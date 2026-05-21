Un resto de Montréal propose des sushis fusion mexicaine et des tacos à volonté pour 30 $

MIAM!

Deux personnes avec des tacos et des sushis. Droite : Des sushis fusion mexicaine.

Un resto de Montréal propose des sushis fusion mexicaine et tacos à volonté.

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Éditrice Junior

Si tu aimes profiter des restaurants « à volonté », sache qu'une adresse à Montréal propose une version originale avec un mélange que tu ne vois pas tous les jours : des sushis version mexicaine servis avec des tacos de street food bien chargés.

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Chez Mexirolls, le menu fusionne carrément les codes de la cuisine japonaise et mexicaine dans une formule qui te permet de manger à ta faim pour 30 $. L’idée, ce n’est pas juste de te remplir le ventre, mais surtout de tester des combinaisons plus éclatées que les rolls habituels.

Les sushis prennent une vibe tex-mex assumée avec des créations couvertes de sauces épicées, de fromage, d’avocat, de garnitures croustillantes et de saveurs fumées. Des options comme le Chipotle Roll, le Azteca Roll ou le 3 Cheese Roll donnent plus l’impression de manger un plat décadent de bouffe de rue qu’un plateau de sushi traditionnel.

Et le côté mexicain ne s’arrête pas là. Entre deux rouleaux, tu peux aussi te commander des tacos inspirés des taquerias avec plusieurs choix de viande, comme l’al pastor, le chorizo, le steak de bœuf ou la birria style quesabirria. Clairement le genre de menu qui fait hésiter entre continuer les sushis ou recommander une autre assiette de tacos.

Le buffet est offert les lundis et mardis de 14 h à 20 h pour 30 $ par personne, ce qui reste quand même assez intéressant pour un concept aussi différent. L’endroit mise aussi sur une ambiance festive avec musique live certains soirs et une approche très assumée de la fusion mexicaine.

Si tu aimes les restos qui sortent un peu des sentiers battus et les menus qui mélangent plusieurs influences dans la même assiette, cette place-là risque vraiment de piquer ta curiosité.

Le buffet sushi et tacos à volonté chez Mexirolls

Prix : 30 $ par personne

Quand : Les lundis et mardis de 14 h à 20 h

Adresse : 4051, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Menu de Mexirolls

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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