Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d'impôt pour solidarité
Un document clé pour alléger tes finances! 💰
Avec l’arrivée de la saison des impôts qui arrive toujours plus vite qu’on le voudrait, c’est le moment idéal pour penser à maximiser tes retours d’argent. Si tu loues ton logement, il y a une aide financière que tu ne devrais surtout pas négliger : le crédit d’impôt pour solidarité de Revenu Québec.
À lire également : Crédits d’impôt: Voici le montant maximal que tu peux obtenir si tu habites seul au Québec
Le document, c’est le Relevé 31, et il joue un rôle crucial dans ta déclaration de revenus. Sans lui, impossible de bénéficier du crédit destiné aux locataires québécois.e.s. Il contient toutes les informations nécessaires pour réclamer ce crédit lors de ta déclaration fiscale.
Il permet aussi au gouvernement de recenser les unités d’habitation occupées dans la province. Les propriétaires ont d’ailleurs l’obligation légale de remettre ce relevé au plus tard le 28 février 2026.
Cette mesure fiscale remboursable s’adresse principalement aux ménages à revenu faible ou modique. Pour les personnes seules qui souhaitent recevoir le crédit d’impôt pour solidarité, le revenu annuel ne doit pas dépasser 63 259 $, selon la situation au 31 décembre dernier.
Les parents qui élèvent seul.e.s leurs enfants peuvent gagner jusqu’à 2 634 $ de plus par enfant tout en demeurant admissibles. Du côté des couples, le revenu familial combiné doit rester sous la barre des 70 395 $, avec le même ajustement de 2 634 $ par enfant, le cas échéant.
Pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027, une famille composée de deux adultes et de deux enfants peut recevoir jusqu’à 1 948 $. Les personnes vivant seules ou les parents solos peuvent obtenir un montant maximal de 1 281 $.
Le seuil de revenu à partir duquel le crédit commence à diminuer est fixé à 42 325 $ jusqu’à la fin juin 2026, puis passera à 43 195 $ à compter de juillet 2026, en fonction des revenus de 2025.
Pour savoir approximativement combien tu pourrais recevoir (que ce soit chaque trimestre ou chaque mois), tu peux consulter le calculateur en ligne de Revenu Québec.
Habituellement, tu dois être inscrit.e au dépôt direct pour profiter de cette réduction d’impôt.
La fréquence des paiements varie selon le montant annuel que tu reçois :
- 800 $ et plus : 12 versements mensuels de juillet 2025 à juin 2026;
- 241 $ à 799 $ : 4 versements trimestriels (juillet, octobre, janvier, avril);
- 240 $ ou moins : 1 seul versement a été émis en juillet 2025.
Si tu n'as pas encore fait ta demande, alors que tu y as droit, pas de panique : tu disposes de quatre années complètes après le 31 décembre de l'année fiscale visée pour soumettre ta requête.
Attention aux propriétaires négligent.e.s : s'ils remettent le Relevé 31 en retard, une amende de 100 $ leur sera imposée. Cette sanction s'applique aussi si les renseignements fournis sont incomplets.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
