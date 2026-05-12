Fini le boycott : Le Sour Puss est officiellement de retour au Québec
Les partys de sous-sol n'étaient plus les mêmes! 💃
Tes cocktails retrouveront enfin le petit côté surette qui te manquait : Sour Puss est officiellement de retour sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ). Après des mois d'absence dus au boycott des alcools américains, la boisson alcoolisée aux saveurs fruitées confirme aujourd'hui son retour à la grandeur du Canada.
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Rappelons que c'est en novembre 2025 que la nouvelle avait fait le tour du pays. L'entreprise Phillips Distilling Company annonçait déplacer sa production de l'autre côté de la frontière américaine, et plus précisément à Montréal, pour contourner le boycottage. Une solution drastique? Oui, mais lorsque près de 98 % des ventes sont au Canada, dont une grande partie au Québec, il faut ce qu’il faut.
Un retour qui se faisait attendre
Des premiers shooters de party de sous-sol aux slushes de patio, en passant par les concoctions maison : la liqueur surette fait partie des soirées arrosées québécoises depuis des années déjà, et son absence ne passait pas inaperçue, selon Rumi Jaffer, directeur des ventes chez Phillips Distilling Company.
« Nous avons été réellement touchés par l'accueil du public! Sour Puss occupe une place spéciale dans la culture locale du cocktail, et nous sommes ravis de remettre ces produits entre les mains des consommateurs. L'enthousiasme à travers le pays confirme à quel point le lien avec la marque demeure fort, et nous sommes fiers de la voir reprendre sa place à l'échelle nationale. »
En plus de revenir à la SAQ et dans les régies provinciales du reste du Canada, Sour Puss sera également de l'alignement des bouteilles dans les bars, restaurants et établissements nocturnes.
La boisson sera offerte en quatre saveurs bien connues, soit rouge (Framboise), vert (Pomme verte), bleu (Bleu tropical) et doré (Fruit de la passion mangue). Puis, il y a une nouveauté qui s'ajoute dans le portrait.
Sour Puss dévoile les nouveaux prêts-à-boire Shocktails à saveur de limonade à la framboise.Sour Puss | Courtoisie
Eh oui, la marque ne se contente pas de revenir avec ses classiques : elle arrive aussi avec les Shocktails Sour Puss, une nouvelle gamme de prêts-à-boire pétillants à 7 % d'alcool, en format canette de 355 ml. La première saveur à débarquer est limonade à la framboise et d'autres sont déjà en chemin.
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