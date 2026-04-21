Touriste canadienne tuée au Mexique : Voici tout ce qu'il faut savoir
Le tout est survenu dans un lieu hyper touristique à 50 km de la capitale.
Lorsqu’on part en voyage à l’étranger, la dernière chose à laquelle on pense, c’est la mort. Une touriste canadienne a été tuée par balle au Mexique, lors d’une fusillade sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacán, un haut lieu touristique. Retour sur cette tragédie.
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La fusillade est survenue vers midi sur la pyramide de la Lune, sur ce site touristique du centre du Mexique prisé par les touristes internationaux.
Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’assaillant, identifié comme étant Julio César Jasso Ramírez, un Mexicain d’une trentaine d’années, tirant à plusieurs reprises avec une arme de poing depuis un palier situé à mi-hauteur de la pyramide de la Lune.
L’identité de la Canadienne assassinée par balles n’a pas encore été révélée au moment d’écrire ces lignes. Selon les autorités, elle était âgée d’une vingtaine d’années.
En plus de la touriste canadienne tuée, 13 personnes, dont une Canadienne âgée de 29 ans et un enfant de 6 ans, ont été transportées à l’hôpital, selon les informations du gouvernement mexicain.
Quant à l’auteur de la fusillade, les autorités de la sécurité locale ont confirmé que ce dernier s’est auto-infligé une blessure à la tête par balle. Son décès a été constaté sur place.
À proximité du corps du belligérant, les autorités fédérales ont trouvé sur les lieux de la fusillade une arme à feu, une machette et des munitions, selon un communiqué du cabinet fédéral de sécurité.
Réactions politiques
Sur les réseaux sociaux, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a promis que son gouvernement allait tout faire pour qu’une enquête voie le jour.
Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.
He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026
« Ce qui s’est passé aujourd’hui à Teotihuacán nous attriste profondément », a réagi sur X la politicienne, précisant être en contact avec l’ambassade du Canada.
À la suite d’un acte de violence armée horrible, un Canadien a été tué et un autre blessé à Teotihuacán, au Mexique. Mes pensées accompagnent leur famille et leurs proches, et les agents consulaires d’Affaires mondiales Canada sont en contact pour offrir leur aide. Merci à mon…
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026
Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, a réaffirmé son soutien aux familles et aux proches des victimes, dénonçant au passage, dans sa publication sur X lundi, un « acte horrible de violence armée ».
Situées à 50 km de la capitale mexicaine, les pyramides de Teotihuacán se sont classées au deuxième rang des sites archéologiques les plus populaires du Mexique, avec quelque 722 000 visiteurs et visiteuses.
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