16 essentiels à moins de 5 $ au Dollarama pour économiser sur ton déménagement
Un déménagement coûte déjà assez cher comme ça. Économise sur ces incontournables.
Même avec une bonne planification, les dépenses liées à un déménagement peuvent grimper rapidement. Entre les boîtes, les produits de nettoyage, les articles de rangement et les petits achats de dernière minute, la facture a tendance à s'alourdir plus vite qu'on le pense. Heureusement, Dollarama regorge de trouvailles pratiques qui peuvent aider à réduire certains coûts sans sacrifier l'efficacité.
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Au-delà des bacs de rangement et des articles ménagers, on y trouve aussi une multitude d'accessoires utiles pour préparer les boîtes, protéger ses biens, nettoyer son nouvel espace ou faciliter l'installation dans les premiers jours. Ce sont souvent ces petits achats abordables qui font une grande différence lorsque vient le temps de changer d'adresse.
Avant le grand jour, pense à préparer une trousse de nettoyage contenant les essentiels : gants, savon, chiffons, brosse à récurer et quelques produits adaptés à la cuisine et à la salle de bain. Avoir tout sous la main dès l'arrivée permet souvent de gagner du temps et d'éviter une course imprévue au magasin après une longue journée de transport.
Chaque économie compte lorsqu'on déménage. Voici donc quelques produits abordables qui pourraient t'aider à rendre cette étape un peu moins stressante et beaucoup plus organisée.
Bâche ultrarésistante
Cette bâche imperméable peut aider à protéger les planchers, les meubles et les effets personnels pendant des travaux ou un déménagement.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Que ce soit pour protéger les planchers pendant des travaux de peinture, couvrir des meubles lors d'une rénovation ou mettre certains objets à l'abri de la poussière, cette bâche imperméable pourrait rapidement devenir un essentiel à avoir sous la main. Légère, compacte et facile à déployer, elle aide à limiter les dégâts et à simplifier le nettoyage après les travaux.
Son format polyvalent lui permet également d'être utile lors d'un déménagement pour protéger des meubles, des boîtes ou le coffre d'un véhicule. Comme elle peut être réutilisée à plusieurs reprises, il s'agit d'un achat pratique qui pourrait servir bien au-delà d'un seul projet.
Duo Sharpie et ruban adhésif
Ces essentiels du Dollarama peuvent faciliter l'identification des boîtes et leur fermeture avant le jour du déménagement.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : Sharpie 4 $ | Ruban adhésif : 1,25 $ (45 m) ou 2 $ (50 m)
Impossible ou presque de préparer un déménagement sans un bon marqueur permanent et quelques rouleaux de ruban adhésif. Oublie les marques « cheap » : le Sharpie permet d'identifier clairement le contenu des boîtes et leur pièce de destination, tandis que le ruban aide à bien sécuriser le tout pour le transport.
Dollarama offre deux options de ruban adhésif d'emballage, soit un format de 45 mètres à 1,25 $ et un rouleau de 50 mètres à 2 $, ce qui permet de choisir selon ses besoins et son budget.
Petit conseil de pro : prévois plus d'un rouleau et quelques marqueurs si plusieurs personnes participent à l'emballage. Non seulement le travail avance plus rapidement, mais cela évite aussi la chasse au ruban adhésif qui semble toujours disparaître au moment où on en a le plus besoin.
Paniers de rangement
Ces paniers polyvalents aident à organiser les essentiels de la maison tout en facilitant leur transport d'une pièce à l'autre.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Disponible en blanc, en bleu ou en turquoise, ce panier de rangement est une solution simple et abordable pour garder les essentiels à portée de main. Grâce à ses deux poignées intégrées, il se transporte facilement d'une pièce à l'autre, ce qui le rend particulièrement pratique lors d'un déménagement ou pendant l'installation dans un nouveau logement.
Il peut servir à regrouper des produits ménagers, des articles de salle de bain, des fournitures de bureau ou encore divers accessoires du quotidien. Son design épuré s'intègre facilement à différents décors tout en aidant à créer un espace plus organisé et fonctionnel.
Couteau utilitaire
Cet outil du Dollarama peut faciliter l'ouverture des boîtes, la découpe du ruban adhésif et le recyclage des cartons après le déménagement.
Narcity Québec
Prix : 1,50 $
S'il y a un outil qui risque de te servir du début à la fin du déménagement, c'est bien celui-là. Entre les boîtes à ouvrir, le ruban adhésif à découper et les emballages à retirer, tu vas probablement le garder à portée de main toute la journée. Une fois l'installation terminée, il pourra aussi t'aider à démonter les boîtes pour qu'elles prennent moins de place dans le recyclage.
Ensemble de pinceaux
Grâce à ses formats variés, cet ensemble du Dollarama peut convenir autant aux travaux de peinture qu'aux petits projets de réno.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Que tu prévoies repeindre une pièce avant de quitter ton logement ou apporter quelques retouches à ton nouvel espace, cet ensemble de cinq pinceaux pourrait s'avérer bien utile. Les différents formats permettent de couvrir autant les plus grandes surfaces que les travaux plus minutieux, comme les cadres de porte, les moulures ou les coins difficiles d'accès.
Polyvalent et abordable, cet ensemble évite d'avoir à acheter plusieurs pinceaux séparément. Une fois les rénovations terminées, il pourra aussi servir pour divers projets de bricolage ou de décoration à la maison.
Balais
Dollarama offre plusieurs combinaisons de manches et de têtes de brosse pour faciliter le nettoyage avant ou après un déménagement.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $ à 3,75 $ pour les manches à balai | 3 $ pour les têtes de brosse
Que ce soit pour nettoyer un logement avant de remettre les clés ou pour entretenir un nouvel espace dès l'emménagement, un bon balai fait partie des essentiels à avoir sous la main. Chez Dollarama, plusieurs modèles de manches et de têtes de brosse sont offerts, ce qui permet de créer la combinaison qui convient le mieux à ses besoins.
Les différents formats, couleurs et styles proposés permettent de choisir une option à la fois pratique et abordable. Comme les manches et les têtes sont vendus séparément, il est aussi possible de remplacer uniquement une pièce au besoin plutôt que d'acheter un balai complet.
Sacs de rangement sous vide
Ces sacs permettent de compresser vêtements et literie afin de gagner de l'espace pendant un déménagement ou pour le rangement à long terme.
Narcity Québec
Prix : entre 1,50 $ et 2,50 $, selon le format
Si l'espace commence à manquer dans les garde-robes, les tiroirs ou les bacs de rangement, ces sacs sous vide pourraient rapidement devenir tes meilleurs alliés. En retirant l'air à l'aide d'un aspirateur, ils permettent de réduire considérablement le volume des vêtements, des couvertures, des douillettes ou des articles saisonniers.
Particulièrement pratiques lors d'un déménagement, ils facilitent le transport de textiles volumineux tout en maximisant l'espace disponible dans les boîtes ou le véhicule. En prime, ils aident à protéger les effets personnels contre la poussière, l'humidité et les odeurs pendant l'entreposage. Une solution simple qui peut faire une grande différence lorsque chaque centimètre compte.
Bacs de recyclage
Ce bac de recyclage compact peut aider à nettoyer rapidement un nouvel espace après un déménagement.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
À 5 $ seulement, ce bac de recyclage de 26,5 litres est une option abordable pour aménager ton nouvel espace. Son format compact permet de le glisser facilement sous un comptoir, dans une armoire ou dans un coin discret de la cuisine.
Pratique dès les premiers jours après un déménagement, il aide à garder les boîtes, emballages et autres matières recyclables bien organisés sans devoir investir dans un modèle plus dispendieux.
Accessoires de rangement pliable
Ces boîtes pliables permettent d'organiser facilement les essentiels du quotidien tout en maximisant l'espace de rangement.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : plusieurs modèles à 4,50 $ et 5 $
Ces boîtes de rangement en tissu sont idéales pour garder un nouvel espace bien organisé sans sacrifier le style. Elles peuvent accueillir vêtements, accessoires, jouets ou divers objets du quotidien tout en aidant à réduire l'encombrement visuel.
Disponibles dans plusieurs couleurs et motifs, elles s'intègrent facilement à différentes pièces de la maison. Leur format pliable permet aussi de les ranger à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Ensemble de cintres
Qui n'a pas besoin de cintres? Ceux-ci sont seulement 2,50 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Après un déménagement, il y a souvent une pile de vêtements qui attend de retrouver sa place. Cet ensemble de sept cintres en plastique blanc permet d'organiser rapidement une garde-robe sans trop dépenser. Ils conviennent aussi bien aux chemises, aux chandails qu'aux vestons du quotidien.
Pour équiper quelques sections de garde-robe, c'est une option économique et pratique. Toutefois, si tu as besoin d'une très grande quantité de cintres pour toute la maison, il pourrait être avantageux de comparer avec les ensembles vendus chez Walmart ou dans d'autres grandes surfaces, où le prix à l'unité est parfois plus bas lorsqu'ils sont achetés en gros.
Chiffons de ménage
Différents modèles de chiffons de ménage vendus chez Dollarama, dont des chiffons en microfibre et des chiffons Arm & Hammer.
Narcity Québec
Prix : entre 1,50 $ et 3 $
Que ce soit pour nettoyer avant de quitter un logement ou pour faire briller le nouveau, quelques bons chiffons sont toujours utiles à avoir sous la main. Dollarama propose plusieurs options abordables, dont des ensembles de cinq chiffons en microfibre à 3 $, des paquets de six chiffons Arm & Hammer à 1,50 $ et même des modèles en tissu éponge à 2,25 $.
Avec autant de choix à petit prix, il est facile de trouver une option adaptée à ses besoins sans faire grimper la facture du déménagement.
Sacs à ordures Glad
Ces sacs à ordures peuvent être utiles pour le ménage, le tri et les déchets accumulés pendant un déménagement.
Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Les sacs à ordures sont un incontournable de tout déménagement. Entre le tri de dernière minute, les emballages à jeter et le grand ménage avant de quitter les lieux, ils risquent de servir plus souvent qu'on le pense. Et honnêtement : opte pour une marque à laquelle tu fais confiance, ça vaut la dépense.
Cette boîte de 24 sacs Glad de 25 litres (qui coûte près de 7 $ au Walmart) est pratique pour garder les espaces propres et bien organisés pendant les journées les plus chargées. Un essentiel à ajouter à son panier pour éviter de se retrouver à court au mauvais moment.
Paires de gants
Ces gants du Dollarama peuvent être utiles autant pour le nettoyage que pour le transport de boîtes et de meubles lors d'un déménagement.
Narcity Québec
Prix : entre 2,25 $ à 5 $ la paire
Les gants font partie de ces petits achats qu'on veut avoir sous la main. Pour le ménage avant ou après un déménagement, ils aident à protéger la peau des produits nettoyants tout en évitant d'abîmer une manucure fraîchement faite ou d'irriter la peaux, surtout quand tu dois nettoyer l'espace d'un.e inconnu.e qui y demeurait avant toi.
Dollarama offre aussi des modèles plus robustes qui peuvent être utiles le jour du déménagement. Une bonne paire de gants permet de mieux agripper les meubles et les boîtes, tout en protégeant les mains contre les égratignures, la poussière et la saleté accumulées pendant le transport.
Duo essentiel pour la vaisselle
Un duo essentiel pour faire la vaisselle en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 4 $ pour l'éponge Sponge Mommy et 4 $ pour la pompe à savon à vaisselle
Si tu aménages une nouvelle cuisine, ce duo pourrait rapidement trouver sa place près de l'évier. La pompe à savon sert aussi de support pour l'éponge : il suffit d'appuyer celle-ci sur le dessus pour la remplir automatiquement de savon avant de faire la vaisselle.
Pratique au quotidien, cet accessoire permet de garder le comptoir plus propre et organisé. Avec son design simple et épuré, il s'intègre facilement à la plupart des cuisines sans encombrer l'espace visuellement.
Effaceurs Magique M.Net
Ces effaceurs magiques sont conçus pour aider à nettoyer la douche et la baignoire en éliminant les résidus de savon et les traces tenaces.
Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Nettoyer la salle de bain d'une autre personne, c'est pas dans la liste des favoris de personne, disons-le. Voici pourquoi tu as besoin de produits vraiment efficaces, et les effaceurs magiques M. Net n'ont plus besoin de présentation. Conçus pour la douche et la baignoire, ils aident à éliminer les résidus de savon, les traces d'eau et la saleté incrustée avec moins d'effort.
Désodorisant pour textiles Febreze
Ce produit permet de rafraîchir les tissus et d'apporter une sensation de propreté dans un nouvel espace.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Après un déménagement, quelques vaporisations peuvent suffire à donner une impression de fraîcheur à un nouvel espace. Ce désodorisant pour textiles Febreze peut être utilisé sur les rideaux, coussins, tapis, couvertures ou même le divan afin d'aider à éliminer les odeurs et à rafraîchir les tissus.
C'est un petit ajout pratique pour rendre un logement plus accueillant dès les premiers jours, tout en laissant une odeur légère et agréable dans la maison.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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