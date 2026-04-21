Touriste canadienne tuée au Mexique : Voici tout ce qu'il faut savoir

Le tout est survenu dans un lieu hyper touristique à 50 km de la capitale.

Les équipes de la Croix-Rouge mexicaine qui s'occupent des blessés de la fusillade.

Une touriste canadienne a été tuée au Mexique, lors d'une fusillade sur le site des pyramides de Teotihuacán.

Croix-Rouge mexicaine | X
Éditeur Junior, Nouvelles

Lorsqu’on part en voyage à l’étranger, la dernière chose à laquelle on pense, c’est la mort. Une touriste canadienne a été tuée par balle au Mexique, lors d’une fusillade sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacán, un haut lieu touristique. Retour sur cette tragédie.

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La fusillade est survenue vers midi sur la pyramide de la Lune, sur ce site touristique du centre du Mexique prisé par les touristes internationaux.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’assaillant, identifié comme étant Julio César Jasso Ramírez, un Mexicain d’une trentaine d’années, tirant à plusieurs reprises avec une arme de poing depuis un palier situé à mi-hauteur de la pyramide de la Lune.

L’identité de la Canadienne assassinée par balles n’a pas encore été révélée au moment d’écrire ces lignes. Selon les autorités, elle était âgée d’une vingtaine d’années.

En plus de la touriste canadienne tuée, 13 personnes, dont une Canadienne âgée de 29 ans et un enfant de 6 ans, ont été transportées à l’hôpital, selon les informations du gouvernement mexicain.

Quant à l’auteur de la fusillade, les autorités de la sécurité locale ont confirmé que ce dernier s’est auto-infligé une blessure à la tête par balle. Son décès a été constaté sur place.

À proximité du corps du belligérant, les autorités fédérales ont trouvé sur les lieux de la fusillade une arme à feu, une machette et des munitions, selon un communiqué du cabinet fédéral de sécurité.

Réactions politiques

Sur les réseaux sociaux, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a promis que son gouvernement allait tout faire pour qu’une enquête voie le jour.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui à Teotihuacán nous attriste profondément », a réagi sur X la politicienne, précisant être en contact avec l’ambassade du Canada.

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, a réaffirmé son soutien aux familles et aux proches des victimes, dénonçant au passage, dans sa publication sur X lundi, un « acte horrible de violence armée ».

Situées à 50 km de la capitale mexicaine, les pyramides de Teotihuacán se sont classées au deuxième rang des sites archéologiques les plus populaires du Mexique, avec quelque 722 000 visiteurs et visiteuses.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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