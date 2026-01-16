Le salaire annuel que tu peux gagner sans payer d'impôt au Québec a augmenté cette année

Le montant que tu peux gagner sans payer d'impôt au Québec cette année vient d'augmenter

Bonne nouvelle pour les contribuables québécois et québécoises : le salaire que tu peux gagner cette année sans avoir à payer un sou d'impôt à Revenu Québec est bonifié, en 2026. On parle ici du fameux « montant personnel de base », et la hausse annoncée pourrait te faire économiser quelques centaines de dollars.

Cette augmentation a été confirmée lors de la mise à jour économique dévoilée le 25 novembre dernier par le ministre des Finances, Éric Girard. Comme chaque année, ce seuil d'exemption fiscale est ajusté pour refléter les changements économiques et offrir un peu de répit aux ménages québécois.

Concrètement, si ton revenu annuel reste en dessous de ce montant, tu ne dois absolument rien à Revenu Québec. Pratique pour calculer ce que tu dois réellement au fisc ou pour planifier tes finances!

Pour l'année d'imposition en cours, le montant personnel de base au Québec grimpe de 18 571 $ à 18 952 $. C'est donc 381 $ de plus dans tes poches avant que le gouvernement provincial ne commence à prélever sa part.

Si ta situation te le permet - disons que tu habites encore chez tes parents ou que tes dépenses sont faibles - c'est le moment idéal pour maximiser tes économies.

Tu pourrais profiter de cet argent supplémentaire pour alimenter ton REER (Régime enregistré d'épargne-retraite), ton CELI (Compte d'épargne libre d'impôt) ou même ton CELIAPP (Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété).

Pendant que tu y es, ça vaut aussi la peine de jeter un œil aux nouvelles tranches d'imposition cette année pour mieux comprendre les sommes qui seront retenus sur ta paie selon ton salaire total.

Voici comment se découpent les paliers d'imposition au Québec cette année et les taux qui s'appliquent :

  • 14 % sur la portion de ton salaire jusqu'à 54 345 $ ;
  • 19 % sur les revenus compris entre 54 346 $ et 108 680 $ ;
  • 24 % sur tout ce qui se situe entre 108 681 $ et 132 245 $ ;
  • 25,75 % sur la portion de tes revenus qui dépasse 132 245 $.

Important à noter : tout le monde paie le même taux sur la première tranche de revenu. C'est seulement l'argent gagné au-delà de chaque palier qui est imposé au taux supérieur.

Prenons un exemple concret : si tu touches 60 000 $ cette année, les premiers 54 345 $ seront imposés à 14 %. Seuls les 5 655 $ restants seront taxés à 19 %. Ton salaire entier n'est donc jamais imposé au taux le plus élevé - uniquement la portion qui dépasse chaque seuil.

