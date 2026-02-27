La ville de Québec dans le top 5 des villes aux loyers les plus accessibles au Canada
Il y a moyen de se loger de manière abordable sans déménager à l'autre bout du monde.
La chasse à l'appartement à loyer pas cher tourne parfois au cauchemar. Avec des baux qui explosent dans la plupart des grandes villes canadiennes, trouver un logement sans y laisser la moitié de son salaire relève de l'exploit, sauf si tu sais où chercher. Après tout, deux municipalités du Québec sont parmi les plus abordables au Canada.
Un rapport publié début février par la firme hypothécaire Nesto identifie les 20 villes canadiennes où louer coûte encore moins cher qu'ailleurs.
Pour établir ce palmarès, Nesto s'est basé sur les données les plus récentes de la plateforme Rentals.ca, en croisant le loyer mensuel moyen et le revenu médian des ménages dans chaque marché.
Et pour les Québécois.e.s, le verdict est encourageant : deux villes de la province se taillent une place dans le top 10 des marchés locatifs les plus accessibles au Canada en 2026. Pendant que l'Alberta et la Saskatchewan dominent le classement grâce à leurs économies énergétiques, le Québec n'est pas en reste.
Voici le palmarès complet des dix villes canadiennes où les locataires s'en tirent le mieux cette année :
1. St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
- Loyer mensuel moyen : 1 208 $
- Revenu médian des ménages : 86 373 $
2. Lloydminster, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 217 $
- Revenu médian des ménages : 112 591 $
3. Fort McMurray, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 371 $
- Revenu médian des ménages : 186 000 $
4. Medicine Hat, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 390 $
- Revenu médian des ménages : 75 612 $
5. Québec, Québec
- Loyer mensuel moyen : 1 493 $
- Revenu médian des ménages : 83 894 $
6. Regina, Saskatchewan
- Loyer mensuel moyen : 1 314 $
- Revenu médian des ménages : 106 546 $
7. Red Deer, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 549 $
- Revenu médian des ménages : 92 496 $
8. Lethbridge, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 570 $
- Revenu médian des ménages : 76 648 $
9. Côte-Saint-Luc (Montréal), Québec
- Loyer mensuel moyen : 1 573 $
- Revenu médian des ménages : 84 679 $
10. Saskatoon, Saskatchewan
- Loyer mensuel moyen : 1 614 $
- Revenu médian des ménages : 96 329 $
