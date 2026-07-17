Ce tabouret à 5 $ chez Dollarama coûte 10 à 13 $ au Walmart et chez Winners
D'autres commerces vendent le leur entre 20 et 24 $. 🤯👀
Les bonnes trouvailles chez Dollarama ne se limitent pas aux articles saisonniers ou aux essentiels du quotidien. Il arrive aussi que l'enseigne propose des produits pratiques pour la maison qu’on ne pense pas forcément à acheter là, mais pourtant! Certains ressemblent étonnamment à des modèles vendus beaucoup plus cher ailleurs. C'est le cas d'un tabouret pliable à seulement 5 $, alors que les compétiteurs vendent les leurs à des prix qui varient entre 10 $ et 24 $.
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Un petit escabeau pliant peut rapidement devenir un incontournable dans bien des situations du quotidien. Que ce soit pour atteindre une tablette un peu trop haute, faire un grand ménage ou réaliser une tâche qui demande quelques centimètres de plus, cet accessoire s'avère souvent très pratique. Or, s'il fallait auparavant débourser plus d'une dizaine de dollars pour s'en procurer un, Dollarama en vend maintenant un à prix dérisoire.
Et rassure-toi : Narcity Québec le teste depuis plusieurs mois avec des poids adultes, et il n'est pas moins solide qu'ailleurs.
Tabouret pliant du Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Le tabouret à marches en plastique vendu chez Dollarama est d'environ neuf pouces de hauteur et douze de largeur et peut supporter jusqu'à 286 livres. Il est orné de points antidérapants pour assurer la sécurité.
Son format pliable constitue aussi l'un de ses principaux atouts. Contrairement aux escabeaux traditionnels, qui prennent souvent beaucoup de place, celui-ci se replie complètement après utilisation. Une fois refermé, il se range facilement dans un garde-robe, un coin de la buanderie ou derrière une porte jusqu'au moment où tu en as besoin.
Au-delà de son côté pratique, c'est surtout son coût qui retient l'attention. À seulement 5 $ chez Dollarama, il est offert pour nettement moins cher que des modèles comparables offerts chez plusieurs détaillants.
Par exemple, un produit très similaire est vendu à 12,97 $ chez Walmart : même dimensions, et même motif. Seule la couleur diffère.
Chez Winners, un tabouret comparable aux mêmes dimensions (avec une capacité un peu plus grande, soit jusqu'à 300 lbs) est affiché à 9,99 $, tandis que Jean Coutu en propose un à 20,59 $.
Celui de la pharmacie, par contre, est un petit peu plus petit au niveau de la surface de la marche, comme on peut le remarquer avec le placement des points antidérapants.
Les tabourets pliants vendus chez différents détaillants coûtent beaucoup plus cher que celui offert chez Dollarama.Narcity Québec
Du côté d’Amazon Canada, la facture monte encore davantage avec un modèle similaire, de la même taille, affiché à 23,99 $ (21,99 $ au moment de publier ces lignes) et une capacité annoncée de 300 livres.
Les tabourets pliants d'Amazon Canada sont de loin les plus coûteux. Amazon Canada
La différence de prix est difficile à ignorer. À seulement 5 $, ce tabouret pliant du magasin du dollar coûte de deux à près de cinq fois moins cher que des modèles comparables vendus chez plusieurs détaillants, tout en offrant les caractéristiques essentielles pour les petits besoins du quotidien.
Bien sûr, il ne remplace pas un escabeau conçu pour les travaux plus exigeants. En revanche, pour atteindre une tablette un peu trop haute, changer une ampoule ou accéder plus facilement à une armoire, il répond largement aux attentes.
À ce prix, c'est le genre d'achat qu'on ne prévoit pas nécessairement, mais qu'on risque de rentabiliser rapidement une fois à la maison. Comme toujours chez Dollarama, l'inventaire peut varier d'un magasin à l'autre, alors mieux vaut en profiter si tu le repères sur les tablettes.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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