Tim Hortons va ouvrir 14 nouveaux restos au Québec en 2026 et le look va changer (PHOTOS)

Est-ce que le retour de Dunkin' force Tim Hortons à « stepper sa game »? 🔥🍩

Façade d'un restaurant Tim Hortons.

La chaîne Tim Hortons prévoit d'ouvrir 14 nouveaux restaurants au Québec et d'en rénover une cinquantaine d'autres en 2026.

Tim Hortons
Éditrice sénior, Nouvelles

Alors que Dunkin' prépare son grand retour au Canada avec une centaine de nouvelles adresses d'ici 2027, Tim Hortons annonce l'ouverture de 14 nouveaux restaurants au Québec en 2026, en plus de la rénovation d'une cinquantaine d'établissements dans la province. Coïncidence ou pas, la chaîne sort l'artillerie lourde.

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À l'échelle nationale, c'est un investissement de 400 millions de dollars impliquant 340 propriétaires de restaurants canadiens, dont 60 qui construisent carrément de nouveaux établissements partout au pays. Au Québec, ça veut dire 65 chantiers au total, entre nouvelles constructions et réfections complètes.

Les nouveaux établissements pousseront aux quatre coins de la province : Beauharnois, Châteauguay, Contrecœur, Gatineau, La Salle, Lavaltrie, Montréal, Québec, Saint-Georges, Saint-Thomas, Sainte-Brigitte-de-Laval et Saint-Isidore figurent parmi les villes ciblées.

Côté ambiance, la transformation sera réelle. Tim Hortons promet « de plus beaux restaurants » et misera sur l'éclairage et des espaces plus accueillants pour y parvenir.

L'int\u00e9rieur d'un nouveau Tim Hortons au Qu\u00e9bec. Tim Hortons mise sur un nouveau décor plus accueillant pour rafraîchir ses succursales. Tim Hortons

Les présentoirs de pâtisseries seront mis en valeur pour enfin donner aux beignes, Timbits et muffins la place qu'ils méritent.

La chaîne veut également s'assurer que les kiosques numériques seront mieux intégrés et les zones de cueillette mobile plus claires, afin d'améliorer l'expérience de la clientèle. Parce que, quand tu n'as pas encore pris ton premier café de la journée, ça se peut que tu n'aies pas l'énergie de parler à quelqu'un!

L'int\u00e9rieur d'un nouveau Tim Hortons au Qu\u00e9bec. Les restaurants rénovés mettront de l'avant les commandes numériques sur place et les commandes mobiles. Tim Hortons

La bannière tient à réaffirmer son héritage canadien et son implication dans la communauté locale. Le « fait au Canada » semble être une priorité pour la marque alors que la main-d'œuvre et les matériaux proviendront d'entreprises locales.

« La marque Tim Hortons a été fondée au Canada par des Canadiens, et nous sommes fiers de continuer à investir au Canada pour offrir l'expérience de beaux restaurants modernes à nos invités », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons.

Reste à voir si un joli décor et de nouveaux équipements vont suffire à reconquérir les adeptes qui ont clairement la nostalgie des Munchkins.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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