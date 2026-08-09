13 excellents restaurants du Vieux-Québec pour éviter les attrape-touristes
Histoire de payer pour la bouffe et non pour la vue!
Le Vieux-Québec attire chaque année des milliers de visiteurs et visiteuses. Avec toutes les terrasses et les restaurants qui bordent ses rues, il n'est pas toujours facile de distinguer les véritables bonnes adresses des fameux « pièges à touristes ». Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas nécessaire de quitter les rues les plus animées pour bien manger. Plusieurs excellents restaurants se trouvent à deux pas des principaux attraits touristiques et prouvent qu'il est tout à fait possible de savourer un repas mémorable sans tomber dans les adresses qui misent uniquement sur leur emplacement.
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Que tu sois de passage dans la capitale nationale ou simplement à la recherche d'une nouvelle adresse pour ton prochain souper, on a rassemblé treize excellents restaurants du Vieux-Québec où bien manger sans avoir l'impression de payer uniquement pour l'emplacement. Voici des tables qui valent vraiment le détour.
Q-de-sac
Prix moyen d'un repas : 28 $
Type de bouffe : Bistro
Adresse : 10, rue du Cul-de-Sac, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Q-de-Sac fait partie de ces restaurants où l'on peut revenir plusieurs fois sans jamais commander le même plat. Que tu sois d'humeur à partager une entrée comme le feta fouetté aux herbes avec son miel épicé, à savourer une pizza cuite au four à bois garnie de joue de bœuf effilochée ou à te laisser tenter par un décadent mac'n'cheese maison, les options ne manquent pas. Une excellente adresse où s'attabler entre ami.e.s ou en famille pour un repas réconfortant lors d'une escapade dans le Vieux-Québec.
Le Don
Prix moyen d'un repas : 28 $
Type de bouffe : Cuisine végétalienne
Adresse : 97, rue du Sault-au-Matelot, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Don prouve qu'un menu entièrement végétalien peut être aussi gourmand que créatif. Premier restaurant entièrement végane de Québec, l'établissement propose un menu avec des plats comme les raviolis « ricotta » et pesto de roquette, les tostadas à l'effiloché de Chunk Foods ou encore les « Don-Plings » aux shiitakes et au kimchi. Le décor éclectique et l'ambiance chaleureuse complètent parfaitement l'expérience.
Le Renversant
Prix moyen d'un repas : 30 $
Type de bouffe : Brasserie française
Adresse : 299, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de goûter de délicieux plats réconfortants, Le Renversant est une adresse du Vieux-Québec qui a beaucoup à offrir. Cette chaleureuse brasserie de quartier propose des assiettes généreuses qui te mettront l'eau à la bouche juste en lisant le menu. Qu'on fasse référence au fameux fish'n'chips avec sa panure légère et croustillante, au steak-frites juteux, aux burgers bien garnis ou aux pâtes carbonara, tu risques d'y trouver ton compte. Tu es du type matinal? Tu peux même t'y arrêter pour le déjeuner et goûter au Campagnard, un croissant garni d'œuf miroir, de champignons, d'oignons caramélisés et de cheddar qui donne franchement envie de commencer la journée sur une bonne note.
Bistro 1640
Prix moyen d'un repas : 36 $
Type de bouffe : Bistro contemporain
Adresse : 16, rue Sainte-Anne, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de parler des bonnes adresses du Vieux-Québec sans mentionner le Bistro 1640. Son menu varié propose autant des tartares, des pâtes et des plats de fruits de mer que des assiettes dans lesquelles la viande est à l'honneur, ce qui en fait une excellente option, peu importe l'occasion. S'il y a un incontournable à essayer, c'est le Duo 1640, une création signature qui marie un tartare d'épaule de bœuf et un tartare de thon. Accompagne le tout d'un cocktail, comme le Spritz à Gigi (une version revisitée du Hugo Spritz classique), puis installe-toi sur la terrasse pour profiter de la vue sur la rue Sainte-Anne.
Il Teatro
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de bouffe : Cuisine italienne
Adresse : 972, rue Saint-Jean, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d'un repas qui te transportera directement en Italie? Il Teatro est le genre d'adresse où il est difficile de faire un mauvais choix. Entre les pâtes fraîches, les risottos crémeux et les pizzas cuites au four à bois, le menu regorge de classiques italiens qui donnent envie de tout goûter. D'ailleurs, le carpaccio de thon et la pizza aux champignons valent assurément le détour.
Le Lapin Sauté
Prix moyen d'un repas : 30 $
Type de bouffe : Cuisine du terroir québécois
Adresse : 52, rue du Petit Champlain, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de parler des incontournables du Petit Champlain sans mentionner Le Lapin Sauté. Si ses plats de lapin ont fait sa réputation au fil des années, ses généreuses assiettes à partager méritent également ton attention. Les plateaux Découvertes du terroir et Tout lapin tout canard permettent de goûter à une foule de spécialités, du magret de canard fumé maison aux rillettes de lapin, en passant par le foie gras et les fromages du Québec. Une excellente adresse où découvrir les saveurs du terroir dans une ambiance décontractée.
Bistro St-Malo
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de bouffe : Bistro méditerranéen
Adresse : 75, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une adresse où savourer de grands classiques de la cuisine française dans le Vieux-Québec, le Bistro St-Malo mérite une place sur ta liste. En plus de proposer de délicieux plats comme l'osso buco, le ragoût de mer débordant de fruits de mer ou encore la morue d'Islande rôtie au beurre mousseux, le restaurant organise les populaires Moulecredis, où les moules sont offertes à volonté tous les mercredis. Une excellente excuse pour planifier une sortie gourmande en plein milieu de la semaine!
Buffet de l'Antiquaire
Prix moyen d'un repas : 25 $
Type de bouffe : Brunch et spécialités québécoises
Adresse : 95, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au Buffet de l'Antiquaire, les grands classiques de la cuisine québécoise sont à l'honneur du matin jusqu'au soir. Bien connu pour ses généreux déjeuners, le restaurant propose aussi un menu bistro rempli de plats réconfortants comme le cipaille (une tourte traditionnelle garnie de viande et de pommes de terre), le pâté chinois, le ragoût de boulettes et pattes ou encore l'assiette québécoise. Avec son ambiance conviviale, ses portions généreuses et ses prix accessibles, cette institution du Vieux-Québec prouve que les classiques québécois n'ont rien perdu de leur charme.
Savini
Prix moyen d'un repas : 40 $
Type de bouffe : Cuisine italienne
Adresse : 32, rue Sainte-Anne, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : À deux pas du Château Frontenac, Savini t'invite à faire un détour par l'Italie le temps d'un repas. Son menu varié rassemble tout ce qu'on aime de la cuisine italienne, des burratas bien gourmandes aux pizzas, en passant par les pâtes, les tartares et les plats de viande. Tous les items du menu semblent alléchants, mais la burrata aux fraises et balsamique, la pizza à la mortadelle et le poulet parmigiana à la vodka ont retenu notre attention. Une excellente adresse qui te permettra de savourer les grands classiques italiens après une belle balade dans le décor européen du Vieux-Québec.
Bistro Hortus
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de bouffe : Cuisine du terroir sans gluten et sans noix
Adresse : 1190, rue Saint-Jean, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Trouver un restaurant où l'on peut manger l'esprit tranquille n'est pas toujours évident lorsqu'on vit avec des allergies ou des restrictions alimentaires. C'est justement ce qui distingue le Bistro Hortus, qui propose une cuisine mettant en vedette des ingrédients locaux, biologiques, sans gluten, sans noix et sans compromis sur les saveurs. Parmi les incontournables, on retrouve le burger Hortus préparé avec du bœuf biologique de Charlevoix, le brie fondant aux fruits secs et, pour terminer sur une note sucrée, le pouding chômeur nappé d'une sauce au sucre à la crème et accompagné de crème glacée à l'érable. Une adresse qui prouve qu'il est tout à fait possible d'allier gastronomie et tranquillité d'esprit.
Chez Temporel
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de bouffe : Cuisine française contemporaine
Adresse : 25, rue Couillard, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Véritable institution du Vieux-Québec depuis près de 50 ans, Chez Temporel a récemment fait peau neuve avec une ambiance de style bistro et un menu qui évolue au fil des saisons. On y retrouve une sélection de plats mettant en valeur les produits du moment, comme le carpaccio de pieuvre, le shrimp roll servi sur un croissant, le tartare de bœuf ou encore le risotto aux champignons. Une adresse qui mérite autant une première visite qu'un retour, même si tu y es déjà allé.e par le passé.
Il Matto
Prix moyen d'un repas : 30 $
Type de bouffe : Cuisine italienne
Adresse : 71, rue Saint-Pierre, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec sa jolie façade aux portes, fenêtres et volets jaunes, Il Matto attire d'abord le regard avant de séduire les papilles. Cette charmante adresse du Vieux-Québec propose une cuisine italienne classique où l'on retrouve des bruschettas, des calmars frits, des pizzas, des pâtes et des plats principaux généreux comme les melanzane (un mot italien qui signifie aubergine) alla parmigiana ou le filet de saumon en croûte de pesto.
Bello Ristorante
Prix moyen d'un repas : 40 $
Type de bouffe : Cuisine italienne
Adresse : 73, rue Saint-Louis, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec sa terrasse nichée au cœur du Vieux-Québec, Bello Ristorante est l'endroit tout indiqué pour profiter d'une belle soirée d'été autour d'un repas italien. En plus de ses pâtes fraîches faites maison, de ses pizzas et de ses classiques comme la lasagne de la Nonna ou le tartare de bœuf, le restaurant se démarque par sa belle sélection de risottos, un incontournable pour les amateurs de cuisine italienne. Garde également une petite place pour le dessert : les créations Il Fiammato, flambées directement à la table, ajoutent une touche spectaculaire à la fin du repas.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.