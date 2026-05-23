8 frais de déménagement au Québec qui peuvent faire exploser ton budget
Tu n'as pas fini de sortir le « cash »! 💸😭
La saison des déménagements approche à grands pas et plusieurs personnes commencent déjà à planifier leur transition vers un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Que tu sois locataire ou propriétaire, certains frais peuvent facilement passer sous le radar et te réserver une mauvaise surprise une fois toutes les boîtes déballées.
À lire également : Tu dois renouveler ton adhésion au Régime canadien de soins dentaires pour ne pas la perdre
Parce qu’au-delà du camion, des boîtes et du loyer, plusieurs dépenses auxquelles on ne pense jamais peuvent apparaître rapidement, surtout si tu achètes une première propriété ou que tu quittes enfin le nid familial pour voler de tes propres ailes.
Pour t’aider à éviter les mauvaises surprises, et les trous un peu trop nombreux dans ton budget, voici huit frais à garder en tête avant ton prochain déménagement.
La bouffe pour nourrir tes troupes
Si tu as de vaillants amis ou de vaillantes amies qui viennent t’aider à déménager, la moindre des choses est généralement de leur offrir un repas pour les remercier.
Et fidèle à la tradition québécoise du déménagement, plusieurs optent pour quelques pizzas et une caisse de bière. Pour une pizza extra large, il faut prévoir environ 30 $ avant taxes, selon la chaîne et les garnitures choisies.
À ça s’ajoute souvent une caisse de 24 bières, dont le prix tourne actuellement autour de 35 $, selon la marque et l’endroit où tu l’achètes.
Les frais de résiliation de contrat d'assurance habitation
Lorsque tu déménages, il se peut que ton coloc, ta coloc ou la personne avec qui tu emménages ait déjà un contrat d’assurance habitation plus avantageux que le tien. Dans ce cas-là, cette personne n’aura probablement qu’à faire un simple changement d’adresse auprès de son assureur.
De ton côté, toutefois, tu devras peut-être résilier ton propre contrat. Et là-dessus, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est claire : peu importe la raison, tu as le droit de mettre fin à une assurance habitation avant sa date d’échéance.
« L’assureur vous fera généralement payer une pénalité si vous résiliez votre contrat avant sa date de renouvellement. Une fois cette pénalité payée, il devra vous rembourser toutes les primes que vous avez payées en trop », précise l’AMF.
Impossible toutefois de prévoir exactement combien cette résiliation pourrait te coûter. En règle générale, plus il reste de temps avant la fin du contrat, plus la pénalité risque d’être élevée.
Autrement dit, si ton contrat se termine le 30 juin et que tu déménages autour de cette date, ton portefeuille risque de beaucoup moins souffrir.
Un budget pour de nouveaux meubles
Tu visites un appartement ou une maison, tu trouves l’endroit parfait et tu te convaincs que tous tes meubles vont rentrer sans problème. Si c’est vraiment le cas, tant mieux pour toi. Sinon, une petite virée chez les IKEA, Tanguay ou Structube de ce monde risque de s’imposer assez rapidement.
Parce qu’on va se le dire : le temps où une base de lit coûtait moins de 100 $ est pas mal derrière nous, à moins de passer tes soirées à fouiller Marketplace ou Kijiji.
Bref, mieux vaut prévoir un petit coussin budgétaire pour absorber les dépenses de dernière minute, les meubles qui ne fittent finalement pas ou les achats que tu n’avais vraiment pas vus venir.
La location d'un camion de déménagement
Pour les personnes qui en sont à leur premier déménagement et qui veulent économiser un peu, il faut savoir que le prix d’un camion de déménagement varie non seulement d’une compagnie à l’autre, mais aussi énormément selon le moment choisi au calendrier. C’est carrément une question d’offre et de demande.
Autour du 1er juillet, ainsi que dans les jours qui précèdent et suivent la grande vague de déménagements au Québec, les prix grimpent en flèche. Mieux vaut donc réserver ton camion plusieurs semaines à l’avance si tu veux éviter de payer le gros prix.
Voici un scénario avec l'une des entreprises les plus connues dans le milieu, U-Haul :
Tu optes pour un camion de 15 pieds, un format généralement considéré comme idéal pour déménager un logement d’une à deux chambres.
Pour une location à la fin du mois de mai, donc en pleine saison plus tranquille, d’une durée de six heures et incluant moins de 50 kilomètres de route, soit de la prise en charge jusqu’au retour du véhicule en succursale, il t’en coûterait environ 80 $ avant taxes.
À cela s’ajoute toutefois l’essence, puisque le camion doit être retourné avec le même niveau de carburant qu’au moment de la location. Avec un prix à la pompe qui tourne actuellement autour de 1,96 $ le litre au Québec au moment d’écrire ces lignes, un trajet de 50 kilomètres représenterait environ 23 $ en carburant.
Par contre, pour exactement le même camion le 1er juillet, en pleine période de déménagement au Québec, le prix de location grimpe à environ 230 $ avant taxes.
L'équipement de déménagement
Tu pensais pouvoir transporter tes meubles et tes boîtes à bout de bras sans problème, avant de réaliser que la réalité frappe un peu plus fort que prévu?
Heureusement, il est toujours possible de louer de l’équipement pour te simplifier la vie pendant ton déménagement. Si on se fie aux tarifs affichés chez U-Haul, un diable ou un chariot pour déplacer les meubles coûte généralement moins de 10 $ à louer.
Après ça, à toi de voir avec ton entourage ou avec la compagnie de location que tu choisis pour déterminer ce dont tu as réellement besoin.
Avoir recours à une compagnie de déménagement
Si tu en es à ton cinquième déménagement et que tes proches sont rendus à l’âge où ils et elles ne veulent plus t’aider parce qu’ils ont déjà assez donné, tu risques peut-être de te tourner vers une compagnie de déménagement. Et ça, ça se magasine, parce que la facture peut monter vite.
Évidemment, tout dépend de ton budget. Mais si tu penses qu’il suffit de quelques heures pour vider un logement et tout transporter ailleurs, détrompe-toi un peu. Les personnes qui travaillent dans le déménagement ont des techniques bien rodées et prennent généralement le temps de faire les choses correctement pour éviter les dégâts.
Selon les données 2025 de Centris et MovingWaldo, un déménagement local de moins de 500 km pour une maison ou un appartement de deux chambres coûte en moyenne 1 048 $ avant taxes au Québec.
Ce montant inclut habituellement deux déménageurs ou déménageuses, cinq heures de travail, les frais de transport ainsi que certains objets lourds et équipements sportifs.
Le tarif grimpe toutefois à environ 167 $ de l’heure lorsqu’une équipe de trois employé.e.s est nécessaire.
Et attention : la facture peut facilement exploser pendant la période du 1er juillet, alors que la demande atteint son sommet partout au Québec.
Petit conseil pour économiser un peu de temps — et potentiellement quelques dollars : ferme toutes tes boîtes avec du ruban adhésif avant l’arrivée des déménageurs.
Le pourboire des déménageurs et déménageuses
Tu pensais que la facture de 1 500 $ allait directement dans les poches des employé.e.s qui ont sué à grosses gouttes pour transporter tes meubles? Pas tout à fait. Le salaire horaire moyen d’un déménageur au Québec tourne plutôt autour de 20 $ à 30 $, selon l’entreprise et l’expérience.
Pour ce qui est du pourboire, libre à toi d’en laisser un selon ton budget et ton appréciation du service. Et oui, dans le feu du déménagement, plusieurs personnes oublient complètement d’y penser.
Selon les données relayées par Centris et MovingWaldo, un pourboire d’environ 5 $ de l’heure par déménageur est généralement recommandé lorsque le service est satisfaisant.
Donc, si trois employé.e.s ont travaillé pendant huit heures sur ton déménagement, ça représenterait environ 120 $ de pourboire au total.
Sinon, tu peux aussi simplement appliquer la même logique qu’au restaurant. Si tu laisses habituellement 15 % pour un bon service, plusieurs personnes choisissent de faire la même chose avec leur équipe de déménagement.
Les frais « surprise » d'Hydro-Québec
Plusieurs personnes optent pour le Mode de versements égaux (MVE) d’Hydro-Québec afin d’avoir des paiements stables chaque mois plutôt qu’une facture différente tous les deux mois, ce qui peut parfois compliquer la gestion d’un budget plus serré.
Or, en choisissant de payer son électricité mensuellement, tu ne règles pas nécessairement le coût exact de ta consommation réelle au fur et à mesure. Les montants versés sont plutôt des estimations établies à partir de l’historique de consommation du logement où tu habites.
C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes reçoivent une facture beaucoup plus élevée au moment de faire leur changement d’adresse.
Lorsque tu mets fin à ton abonnement ou que tu déménages, le programme prend automatiquement fin. Hydro-Québec effectue alors une révision complète de ton dossier afin de comparer l’électricité réellement consommée avec les montants déjà payés.
Si ta consommation réelle était plus élevée que les mensualités versées, la différence devient immédiatement payable sur la facture finale.
À l’inverse, si tu as payé davantage que ce que tu as réellement consommé, Hydro-Québec te remboursera la différence ou appliquera un crédit sur tes prochaines factures.