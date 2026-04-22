Place des Canadiens devient paradis du « tailgate » avant chaque match à domicile en séries
Bonne bouffe, cocktails, concours et même des tatouages!
Es-tu prêt.e pour la fête d'avant-match de ta vie?
Avant chaque match à domicile des Canadiens de Montréal pendant les séries éliminatoires, le Fan Jam présenté par La Cage envahira la Place des Canadiens.
De 17 h jusqu'à la mise au jeu à 19 h, les festivités sont ouvertes à celles et ceux qui souhaitent s'imprégner de l'ambiance électrisante alors que les Habs se lancent à la conquête de la Coupe Stanley.
Pluie ou soleil, les fans peuvent venir manger un morceau au food truck de La Cage, s'arrêter à la station Monster pour une coupe de cheveux, se laisser aller sur la piste de danse, ou même immortaliser un moment spécial à la station de tatouages permanents, présentée par La Cage.
Teste tes connaissances sur le hockey en participant à un concours pour gagner de la marchandise et des coupons Uber, offerts par Uber. Tente aussi ton coup à la machine à pinces Ford pour remporter des chandails des Canadiens et des produits dérivés. Sinon, tu peux simplement te procurer des souvenirs à la boutique Tricolore Sports sur place, et participer à diverses animations organisées tout au long de la fête d'avant-match, notamment un bassin de plongeon.
RONA sera également de la partie et invitera les partisan.ne.s à poser un geste symbolique en « touchant du bois » pour porter chance à l'équipe, tandis que Mise-o-jeu proposera une expérience interactive via son application Mise-o-jeu+, où le public peut s'inscrire pour tenter de remporter des prix inouïs, dont un maillot dédicacé.
De plus, avec un peu d'aide de ta bonne étoile, tu pourrais remporter des lots offerts par Air Canada ou une rencontre organisée par Bell avec d'anciens joueurs des Canadiens, une expérience à ne pas manquer pour les fans du Tricolore.
Avec un programme pareil, les festivités s'annoncent pleines d'émotions!
Le Fan Jam présenté par La Cage
Prix : Gratuit
Quand : Avant tous les matchs à domicile des Canadiens pendant les séries éliminatoires.
Adresse : Place des Canadiens - 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Joins-toi à d'autres fans des Canadiens et viens vivre l'ambiance électrique des séries éliminatoires lors de cette fête d'avant-match gratuite, organisée par La Cage. Au programme? Des cadeaux, de la bonne bouffe, des jeux, des tatouages temporaires, des DJ et la possibilité de rencontrer d'anciens joueurs des Canadiens.