est peut-être dans la liste. 😬

La devanture du Bâton Rouge, mis à l'amende par le MAPAQ. Droite : La devanture du Basha, mis à l'amende par le MAPAQ.

Plusieurs restaurants sur la Rive-Sud de Montréal ont été mis à l'amende par le MAPAQ en 2026.

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Rédactrice en chef

Pas besoin de traverser le pont pour bien manger : la Rive-Sud de Montréal regorge d’adresses gourmandes qui valent le détour. Entre les restaurants bien établis et les terrasses invitantes, les options ne manquent pas pour satisfaire toutes les envies. Cela dit, même les établissements les plus populaires et endroits aux mets les plus délicieux ne sont pas à l’abri d’écarts en matière d’hygiène. C’est là qu’intervient le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui veille au respect des normes sanitaires en effectuant des inspections régulières et rigoureuses.

À lire également : 2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Lorsqu'un manquement aux normes de salubrité est constaté, le ministère peut émettre des constats d'infraction assortis d'amendes. Depuis le début de l'année 2026, les 19 restaurants répartis sur la Rive-Sud de Montréal ci-bas ont été sanctionnés à hauteur de 1 000 $ à 6 000 $. Certains ont été épinglés une seule fois, d'autres à répétition, parfois pour les mêmes raisons.

Un point important à garder en tête : les jugements rendus en 2026 ne reflètent pas nécessairement des infractions récentes. En raison des délais liés aux procédures judiciaires, les manquements relevés lors des inspections peuvent remonter à plusieurs mois, voire à plus d’un an. Pour chaque établissement, tu trouveras donc à la fois la date de l’infraction et celle du jugement.

Restaurant Basha

Devanture du restaurant Restaurant Basha \u00e0 Longueuil.

Le Restaurant Basha à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ deux fois en 2026.

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Adresse : 1300, ch. de Chambly, Longueuil, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. Récidive. »

Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2024-08-13 ; date du jugement : 2026-01-23

Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2024-03-05 ; date du jugement : 2026-01-23

Bâton Rouge

Devanture du restaurant Restaurant B\u00e2ton Rouge \u00e0 Candiac.

Le Restaurant Bâton Rouge à Candiac, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 120, rue Strasbourg, Candiac, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-09-16 ; date du jugement : 2026-04-01

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-08-11 ; date du jugement : 2026-03-19

Chez Lien

Devanture du Restaurant Chez Lien \u00e0 Longueuil.

Le Restaurant Chez Lien à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 753, rue Saint-Laurent O., Longueuil, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-11-26 ; date du jugement : 2026-01-26

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. Récidive. »
Date de l'infraction : 2024-10-01 ; date du jugement : 2026-01-14

Chin Chine Cuisine Asiatique

Devanture du restaurant Chin Chine Cuisine Asiatique \u00e0 Sainte-Catherine.

Le restaurant Chin Chine Cuisine Asiatique, à Sainte-Catherine, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 4810, rte 132, Sainte-Catherine, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. Récidive. »
Date de l'infraction : 2025-08-26 ; date du jugement : 2026-04-04

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu où des personnes en contact avec les produits, ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, ne s’étaient pas lavé les mains et les avant-bras avec de l’eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, après avoir manipulé des aliments crus et chaque fois qu’il y avait un risque de contamination pour les produits. »
Date de l'infraction : 2025-10-23 ; date du jugement : 2026-01-24

Restaurant Tahiti

Devanture du restaurant Restaurant Tahiti \u00e0 Ch\u00e2teauguay.

Le restaurant Tahiti à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 88, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. Récidive. »

Date de l'infraction : 2024-09-25

Date du jugement : 2026-01-21

Restaurant Ozen

Devanture du Restaurant Ozen \u00e0 Longueuil.

Le Restaurant Ozen à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 1215, ch. du Tremblay, Longueuil, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. Récidive. »

Date de l'infraction : 2025-02-26

Date du jugement : 2026-02-28

Pizzeria Grande Allée

Devanture de la Pizzeria Grande All\u00e9e \u00e0 Longueuil.

La Pizzeria Grande Allée à Longueuil, sanctionnée par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 5630, rue Grande Allée, Longueuil, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l'infraction : 2025-02-19

Date du jugement : 2026-03-19

Metro Pizza

\u200bDevanture du Metro Pizza 2018 \u00e0 Longueuil.

Le Metro Pizza 2018 à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 1524, rue Sainte-Hélène, Longueuil, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2026-01-14

Date du jugement : 2026-02-16

Brossard Bagel

Devanture du Brossard Bagel \u00e0 Longueuil.

Le Brossard Bagel à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 286, rue Gladstone, Longueuil, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-04-15

Date du jugement : 2026-01-29

Scores Rôtisseries BBQ

Devanture du Scores R\u00f4tisserie BBQ & C\u00f4tes Lev\u00e9es \u00e0 Boucherville.

Le Scores Rôtisserie BBQ & Côtes Levées à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 1200, rue Volta, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2026-01-21

Date du jugement : 2026-02-25

Blvd Bar & Grill

Devanture du Blvd Bar & Gril \u00e0 Ch\u00e2teauguay.

Le Blvd Bar & Gril à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 100, rue Kepler, Châteauguay, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-11-07

Date du jugement : 2026-02-18

L'Oeuf Doré

Devanture de L'Oeuf Dor\u00e9 \u00e0 Saint-Jean-sur-Richelieu.

L'Oeuf Doré à Saint-Jean-sur-Richelieu, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 915, boul. Seminaire N., Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-10-31

Date du jugement : 2026-01-20

Sushi Saba Poke

Devanture du restaurant Sushi Saba Poke \u00e0 Longueuil.

Le Sushi Saba Poke à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 187, rue Saint-Charles O., Longueuil, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2026-02-04

Date du jugement : 2026-03-05

Sushi Sama

Devanture du Sushi Sama \u00e0 Boucherville.

Le Sushi Sama à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 20, boul. de Mortagne, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-11-27

Date du jugement : 2026-01-23

La Belle et La Boeuf

Devanture de La Belle et La Boeuf Saint-Bruno \u00e0 Saint-Bruno-de-Montarville.

Le restaurant La Belle et La Boeuf à Saint-Bruno-de-Montarville, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 330, boul. des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l'infraction : 2025-05-16

Date du jugement : 2026-01-14

Restaurant Déjeuner Pétinos

Le restaurant P\u00e9tinos \u00e0 Boucherville.

Le restaurant Pétinos, à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 95, boul. Mortagne, app. A, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l'infraction : 2025-07-15

Date du jugement : 2026-02-28

3 Amigos

Devanture du 3 Amigos Resto-Bar \u00e0 Boucherville.

Le 3 Amigos à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 1150, rue Volta, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu en vue de la vente, un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Date de l'infraction : 2025-03-25

Date du jugement : 2026-01-22

Restaurant Siam

Devanture du restaurant Restaurant Siam \u00e0 Brossard.

Le Restaurant Siam au Dix30, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 155, prom. des Lanternes, Brossard, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l'infraction : 2025-07-17

Date du jugement : 2026-04-15

Restaurant Délices d'Asie

Devanture du Restaurant D\u00e9lices D'Asie \u00e0 Saint-Lambert.

Le Délices D'Asie à Saint-Lambert, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 649, av. Victoria, Saint-Lambert, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-11-12

Date du jugement : 2026-01-19


Pas de panique si tu reconnais l'un de tes restos préférés dans cette liste. Une sanction du MAPAQ signifie que des manquements ont été relevés, et pas nécessairement qu'ils sont toujours présents aujourd'hui. La plupart du temps, les établissements corrigent la situation avant même que le jugement soit rendu public. Les cas plus sérieux, eux, peuvent mener à une fermeture temporaire imposée par le ministère, jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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