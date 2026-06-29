Top 15 des grandes villes les plus abordables au Canada : Seulement 2 sont au Québec
Est-ce que le Québec perd sa réputation de province abordable? 🤔
Le Québec a la réputation d'être parmi les endroits les plus accessibles au Canada pour acheter une maison. Selon le dernier rapport de Royal LePage, il semblerait que cet avantage soit en train de s'effriter, du moins dans les grands centres.
À lire également : Acheter ou louer en 2026 au Québec? On déconstruit 4 mythes qui influenceront ta décision
L'agence a récemment publié son classement annuel des 15 grandes villes canadiennes les plus abordables pour acheter une propriété en 2026, et la province y est nettement moins bien représentée qu'auparavant.
Pour établir son palmarès, Royal LePage calcule le pourcentage du revenu mensuel d'un ménage qui serait nécessaire pour rembourser un prêt hypothécaire, en tenant compte des prix agrégés de l'immobilier à l'échelle municipale et du revenu médian des ménages à l'échelle provinciale. Plus le pourcentage est bas, plus le marché est abordable.
C'est Lethbridge, en Alberta, qui arrive en tête du classement cette année, avec seulement 18,9 % du revenu mensuel nécessaire pour rembourser un prêt hypothécaire. La province albertaine place d'ailleurs trois villes dans le top 7, ce qui en fait la grande gagnante du palmarès 2026.
Trois-Rivières et Sherbrooke : encore dans le coup
Au Québec, seules Trois-Rivières et Sherbrooke ont réussi à se hisser dans le classement, en huitième et treizième position respectivement.
Dans la ville de la Mauricie, un ménage doit consacrer 27,3 % de son revenu mensuel au remboursement d'un prêt hypothécaire en 2026. À mi-chemin entre Montréal et Québec, la ville offre des opportunités d'emplois et des prix qui donnent encore envie d'y regarder de plus près. La maison type y coûte 400 100 $.
À Sherbrooke, ce ratio s'établit à 28,9 %, pour une propriété dont le prix agrégé atteint 423 200 $. La ville attire de plus en plus d'acheteurs et acheteuses en provenance de Montréal et de Québec, ce qui commence à peser sur les prix.
Selon l'enquête de Royal LePage, la municipalité de l'Estrie est la destination préférée des gens de la région métropolitaine de Montréal qui songent à quitter la métropole : 29 % envisageraient d'y acheter une propriété s'ils pouvaient y trouver un emploi ou travailler à distance.
La ville de Québec : seule à reculer au pays
Parmi les 62 villes analysées dans le rapport, la ville de Québec est la seule au Canada à avoir vu son accessibilité se détériorer en deux ans. Et pas qu'un peu : elle affiche aussi la plus forte hausse des prix immobiliers d'une année sur l'autre, pour huit trimestres de suite. Quand la demande explose et que l'offre ne suit pas, ça finit par se voir dans le portefeuille.
Le Québec perd de son avantage
Il y a deux ans, quatre villes québécoises figuraient dans le top 15. En 2026, il n'en reste plus que deux. C'est le revers d'être abordable : les acheteurs et acheteuses qui n'ont plus les moyens ailleurs finissent par arriver chez toi, et les prix suivent le mouvement.
« Pour de nombreux Canadiens, la question n'est plus simplement de savoir s'ils ont les moyens d'acheter un logement, mais où ils peuvent trouver le meilleur équilibre entre accessibilité financière, perspectives professionnelles et qualité de vie », résume Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage.
Le Québec reste quand même l'une des provinces les plus accessibles du pays. Et pour ceux et celles qui sont prêt.e.s à regarder au-delà de Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke ont encore de belles cartes à jouer.
Voici le top 15 des villes les plus abordables au Canada en 2026 :
- Lethbridge, AB
- Saint-Jean, N.-B.
- Thunder Bay, ON
- Red Deer, AB
- Regina, Sask.
- Saint-Jean-de-Terre-Neuve, T.-N.-L.
- Edmonton, AB
- Trois-Rivières, QC
- Fredericton, N.-B.
- Winnipeg, MB
- Windsor-Essex, ON
- Saskatoon, Sask.
- Sherbrooke, QC
- Moncton, N.-B.
- Charlottetown, Î.-P.-É.
- Voici où tu peux acheter une maison avec seulement 19 000 $ de mise de fonds au Québec ›
- Acheter ou louer en 2026 au Québec? On déconstruit 4 mythes qui influenceront ta décision ›
- Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien ›
- J'ai acheté ma première maison en 2023 et voici 6 choses que j'aurais voulu savoir avant ›