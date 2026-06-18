18 trouvailles du Dollarama à moins de 5 $ pour décorer ta terrasse à petit prix cet été
Ta terrasse pourrait avoir un sérieux « glow up » pour quelques dollars! 😍✨
Pas besoin de dépenser une fortune pour donner un coup de fraîcheur à ta terrasse cet été. Que tu aies un grand balcon, une cour arrière ou un petit coin extérieur, Dollarama regorge de trouvailles déco à prix mini qui peuvent transformer ton espace en véritable oasis estivale, et ce, à moins de 5 $.
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Entre les lanternes de tous genres et tailles, les coussins colorés et les accessoires tendance, il n'est pas nécessaire de dépenser gros pour créer un espace qui donne envie de profiter de chaque minute de beau temps, si tu sais quoi sélectionner. Pour t'aider à repérer les options qui attirent le regard, voici plusieurs trouvailles aperçues récemment qui pourraient donner un nouveau souffle à ta terrasse sans faire exploser ton budget. Certaines ont même un look qui rappelle des articles vendus dans des boutiques de décoration beaucoup plus coûteuses. Ça reste notre secret!
Lanternes noires en métal
Lanterne noire en métal en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Difficile de croire qu'une lanterne à l'allure aussi élégante se retrouve sur les tablettes du magasin du dollar. Avec sa structure en métal et ses lumières DEL à l'intérieur, elle crée une ambiance chaleureuse dès que la soirée commence.
Déposée au sol près d'un coin détente ou à l'entrée de la terrasse, elle attire facilement le regard tout en offrant un peu d'éclairage d'appoint. Il faut toutefois prévoir trois piles AAA, qui ne sont pas incluses.
Coussins décoratifs
Coussins décoratifs en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Ces coussins décoratifs à motifs de citrons sont une façon abordable de rafraîchir l’apparence d’un balcon ou d’une terrasse. Disponibles dans une foule de formats et de motifs - même si on a un coup de coeur pour celui-ci - ils ajoutent instantanément du confort et du caractère à l’aménagement.
Les modèles aux imprimés de citrons apportent quant à eux une touche méditerranéenne qui évoque les vacances au bord de la mer en Italie.
Assiettes de présentation colorées
Assiette de présentation en forme de fruit en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les accessoires colorés inspirés de fruits sont partout cet été, et on comprend pourquoi : ils apportent une touche amusante à n'importe quelle table et donnent instantanément plus de personnalité aux repas pris à l'extérieur.
Que ce soit pour un barbecue ou un souper sur la terrasse, ce sont ces petits détails qui attirent le regard et créent une ambiance estivale.
Pots de fleurs à suspendre
Pot de fleur à suspendre en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Les pots à fleurs peuvent parfois coûter une petite fortune ailleurs, mais pas chez Dollarama. Offerts dans une variété de couleurs, des teintes éclatantes aux tons pastel plus doux et naturels, ces pots suspendus en métal permettent de rehausser facilement l’apparence d’une clôture ou d’un balcon.
Une fois garnis de fleurs ou de plantes, ils ajoutent une touche de verdure qui donne instantanément un air plus estival à l’espace. Suspendus à l’extérieur, ils deviennent aussi un élément décoratif simple, mais efficace, qui attire le regard sans surcharger l’aménagement.
Napperons au look agrumes
Napperons au look agrumes en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Oui, les fruits sont encore à l'honneur. Ces napperons ronds qui reprennent l'apparence de tranches de lime et de citron sont particulièrement adorables et pourraient apporter une touche colorée et estivale à ta table extérieure. À 2,75 $, c'est une façon facile de donner une ambiance vacances à ton espace sans trop dépenser.
Par contre, si tu cherches à en acheter plusieurs pour une grande tablée, ça vaut peut-être la peine de comparer avec des détaillants comme Winners, où les napperons sont parfois vendus en ensembles à un coût plus avantageux par unité.
Hamac
Hamac en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Parfois, il suffit d'un seul ajout pour rendre un espace extérieur beaucoup plus invitant. Offert dans quelques couleurs différentes, ce hamac pourrait rapidement devenir l'endroit le plus convoité de la terrasse.
Si tu disposes de suffisamment d'espace pour l'installer, il apporte ce petit esprit vacances qu'on cherche souvent à recréer à la maison.
Lumières solaire d'extérieur
Lumière solaire d'extérieur en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Fonctionnant à l’énergie solaire, cette guirlande de cinq lumières suffit à transformer l’ambiance d’une cour en quelques minutes. Son effet est simple, mais particulièrement efficace pour créer une atmosphère chaleureuse et invitante une fois la nuit tombée.
Selon la taille de ton espace, quelques ensembles peuvent être installés le long d’une clôture ou autour d’un coin terrasse pour obtenir un rendu encore plus impressionnant. Le résultat : un éclairage discret qui apporte instantanément une touche de douceur et de convivialité à l’extérieur.
Piquets solaires en plastique avec lumière « effet flammes »
Piquet solaire en plastique avec lumière en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Avec leur fini qui imite le bois, ces piquets solaires en plastique s’intègrent facilement dans n'importe quel décor extérieur. Une fois plantés, ils ajoutent une petite touche déco qui reste discrète le jour, mais qui change complètement d’effet une fois la nuit tombée.
Ce qui les rend particulièrement intéressants, c’est la lumière qui imite une flamme, créant une ambiance chaleureuse et un peu rustique, sans aucun danger. Le rendu donne un côté plus soigné et presque haut de gamme à l’aménagement extérieur.
Torches en bambou
Torches en bambou en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Si tu disposes d'un espace extérieur suffisamment grand pour oser la vraie flamme de manière sécuritaire, ces torches en bambou, qui donnent des airs de Survivor Québec, devaient te plaire. Elles transforment l'ambiance de ta cour en quelques minutes, ajoutant une touche tropicale qui rappelle les vacances et les soirées au bord de l'eau.
Que ce soit pour délimiter une allée, encadrer une terrasse ou aménager un coin détente, elles offrent un effet décoratif qui paraît beaucoup plus dispendieux que leur prix.
Bougies à la citronnelle en forme de fruit
Bougie à la citronnelle en forme de fruit en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Dans le même vibe que les assiettes fruitées, ces petites bougies ajoutent une touche vraiment amusante à la déco extérieure. Entre la fraise, l’orange et le citron, il y a de quoi créer un ensemble coloré qui attire l’œil dès que la table est dressée.
Au-delà du côté mignon, elles sont aussi pratiques pour les soirées sur la terrasse, puisque la citronnelle aide à repousser les moustiques pendant que tu profites de l’extérieur.
Bougies à la citronnelle aux motifs divers
Bougies à la citronnelle en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Si tu n’as pas envie d’adopter la tendance fruitée de l’été, tu peux quand même trouver de jolies bougies à la citronnelle au magasin du dollar, qui rappellent d’ailleurs certains modèles vendus dans des boutiques de décoration à prix plus élevés. Les différents motifs permettent de mélanger les styles ou de créer un ensemble coordonné selon l’ambiance recherchée, que tu préfères un décor élégant ou coloré. Le petit plus? Une fois la bougie consumée, tu peux réutiliser le contenant comme pot à fleurs.
Lanternes solaire
Lanterne solaire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,31 $
Déclinée en plusieurs couleurs avec des motifs différents, cette lanterne solaire en verre crée de jolis jeux de lumière une fois la nuit tombée. Les détails du verre projettent des effets lumineux qui donnent rapidement du caractère à l’endroit où elle est déposée.
Sur une table extérieure, elle apporte une petite source de lumière douce qui contribue à l’ambiance du soir. Deux options sont offertes, soit une lumière blanche ou une version multicolore à l’intérieur du couvercle, selon l’effet recherché.
Trios de verres à vin en plastique
Trio de verres à vin en plastique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Ce trio de verres à vin en plastique réussit à allier style et praticité. Offerts en version transparente, rosée, verte ou bleue, ces verres ajoutent une touche élégante à la table tout en étant beaucoup plus résistants que leurs équivalents en verre.
Idéals pour les soirées sur la terrasse ou les réceptions en plein air, ils permettent de recevoir sans craindre les accidents. Leur motif texturé leur confère aussi une allure raffinée qui fait facilement oublier qu’ils sont faits de plastique.
Nappes à motifs colorés
Nappes à motifs colorés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Avec leurs motifs colorés et festifs, ces nappes apportent instantanément un air de célébration à n’importe quelle table extérieure. Elles transforment l’ambiance en un clin d’œil, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une foule d’éléments décoratifs.
Que ce soit pour un souper entre ami.e.s ou un repas improvisé sur la terrasse, elles créent une base visuelle dynamique qui capte le regard. Un moyen simple de donner du caractère à n’importe quel rassemblement estival.
Tuiles à emboîtement en bois
Tuile à emboîtement en bois en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Ces tuiles de bois à emboîtement peuvent transformer l’apparence d’un espace extérieur en un rien de temps. Elles donnent au sol une allure beaucoup plus soignée et haut de gamme, comme si l’aménagement avait nécessité un budget bien plus important.
Grâce à leur système d’installation simple, elles s’assemblent facilement sans outils particuliers. Elles peuvent aussi être retirées et rangées rapidement à la fin de la saison, ce qui en fait une option aussi pratique qu’esthétique pour rehausser une terrasse, un balcon ou un coin détente extérieur.
Plantes artificielles
Plante artificielle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Offerte en plusieurs variétés, cette plante artificielle permet d’ajouter une touche de verdure à la terrasse sans avoir à penser à l’arrosage ou à l’entretien. Même sans avoir le pouce vert, il est facile de créer un espace qui paraît plus vivant et accueillant.
Son pot en céramique, plus lourd que les modèles en plastique, aide à maintenir l’ensemble bien en place et réduit les risques qu’il soit déplacé ou renversé par le vent. Une solution simple et sans tracas pour apporter un peu de verdure à l’extérieur tout au long de la saison.
Mangeoire pour oiseaux
Mangeoire pour oiseaux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Avec sa corde à suspendre et son fini en céramique, cette mangeoire ajoute une touche vraiment mignonne à un espace extérieur. Elle peut facilement attirer quelques oiseaux dans la cour, ce qui donne un petit côté vivant et naturel à l’environnement.
Même sans être utilisée comme point de nourriture, elle fonctionne aussi très bien comme simple élément décoratif accroché à une branche ou à une structure extérieure.
Ensembles de culture
Ensemble de culture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Que tu aies envie de faire pousser des fleurs, des fines herbes ou même quelques petits fruits, tout est déjà inclus pour commencer. Le pot, les graines et le disque de substrat se trouvent dans l'ensemble, ce qui en fait une option simple pour ajouter un peu de verdure à la terrasse.
À seulement 3,25 $, c'est aussi une façon abordable d'apporter un peu de vie à ton espace extérieur.
Si tu as déjà magasiné à l'enseigne à petits prix, tu sais que les inventaires peuvent varier considérablement d'une succursale à l'autre. Certains produits pourraient être disponibles dans un magasin, mais absents dans un autre, tandis que de nouvelles arrivées font régulièrement leur apparition sur les tablettes au fil de la saison. Ça vaut la peine de garder l'oeil ouvert, et de ne pas trop attendre si quelque chose te plaît.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.