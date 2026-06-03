18 Tim Hortons au Québec ont payé 500 $ à 1 500 $ d’amendes du MAPAQ depuis le début de 2026

Le MAPAQ a l'œil sur les cafés chouchou des Québécois.

Devanture du restaurant Tim Hortons à Rawdon, sanctionné par le MAPAQ. Droite : Devanture du restaurant Tim Hortons sur Henri-Bourassa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Près d'une vingtaine de Tim Hortons au Québec ont payé des amendes du MAPAQ en 2026.

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Rédaction et édition

Peu importe où tu te trouves au Québec, un Tim Hortons n'est jamais bien loin. Avec ses centaines de succursales réparties aux quatre coins de la province, la chaîne de cafés est devenue un incontournable pour bien des Québécois et Québécoises, que ce soit pour un arrêt rapide avant le travail, un road trip, ou un samedi matin à l'aréna. Mais derrière les vitrines remplies de Timbits et les comptoirs achalandés, les établissements doivent aussi répondre à des normes strictes en matière d'hygiène et de salubrité.

À lire également : Dunkin' vs Tim Hortons : on a demandé aux Québécois et le résultat est brutal

À cet effet, 18 succursales Tim Hortons du Québec ont reçu des amendes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) depuis le début de l'année 2026. Les montants des sanctions varient de 500 $ à 1 500 $, selon les infractions constatées lors des inspections.

Même si les décisions de la Cour ont toutes été rendues au cours des derniers mois, les manquements reprochés ne datent pas nécessairement de la même période. Entre une inspection du MAPAQ, le dépôt des constats d’infraction et le jugement final, plusieurs mois — et parfois même plus longtemps — peuvent s’écouler. C’est pourquoi, pour chacune des succursales figurant dans cette liste, tu trouveras à la fois la date à laquelle l’infraction a été constatée et celle où la condamnation a été prononcée.

Voici les 18 adresses Tim Hortons qui ont été sanctionnées depuis le début de l'année 2026.

Tim Hortons - av. du Pont Sud, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 1049, av. du Pont Sud, Alma, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.

Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »
Date de l'infraction : 2025-10-28 ; date du jugement : 2026-02-26

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l'infraction : 2025-10-28 ; date du jugement : 2026-02-26

Tim Hortons - boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal

Adresse : 7500, boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal, QC

Total des amendes : 1 250 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-07-25

Date du jugement : 2026-03-02

Tim Hortons, rue Queen, Rawdon

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Rawdon, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Rawdon, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 3738, rue Queen, Rawdon, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu en vue de la vente un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Date de l’infraction : 2026-02-05

Date du jugement : 2026-02-23

Tim Hortons - rue Sherbrooke E., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al, sur la rue Sherbrooke, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 12775, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-01-22

Date du jugement : 2026-05-21

Tim Hortons - boul. Le Carrefour, Laval

\u200bLe caf\u00e9 Tim Hortons au Carrefour Laval.

Le café Tim Hortons au Carrefour Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

Tim Hortons

Adresse : 3035, boul. Le Carrefour, Laval, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-04-10

Date du jugement : 2026-05-12

Tim Hortons - boul. Henri-Bourassa E., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons sur Henri-Bourassa \u00e0 Montr\u00e9al, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons sur Henri-Bourassa E. à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-02-13

Date du jugement : 2026-04-28

Tim Hortons - montée Sanche, Boisbriand

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Boisbriand, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Boisbriand, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 355, mnt. Sanche, Boisbriand, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-03-18

Date du jugement : 2026-04-13

Tim Hortons - boul. de Lucerne, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 25, boul. de Lucerne, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-03-04

Date du jugement : 2026-03-30

Tim Hortons - boul. Richelieu, Richelieu

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Richelieu, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Richelieu, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 401, boul. Richelieu, Richelieu, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-07-02

Date du jugement : 2026-03-24

Tim Hortons - ch de la Savane, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 25, ch. de la Savane, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-06-18

Date du jugement : 2026-03-03

Tim Hortons - rue Principale, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 165, rue Principale, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-11-05

Date du jugement : 2026-01-09

Tim Hortons - boul. de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Rivi\u00e8re-du-Loup, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en janvier 2026.

Le café Tim Hortons à Rivière-du-Loup, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 235, boul. de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-10-09

Date du jugement : 2026-01-06

Tim Hortons - rue Sherbrooke O., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en avril 2026.

Le café Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 674, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 700 $

Raison de l'infraction : « L'exploitant visé doit utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits. »

Date de l’infraction : 2025-06-05

Date du jugement : 2026-04-20

Tim Hortons - av. du Pont Sud, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 1775, av. du Pont Sud, Alma, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-06

Date du jugement : 2026-03-31

Tim Hortons - ch. Masson, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en mai 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1015, ch. de Masson, Gatineau, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-13

Date du jugement : 2026-05-16

Tim Hortons - av. Wilfrid-Hamel, Québec

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Qu\u00e9bec, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en mars 2026.

Le café Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 5050, av. Wilfrid-Hamel, Québec, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction :« A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-22

Date du jugement : 2026-03-31

Tim Hortons - rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Mont-Saint-Hilaire, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en f\u00e9vrier 2026.

Le café Tim Hortons à Mont-Saint-Hilaire, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 10, rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les ustensiles servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-10-14

Date du jugement : 2026-02-01

Tim Hortons - av. du Pont Nord, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 655, av. du Pont Nord, Alma, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-04

Date du jugement : 2026-01-19

Est-ce qu'une amende du MAPAQ signifie qu'il faut éviter l'endroit?

Il est important de noter qu'une amende du MAPAQ ne signifie pas nécessairement qu'un établissement représente un danger pour le public au moment de la publication du jugement. Dans la plupart des cas, les commerces visés ont corrigé les manquements relevés afin de se conformer aux exigences du ministère et de poursuivre leurs activités.


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