La maison la moins chère au Québec est seulement 27 000 $ et parfaite avec un peu d’amour

Idéale pour faire ton petit nid familial!😍

La maison la moins chère au Québec en juin 2026.

La maison la moins chère au Québec se trouve au Bas-Saint-Laurent et est seulement 27 000 $.

RE/MAX Avant Tout inc
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui a dit que de devenir propriétaire était inaccessible en 2026? Même avec un budget serré, tu peux trouver une maison à vendre au Québec sur Centris. Comme chaque mois, l’équipe de Narcity Québec a fouillé le marché et a mis la main sur une propriété affichée à 27 000 $.

À lire également : Les maisons à Québec coûtent plus cher : Voici le salaire à atteindre pour y arriver en juin

D’entrée de jeu, à ce prix, il ne faut pas t’attendre à une maison clé en main. Des rénovations seront nécessaires pour lui redonner sa jeunesse d’antan et la mettre au goût du jour.

La maison la moins chère sur le marché québécois en juin se trouve à Saint-Eugène-de-Ladrière, dans le Bas-Saint-Laurent, non loin de Trois-Pistoles. Le village est situé à environ 5 h 30 du centre-ville de Montréal, 3 h 15 de Québec et une heure de Rivière-du-Loup.

Comme l’indique l’annonce de RE/MAX Avant Tout inc., cette propriété « représente une excellente occasion pour les bricoleurs et bricoleuses ou les investisseurs et investisseuses », puisque plusieurs travaux devront être réalisés avant qu’elle puisse être habitée.

Il faudra notamment refaire une partie du vide sanitaire, remplacer le revêtement du toit et repeinturer l’ensemble de la maison.

Une cuisine \u00e0 moderniser. Le rez-de-chaussée de la maison la moins chère à vendre au Québec en juin 2026 est à aire ouverte, parfait lorsque tu as de la visite. RE/MAX Avant Tout inc

Et si l’envie te prend, la cuisine gagnerait aussi à être modernisée, puisqu’elle manque un peu de rangement pour les adeptes de cuisine.

Une chambre \u00e0 coucher. Les nouveaux proprios devront assurément repeinturer les murs de la maison à vendre la moins chère au Québec en juin 2026. RE/MAX Avant Tout inc

Somme toute, une fois remise à neuf, cette résidence de trois chambres à coucher construite en 1960 pourrait séduire toute personne souhaitant s’éloigner de la ville ou y établir son nid familial.

Une pi\u00e8ce de la maison \u00e0 vendre. La maison à vendre la moins chère sur le marché au Québec en juin 2026 compte six pièces, dont trois chambres à coucher. RE/MAX Avant Tout inc

Malgré la liste de rénovations qui s’allonge, dis-toi qu’il n’y aurait pas une hypothèque de plusieurs milliers de dollars à payer chaque mois en plus des travaux.

Un vide sanitaire d'une maison \u00e0 vendre. Parmi les travaux à prévoir, le réaménagement du vide sanitaire sera à mettre sur la liste. RE/MAX Avant Tout inc

Avec une mise de fonds de 10 000 $, le montant à financer serait de 17 000 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s'élèveraient à environ 94 $.

Maison à étage à vendre à Saint-Eugène-de-Ladrière

Prix : 27 000 $

Adresse : 464 5e Rang O., Saint-Eugène-de-Ladrière, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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