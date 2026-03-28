Ce resto à Québec offre des tacos à volonté avec une boisson pour seulement 35 $

Ton « tacos tuesday » s'annonce MIAM!

Les tacos du Jalisco Tacos & Drinks. Droite : Les tacos du Jalisco Tacos & Drinks.

Le Jalisco Tacos & Drinks offre des tacos à volonté avec une boisson pour 35 $.

Jalisco Tacos & Drinks | Facebook
Éditrice Junior

Tu cherches une bonne raison de sortir un mardi soir sans trop casser ta tirelire? Il y a des restos qui transforment les soirs de semaine en vraie petite occasion, surtout quand il est question de bouffe généreuse et d’ambiance conviviale. À Québec, un restaurant propose justement un rendez-vous hebdomadaire qui risque d’attirer les amateurs et amatrices de cuisine mexicaine : un mardi dédié aux tacos… en version à volonté.

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Sur le menu du Jalisco Tacos & Drinks, on retrouve plusieurs options de garnitures inspirées des recettes traditionnelles, comme le porc mariné, le poulet ou encore le bœuf, avec des saveurs relevées et des textures variées. Que tu sois du genre à en essayer un de chaque sorte ou à rester fidèle à ton préféré, tout est pensé pour que tu puisses en profiter à ton rythme.

Le tout est offert à 35 $ par personne, avec une canette de boisson incluse, ce qui en fait une sortie qui reste accessible pour une expérience sans limite.

Petit détail qui fait toute la différence : tu peux commander jusqu’à quatre tacos à la fois, ce qui permet de tester plusieurs saveurs d’un coup ou simplement de ne pas attendre entre chaque portion si tu as très faim.

Le spécial est disponible dans les deux succursales de Québec, dans les secteurs Limoilou et Saint-Jean, alors si tu veux transformer une soirée de semaine en sortie gourmande où personne ne compte les assiettes, c’est le genre d’option qui pourrait rapidement devenir un nouveau rituel!

Les tacos à volonté chez Jalisco Tacos & Drinks

Prix : 35 $ par personne

Adresses :

  • 1209, 1re Avenue, Québec, QC
  • 635, rue Saint-Jean, Québec, QC
Page Facebook de Jalisco Tacos & Drinks

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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