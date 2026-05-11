Tu peux avoir une slush GRATUITE aux 4 coins du Québec à chaque victoire du CH

Ça goûte la victoire. 😍🏒

Une slush aux couleurs des Canadiens de Montréal. Droite : Les Canadiens de Montréal remportent le match.

Les dépanneurs Voisin offrent des slushs aux couleurs des Canadiens de Montréal gratuitement après les victoires.

Voisin | Facebook, @canadiensmtl | Instagram
Rédactrice en chef

Qui a dit qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie? La fièvre des séries éliminatoires se répand partout au Québec, et les commerces sont de plus en plus nombreux à cumuler les encouragements et hommages aux Canadiens de Montréal. Une chaîne de dépanneurs suit la parade en offrant gratuitement des slushs bleu-blanc-rouge après chaque victoire du Tricolore.

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Pour en profiter, aucun achat n'est requis : tu n'as qu'à te présenter à l'un des quelque 130 dépanneurs Voisin à travers la province au lendemain d'une victoire de la Sainte-Flanelle. C'est le cas ce lundi 11 mai, alors que le Canadien a offert tout un spectacle à ses partisans et partisanes la veille en signant une victoire convaincante de 6-2 contre les Sabres de Buffalo, prenant les devants 2-1 dans la série.

La boisson rafraîchissante, donnée gratuitement dans le petit format, arbore évidemment les couleurs de nos Glorieux.

Une belle manière de prolonger l'ambiance festive des séries et de célébrer à coups de coupes de slush chaque pas de plus vers la Coupe Stanley.

Le Tricolore affrontera les Sabres de Buffalo à nouveau ce mardi 12 mai, à Montréal.

Tu sais quoi faire si quand le CH remportera le prochain match.

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QuébecAubainesCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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Tous les moyens sont bons pour célébrer une belle victoire! 🍕

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