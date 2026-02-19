Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien
La #1 n’est pas au bout du monde, elle est dans les Laurentides.👀
Acheter une maison au Canada en 2026 sans faire exploser son budget, mission impossible? Pas nécessairement. Un nouveau classement des villes les plus abordables pour l’accession à la propriété montre que le Québec domine largement le palmarès. Si tu cherches à trouver une municipalité plus accessible que Montréal, sache que neuf des dix meilleures villes canadiennes pour l’abordabilité résidentielle sont québécoises.
À lire également : Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026
C’est du moins ce que rapporte la firme hypothécaire Nesto dans sa plus récente analyse des marchés immobiliers et locatifs canadiens, publié le 5 février dernier.
Le classement s’appuie notamment sur des données mises en lumière par le Globe and Mail, qui a publié un palmarès des 100 villes canadiennes les plus abordables, ainsi que sur le prix moyen des maisons et le revenu médian des ménages compilés par la plateforme Rentals.ca.
Résultat : les grands centres sont loin derrière, et les petites villes tirent facilement leur épingle du jeu. Voici les villes du top 10 des villes les plus abordables pour l’accessibilité à une maison au Canada en 2026 :
1. Mont-Laurier, Québec
Région : Laurentides
Prix moyen d’une maison : 305 686 $
Revenu médian des ménages : 71 441 $
2. Thetford Mines, Québec
Région : Chaudière-Appalaches
Prix moyen : 221 606 $
Revenu médian : 73 734 $
3. Rivière-du-Loup, Québec
Région : Bas-Saint-Laurent
Prix moyen : 317 540 $
Revenu médian : 76 185 $
4. Tracadie, Nouveau-Brunswick
Région : Péninsule acadienne
Prix moyen : 163 858 $
Revenu médian : 74 594 $
5. Alma, Québec
Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Prix moyen : 264 424 $
Revenu médian : 78 009 $
6. Sainte-Marie, Québec
Région : Chaudière-Appalaches
Prix moyen : 340 037 $
Revenu médian : 88 710 $
7. Saint-Félicien, Québec
Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Prix moyen : 264 762 $
Revenu médian : 75 801 $
8. Shawinigan, Québec
Région : Mauricie
Prix moyen : 271 953 $
Revenu médian : 67 343 $
9. La Tuque, Québec
Région : Mauricie
Prix moyen : 229 259 $
Revenu médian : 69 173 $
10. Montmagny, Québec
Région : Chaudière-Appalaches
Prix moyen : 279 700 $
Revenu médian : 72 770 $
Pourquoi le Québec domine-t-il le classement?
Selon le rapport, les marchés immobiliers québécois affichent des prix en moyenne près de 2,5 fois inférieurs au prix moyen national pour l’achat d’une maison.
Autrement dit, pour des ménages qui cherchent à devenir propriétaires en 2026, les régions à l’extérieur des grands centres, comme Montréal et Québec, offrent encore des opportunités réelles.
La Belle Province est d’ailleurs la plus abordable au pays pour l’accession à la propriété, selon Nesto. Elle se démarque autant pour l’achat que pour la location, avec plusieurs villes où les prix demeurent sous la moyenne nationale.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le salaire pour t'acheter une maison dans ces 9 régions du Québec actuellement ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026 ›
- Prévisions immobilières 2026 au Québec : Ça s'annonce ENFIN meilleur pour les acheteurs ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026 ›
- Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026 ›