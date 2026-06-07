La maison la moins chère au Québec est seulement 27 000 $ et parfaite avec un peu d’amour
Idéale pour faire ton petit nid familial!😍
Qui a dit que de devenir propriétaire était inaccessible en 2026? Même avec un budget serré, tu peux trouver une maison à vendre au Québec sur Centris. Comme chaque mois, l’équipe de Narcity Québec a fouillé le marché et a mis la main sur une propriété affichée à 27 000 $.
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D’entrée de jeu, à ce prix, il ne faut pas t’attendre à une maison clé en main. Des rénovations seront nécessaires pour lui redonner sa jeunesse d’antan et la mettre au goût du jour.
La maison la moins chère sur le marché québécois en juin se trouve à Saint-Eugène-de-Ladrière, dans le Bas-Saint-Laurent, non loin de Trois-Pistoles. Le village est situé à environ 5 h 30 du centre-ville de Montréal, 3 h 15 de Québec et une heure de Rivière-du-Loup.
Comme l’indique l’annonce de RE/MAX Avant Tout inc., cette propriété « représente une excellente occasion pour les bricoleurs et bricoleuses ou les investisseurs et investisseuses », puisque plusieurs travaux devront être réalisés avant qu’elle puisse être habitée.
Il faudra notamment refaire une partie du vide sanitaire, remplacer le revêtement du toit et repeinturer l’ensemble de la maison.
Le rez-de-chaussée de la maison la moins chère à vendre au Québec en juin 2026 est à aire ouverte, parfait lorsque tu as de la visite. RE/MAX Avant Tout inc
Et si l’envie te prend, la cuisine gagnerait aussi à être modernisée, puisqu’elle manque un peu de rangement pour les adeptes de cuisine.
Les nouveaux proprios devront assurément repeinturer les murs de la maison à vendre la moins chère au Québec en juin 2026. RE/MAX Avant Tout inc
Somme toute, une fois remise à neuf, cette résidence de trois chambres à coucher construite en 1960 pourrait séduire toute personne souhaitant s’éloigner de la ville ou y établir son nid familial.
La maison à vendre la moins chère sur le marché au Québec en juin 2026 compte six pièces, dont trois chambres à coucher. RE/MAX Avant Tout inc
Malgré la liste de rénovations qui s’allonge, dis-toi qu’il n’y aurait pas une hypothèque de plusieurs milliers de dollars à payer chaque mois en plus des travaux.
Parmi les travaux à prévoir, le réaménagement du vide sanitaire sera à mettre sur la liste. RE/MAX Avant Tout inc
Avec une mise de fonds de 10 000 $, le montant à financer serait de 17 000 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s'élèveraient à environ 94 $.
Maison à étage à vendre à Saint-Eugène-de-Ladrière
Prix : 27 000 $
Adresse : 464 5e Rang O., Saint-Eugène-de-Ladrière, QC
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