Tu peux faire des montagnes russes de 2 km dans les couleurs d'automne à 2 h 30 de Montréal

Prépare ta « bucket list »!

Les montagnes russes ​Mt Van Hoevenberg en automne. Droite : Les montagnes russes ​Mt Van Hoevenberg.

Tu peux dévaler les montagnes russes du Mt Van Hoevenberg près du Québec.

Mt Van Hoevenberg | Facebook, @mt.vanhoevenberg | Instagram
Éditrice Junior

Si tu aimes autant les sensations fortes que les paysages colorés, prépare-toi à vivre une expérience d’automne complètement wow. À seulement 2 h 30 de route de Montréal, tu peux embarquer sur d'immenses montagnes russes sur rail qui te propulsent à travers une forêt en plein changement de couleurs. C’est l’escapade idéale pour un week-end qui sort de l’ordinaire.

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Pas besoin de bottes de rando ni de suer dans un sentier à pic pour avoir droit à une vue panoramique spectaculaire. Cette activité te permet de glisser en pleine nature à toute vitesse dans un décor digne d’une carte postale automnale.

Il faudra quand même t'assurer d'avoir ton passeport dans ton sac, parce que ce bijou se trouve juste de l’autre côté de la frontière, dans le nord de l’État de New York.

La Cliffside Mountain Coaster, présentée comme les plus longues montagnes russes sur rail en Amérique du Nord, t’amène sur un parcours de 2,3 km à travers les arbres rouges, jaunes et orangés. Le wagon, qui ressemble à un mini bobsleigh, peut accueillir jusqu’à deux personnes (poids total max de 300 lb) et atteindre une vitesse de 40 km/h.

Le trajet te réserve quelques virages bien serrés, des descentes rapides et une bonne dose d’adrénaline, le tout dans un décor de rêve.

Tu peux y aller tous les jours jusqu'au 7 septembre et du mercredi au dimanche jusqu'au 31 octobre 2026, mais on te conseille de vérifier à l’avance à quel moment le pic de couleurs aura lieu dans la région. Et surtout, pense à réserver en ligne avant de prendre la route!

Montagnes russes Cliffside Coaster Ride 

Prix : 55 $ US par personne de plus de 9 ans. 10 $ pour les passagers et passagères de 3 à 12 ans

Quand : Tous les jours jusqu'au 7 septembre et du mercredi au dimanche jusqu'au 31 octobre, de 11 h à 17 h

Adresse : 31, Van Hoevenberg Way, Lake Placid, NY, États-Unis

Accessibilité : Cette attraction n'est pas recommandée aux personnes souffrant de blessures à la tête, au cou ou aux os, ayant subi une chirurgie récente, ayant des problèmes cardiaques, de l'hypertension, ou étant enceinte. La personne aux commandes du bolide doit être âgée de 9 ans et plus et mesurer au moins 52 pouces s'il/elle conduit seul.e, ou avoir 18 ans et plus et mesurer au moins 52 pouces s'il/elle conduit avec un.e passager.ère.

Site Internet de Mt Van Hoevenberg


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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