Tu peux avoir une slush GRATUITE aux 4 coins du Québec à chaque victoire du CH
Ça goûte la victoire. 😍🏒
Qui a dit qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie? La fièvre des séries éliminatoires se répand partout au Québec, et les commerces sont de plus en plus nombreux à cumuler les encouragements et hommages aux Canadiens de Montréal. Une chaîne de dépanneurs suit la parade en offrant gratuitement des slushs bleu-blanc-rouge après chaque victoire du Tricolore.
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Pour en profiter, aucun achat n'est requis : tu n'as qu'à te présenter à l'un des quelque 130 dépanneurs Voisin à travers la province au lendemain d'une victoire de la Sainte-Flanelle. C'est le cas ce lundi 11 mai, alors que le Canadien a offert tout un spectacle à ses partisans et partisanes la veille en signant une victoire convaincante de 6-2 contre les Sabres de Buffalo, prenant les devants 2-1 dans la série.
La boisson rafraîchissante, donnée gratuitement dans le petit format, arbore évidemment les couleurs de nos Glorieux.
Une belle manière de prolonger l'ambiance festive des séries et de célébrer à coups de coupes de slush chaque pas de plus vers la Coupe Stanley.
Le Tricolore affrontera les Sabres de Buffalo à nouveau ce mardi 12 mai, à Montréal.
Tu sais quoi faire
si quand le CH remportera le prochain match.