Rentrée scolaire : 3 000 postes d’enseignants à combler et voici où il en manque le plus
Est-ce que toutes les classes auront des profs à la rentrée?
À deux semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, le gouvernement du Québec a confirmé qu’il manquait plus de 3 000 enseignants et enseignantes dans les écoles primaires et secondaires des quatre coins de la province. Qui plus est, certaines régions sont davantage touchées par la pénurie de personnel que d’autres.
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Selon le tableau de bord du ministère de l’Éducation, dont les données ont été mises à jour le 10 août dernier, quelque 3 132 postes de profs sont à combler, soit une proportion de 3,6 % des effectifs.
Si ce nombre semble élevé, il faut préciser qu’il est en baisse comparativement aux deux dernières rentrées scolaires. En 2025, 4 115 postes étaient à pourvoir alors que le ministère en avait répertorié 5 705 en 2024.
Somme toute, il y a de fortes chances que ton enfant débute son année scolaire sans personne enseignante attitrée pour l’année.
Voici les régions classées en termes de pourcentages d’effectif manquant pour la rentrée scolaire 2026-2027, en date du 10 août :
- Nord-du-Québec
- 79 postes à pourvoir (10,7 %)
- Abitibi-Témiscamingue
- 116 postes (7,1 %)
- Laval
- 229 postes (6 %)
- Montréal
- 788 postes (4,7 %)
- Chaudière-Appalaches
- 237 postes (4,6 %)
- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- 46 postes (4 %)
- Côte-Nord
- 36 postes (3,7 %)
- Laurentides
- 313 postes (3,7 %)
- Lanaudière
- 197 postes (3,5 %)
- Montérégie
- 518 postes (3,1 %)
- Estrie
- 103 postes (2,7 %)
- Capitale-Nationale
- 210 postes (2,6 %)
- Mauricie
- 65 postes (2,6 %)
- Bas-Saint-Laurent
- 54 postes (2,5 %)
- Centre-du-Québec
- 49 postes (1,9 %)
- Outaouais
- 69 postes (1,6 %)
- Saguenay-Lac-Saint-Jean
- 23 postes (0,8 %)
Il faut dire que la moyenne régionale ne reflète pas nécessairement la réalité de chaque centre de services scolaire (CSS). Certains d’entre eux affichent d’ailleurs une proportion particulièrement élevée de postes d’enseignants et d’enseignantes à combler.