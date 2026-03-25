Les Red Sox vont servir une « poutine au homard » et la recette serait un crime au Québec

Comment osent-ils appeler CETTE CHOSE une poutine???

La devanture du Fenway Park de Boston. Droite : la poutine au homard des Red Sox.

Les Red Sox de Boston vont servir une « poutine au homard » et la recette serait un crime au Québec.

Zimmytws | Dreamstime, MLB | X
Éditeur Junior, Nouvelles

Frites, sauce brune, fromage skouik-skouik : telle est la recette d’une poutine classique. Il en existe toutefois plusieurs versions, mais la base reste la même. Les Red Sox de Boston, qui évoluent dans la Ligue majeure de baseball (MLB), ont annoncé qu’ils serviront une « poutine au homard » au mythique Fenway Park. Or, au Québec, ça ne passe pas.

À lire également : Ce resto à Québec offre des poutines à volonté à partir de seulement 15 $

Le repas que compte offrir l’équipe aux partisans et partisanes sera fait de frites, de la chair de homard, de la chaudrée de palourdes et du bacon, le tout servi dans une barquette en forme de homard.

Boston, vous allez adorer celle-là, a lancé d’entrée de jeu la MLB, qui a souligné la nouveauté gastronomique dans une publication sur le réseau social X.

Il n’en fallait pas plus pour outrer une partie du Web. Plusieurs internautes ont remis en question ce « plat de stade », qui n’a rien à voir avec la fameuse poutine québécoise, car il semble ne pas y avoir de fromage skouik-skouik.

Le compte anglophone de Tourisme Montréal a d’ailleurs émis un commentaire, affirmant à la blague avoir contacté leurs avocats pour dénoncer cette nouvelle poutine.

« Ça, c’est un crime au Québec », a écrit une personne, ce à quoi a répondu Tourisme Montréal « un crime culinaire international ».

« Le mot en français du jour pour la MLB : dégueulasse », a commenté une personne sous un repartage de Tourisme Montréal qui n’approuve pas la nouvelle recette.

« Tu peux copier mon devoir, mais assure-toi qu’il est différent », a écrit une personne.

Même les « Expos de Montréal » ont mis son grain de sel à ce débat gastronomique. « Pour en savoir plus sur cet item de concession, consultez le dossier judiciaire intitulé “Gouvernement du Québec c. Boston Red Sox et Aramark”, écrit le compte de fans de l’ex-équipe montréalaise.

« Une autre raison de détester les Red Sox », a commenté la députée conservatrice à la Chambre des communes, Melissa Lantsman, qui représente la circonscription de Thornhill, en banlieue de Toronto, ville des Blue Jays, l’une des grandes rivales des Red Sox de Boston.




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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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