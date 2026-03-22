Ce resto à Québec offre des poutines à volonté à partir de seulement 15 $
Neuf sauces et une tonne de garniture sont au menu!
Sortir manger sans exploser son budget, c’est rendu un défi dans bien des restos, surtout quand tu veux te gâter un peu plus que d’habitude. Entre les portions parfois décevantes et les prix qui montent vite, les concepts « à volonté » deviennent pas mal tentants quand ils valent vraiment le coup. Justement, il y a un restaurant à Québec qui propose une formule autour d’un classique bien d’ici : la poutine.
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C’est chez Le Snack Branché que tu peux profiter d’une dégustation de poutines à volonté, où chaque portion est servie en verrine format bébé. L’idée est simple : tu choisis, tu goûtes, puis tu recommences autant de fois que tu veux.
Sur place, tu peux créer tes propres combinaisons à partir de vraies frites maison, de fromage en grains frais du jour et d’un choix de sauces originales. Classique, BBQ, italienne, chinoise, cinq poivres ou même érable, il y a de quoi varier sans te tanner. Si tu veux pousser l’expérience plus loin, tu peux aussi ajouter des garnitures comme du poulet popcorn, du bacon fumé, des oignons panés ou même des côtes levées et bien plus.
Deux options sont offertes : une version plus simple avec les sauces originales, ou une formule créative qui inclut également deux garnitures et ton choix.
Le tout est proposé à 15 $ par personne pour la formule de base, et 25 $ pour l'option créative, ce qui reste assez raisonnable, considérant que tu peux tester plusieurs variations sans limite.
Petit détail à savoir avant d’y aller : ce spécial n’est pas toujours affiché en continu. Il revient régulièrement pendant quelques semaines, puis disparaît avant de revenir plus tard. Le mieux, c’est de surveiller leurs réseaux sociaux de l'établissement pour ne pas le manquer.
Si tu aimes essayer différentes saveurs sans te commettre à un seul choix, c’est le genre de concept qui peut clairement valoir le détour, surtout en gang où chacun et chacune peuvent tester des mélanges complètement différents.
Les poutines à volonté chez Le Snack Branché
Prix : 15 $ pour les poutines Originales, 25 $ pour les poutines Créatives
Adresse : 1284, boul. Bastien, Québec, QC
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