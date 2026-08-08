Ces restos Montréal et Laval offrent pizza ET pâtes à volonté pour seulement 25 $
MIAM. 🍕🍝
Il faut le dire, sortir manger peut vite devenir coûteux, surtout quand tout le monde veut goûter à plusieurs mets. Entre les entrées, les plats principaux et les extras, la facture grimpe rapidement, et ce n'est pas toujours évident de faire plaisir à tout le monde sans se ruiner. Cela dit, il existe des restaurants de la région de Montréal et Laval où tu peux manger de la pizza et des pâtes à volonté, une fois par semaine, pour une fraction du prix régulier.
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C'est Kitchen73, qui compte des succursales à Rivière-des-Prairies, à Laval et à Mirabel, qui t'invite à te régaler tous les mercredis soirs avec une formule à volonté, et ce, pour seulement 24,73 $ par personne.
Quand on sait qu'une seule pizza du menu régulier coûte déjà entre 16,73 $ et 24,73 $, et qu'un plat de pâtes tourne autour de 16,73 $ à 21,73 $, l'offre à volonté devient rapidement l'une des meilleures aubaines en ville dès que tu comptes prendre plus d'un service dans la soirée.
Toutes les options de pâtes et de pizzas au menu sont incluses dans la formule. Côté pizza, le menu propose autant de valeurs sûres que d'options plus audacieuses, comme la Margherita, la Diavola (avec saucisse émiettée, salami épicé et nduja) ou encore la Rapini e Salsiccia, garnie de rapini et de saucisse émiettée sur une base à l'huile infusée aux fines herbes et au caciocavallo fumé. Pour les pâtes, tu peux notamment opter pour un classique spaghetti bolognese, un penne arrabiata bien relevé ou des tortellinis farcis au fromage et au prosciutto.
Par contre, histoire d'éviter le gaspillage, des frais à partir de 4 $ s'appliquent par pointe de pizza non mangée, ainsi que pour une assiette de pâtes non complétée. Comme la formule est plutôt populaire, l'équipe de Kitchen73 recommande fortement de réserver ta place à l'avance. Bon appétit!
La soirée pizza et pâtes à volonté de Kitchen73
Prix : 24,73 $ par personne, tous les mercredis soirs
Adresses :
- 9192, boul. Maurice-Duplessis, Montréal, QC
- 1661, boul. de l'Avenir, Laval, QC
- 12300, rue de Chaumont, Mirabel, QC
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