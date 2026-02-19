Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien

La #1 n’est pas au bout du monde, elle est dans les Laurentides.👀

Une rues enneigées et des maisons.

9 villes du Québec sont parmi les municipalités les plus abordables pour acheter une maison au Canada en 2026.

Acheter une maison au Canada en 2026 sans faire exploser son budget, mission impossible? Pas nécessairement. Un nouveau classement des villes les plus abordables pour l’accession à la propriété montre que le Québec domine largement le palmarès. Si tu cherches à trouver une municipalité plus accessible que Montréal, sache que neuf des dix meilleures villes canadiennes pour l’abordabilité résidentielle sont québécoises.

C’est du moins ce que rapporte la firme hypothécaire Nesto dans sa plus récente analyse des marchés immobiliers et locatifs canadiens, publié le 5 février dernier.

Le classement s’appuie notamment sur des données mises en lumière par le Globe and Mail, qui a publié un palmarès des 100 villes canadiennes les plus abordables, ainsi que sur le prix moyen des maisons et le revenu médian des ménages compilés par la plateforme Rentals.ca.

Résultat : les grands centres sont loin derrière, et les petites villes tirent facilement leur épingle du jeu. Voici les villes du top 10 des villes les plus abordables pour l’accessibilité à une maison au Canada en 2026 :

1. Mont-Laurier, Québec

Région : Laurentides

Prix moyen d’une maison : 305 686 $

Revenu médian des ménages : 71 441 $

2. Thetford Mines, Québec

Région : Chaudière-Appalaches

Prix moyen : 221 606 $

Revenu médian : 73 734 $

3. Rivière-du-Loup, Québec

Région : Bas-Saint-Laurent

Prix moyen : 317 540 $

Revenu médian : 76 185 $

4. Tracadie, Nouveau-Brunswick

Région : Péninsule acadienne

Prix moyen : 163 858 $

Revenu médian : 74 594 $

5. Alma, Québec

Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix moyen : 264 424 $

Revenu médian : 78 009 $

6. Sainte-Marie, Québec

Région : Chaudière-Appalaches

Prix moyen : 340 037 $

Revenu médian : 88 710 $

7. Saint-Félicien, Québec

Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix moyen : 264 762 $

Revenu médian : 75 801 $

8. Shawinigan, Québec

Région : Mauricie

Prix moyen : 271 953 $

Revenu médian : 67 343 $

9. La Tuque, Québec

Région : Mauricie

Prix moyen : 229 259 $

Revenu médian : 69 173 $

10. Montmagny, Québec

Région : Chaudière-Appalaches

Prix moyen : 279 700 $

Revenu médian : 72 770 $

Pourquoi le Québec domine-t-il le classement?

Selon le rapport, les marchés immobiliers québécois affichent des prix en moyenne près de 2,5 fois inférieurs au prix moyen national pour l’achat d’une maison.

Autrement dit, pour des ménages qui cherchent à devenir propriétaires en 2026, les régions à l’extérieur des grands centres, comme Montréal et Québec, offrent encore des opportunités réelles.

La Belle Province est d’ailleurs la plus abordable au pays pour l’accession à la propriété, selon Nesto. Elle se démarque autant pour l’achat que pour la location, avec plusieurs villes où les prix demeurent sous la moyenne nationale.

