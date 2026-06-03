Voici où tu peux acheter une maison avec seulement 19 000 $ de mise de fonds au Québec
Avec la montée des prix des dernières années, beaucoup de Québécoises et Québécois croient que l'accession à la propriété est hors de portée — et avec raison parfois. Par contre, selon les données du baromètre résidentiel de l'APCIQ pour le premier trimestre de 2026, il existe encore plusieurs régions où le prix médian d'une maison unifamiliale se situe sous les 375 000 $, ce qui signifie qu'une mise de fonds minimale de moins de 19 000 $ peut suffire pour franchir la porte.
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Au Canada, la mise de fonds minimale pour une propriété dont le prix est inférieur à 500 000 $ est de 5 %. Sur une maison à 375 000 $, ça représente 18 750 $. C'est le seuil qu'on a utilisé pour sélectionner les régions ci-dessous, à partir des prix médians des maisons unifamiliales compilés par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).
La nuance est importante : des maisons à 300 000 $, il en existe techniquement dans presque toutes les régions du Québec. Mais quand c'est le prix médian, c'est une autre histoire. Ça veut dire que la moitié des maisons vendues dans cette région coûtent moins que ça. C'est pas l'exception qu'on s'arrache en 48 heures, c'est la norme du marché.
À noter : à la mise de fonds s'ajoutent les frais de notaire, les droits de mutation et, si la mise de fonds est inférieure à 20 %, la prime d'assurance hypothécaire de la SCHL.
Baie-Comeau — Prix médian : 248 000 $ | Mise de fonds min. : ~12 400 $
Baie-Comeau affiche le prix médian le plus bas de toutes les régions analysées. Clairement un marché de vendeurs, mais les prix restent nettement sous la moyenne provinciale. Le volume de transactions y est limité, ce qui peut rendre le marché moins prévisible, mais pour celles et ceux qui cherchent à maximiser leur dollar, la Côte-Nord mérite qu'on s'y attarde.
Thetford Mines — Prix médian : 255 000 $ | Mise de fonds min. : ~12 750 $
Thetford Mines est l'un des marchés les plus dynamiques de Chaudière-Appalaches : les ventes d'unifamiliales ont bondi de 24 % au premier trimestre 2026. Les prix ont progressé de 9 % en un an, mais partent d'une base basse. Le marché locatif y est tendu, ce qui peut plaider pour l'achat plutôt que la location.
Shawinigan — Prix médian : 300 000 $ | Mise de fonds min. : ~15 000 $
Shawinigan fait partie des marchés les plus actifs de la province proportionnellement : les ventes totales ont bondi de 40 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période l'an dernier. Le prix médian des unifamiliales a progressé de 11 %, mais la ville reste parmi les plus accessibles. Un marché à surveiller de près.
Saguenay — Prix médian : 360 000 $ | Mise de fonds min. : ~18 000 $
Saguenay combine accessibilité et dynamisme : les ventes totales ont progressé de 14 % au T1 2026, et le volume de transactions a augmenté de 25 %. Le prix médian des unifamiliales reste sous les 375 000 $, avec une hausse annuelle de 9 % — un signal que la demande est bien réelle. La qualité de vie et les services offerts dans la région en font une option sérieuse.
Rouyn-Noranda — Prix médian : 369 000 $ | Mise de fonds min. : ~18 450 $
En Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda se distingue par un marché actif et des prix encore raisonnables. Les ventes d'unifamiliales ont progressé de 5 % au T1 2026, et le prix médian a grimpé de 9 % en un an. La ville attire une clientèle diversifiée grâce à son économie active et à son offre culturelle surprenante pour sa taille.
Victoriaville — Prix médian : 372 000 $ | Mise de fonds min. : ~18 600 $
Le marché de Victoriaville est parmi les plus compétitifs au Québec, avec des conditions largement favorables aux vendeurs. Les ventes d'unifamiliales ont progressé de 4 % au T1, et le prix médian a bondi de 13 % en un an. Le seuil des 375 000 $ est encore tenu, mais l'accessibilité pourrait se réduire rapidement si la tendance se maintient.
Rimouski — Prix médian : 375 000 $ | Mise de fonds min. : ~18 750 $
Rimouski touche exactement le seuil, mais elle mérite sa place dans ce palmarès. Le marché est en forte croissance : les ventes ont augmenté de 29 % au T1, et le prix médian a progressé de 4 %. Présence universitaire, qualité de vie reconnue, accès à la nature — la ville du Bas-Saint-Laurent attire une clientèle variée et continue de prendre de la valeur.
La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.