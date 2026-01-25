Louer un 4 1/2 à Montréal: On a calculé le salaire que tu dois​ gagner pour te le permettre

L'écart entre le secteur au loyer moyen le plus cher et le plus abordable dépasse 900 $/mois.

Des appartements à Montréal.

On a calculé le salaire annuel que tu dois gagner pour te permettre de louer un 4 1/2 à Montréal, en janvier 2026

Si tu es à la recherche d'un appartement à Montréal, il est crucial de bien évaluer ton salaire annuel et ta capacité financière en général avant de signer un bail. Le coût d'un 4 1/2 varie considérablement selon les quartiers, et certains arrondissements demeurent bien plus accessibles que d'autres.

En janvier 2026, les données du plus récent rapport mensuel de liv.rent, une plateforme spécialisée dans l'analyse du marché locatif canadien, révèlent des tendances intéressantes pour les appartements de deux chambres non meublés dans la métropole québécoise.

Une bonne nouvelle : dans la plupart des secteurs analysés, les loyers ont reculé par rapport à l'année dernière. Sur les dix quartiers ou arrondissements analysés, huit ont enregistré une diminution du loyer moyen pour ce type de logement.

Toutefois, l'écart entre le quartier le plus abordable et le plus dispendieux atteint maintenant 995 $, ce qui représente une différence substantielle pour les locataires.

En se basant sur ces données et en appliquant la règle du gouvernement du Canada recommandant de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut au logement, voici le salaire annuel minimal qu'un ménage devrait gagner pour louer un 4 1/2 dans dix arrondissements montréalais en janvier 2026.

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer moyen : 1 763 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 60 446 $

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer moyen : 1 807 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 61 954 $

Ahuntsic-Cartierville

  • Loyer moyen : 1 851 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 63 463 $

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer moyen : 2 101 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 72 034 $

Saint-Laurent

  • Loyer moyen : 2 124 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 72 823 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer moyen : 2 216 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 75 977 $

Verdun

  • Loyer moyen : 2 279 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 78 137 $

Westmount

  • Loyer moyen : 2 447 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 83 897 $

Centre-ville

  • Loyer moyen : 2 558 $ par mois
  • Revenu annuel requis : 87 703 $

Pour janvier 2026, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension se positionne comme le secteur le plus abordable pour louer un appartement de deux chambres à Montréal. Avec un revenu annuel d'environ 60 446 $, il serait possible d'y habiter tout en respectant les recommandations budgétaires.

Au contraire, le centre-ville conserve sa position de quartier le plus coûteux, exigeant un revenu annuel approximatif de 87 703 $. La différence entre ces deux extrêmes représente donc 27 257 $ par année.

Ces chiffres sont basés sur les loyers moyens du mois de janvier 2026 et peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque appartement. Les logements haut de gamme n'ont pas été pris en compte dans cette analyse.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

