Rentrée scolaire : 3 000 postes d’enseignants à combler et voici où il en manque le plus

Est-ce que toutes les classes auront des profs à la rentrée?

Une classe vide.

Le gouvernement du Québec affirme que plus de 3 000 postes d’enseignants sont à combler d’ici la rentrée scolaire.

Ben Schonewille | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

À deux semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, le gouvernement du Québec a confirmé qu’il manquait plus de 3 000 enseignants et enseignantes dans les écoles primaires et secondaires des quatre coins de la province. Qui plus est, certaines régions sont davantage touchées par la pénurie de personnel que d’autres.

À lire également : Quel est le salaire d’un enseignant au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Selon le tableau de bord du ministère de l’Éducation, dont les données ont été mises à jour le 10 août dernier, quelque 3 132 postes de profs sont à combler, soit une proportion de 3,6 % des effectifs.

Si ce nombre semble élevé, il faut préciser qu’il est en baisse comparativement aux deux dernières rentrées scolaires. En 2025, 4 115 postes étaient à pourvoir alors que le ministère en avait répertorié 5 705 en 2024.

Somme toute, il y a de fortes chances que ton enfant débute son année scolaire sans personne enseignante attitrée pour l’année.

Voici les régions classées en termes de pourcentages d’effectif manquant pour la rentrée scolaire 2026-2027, en date du 10 août :

  • Nord-du-Québec
    • 79 postes à pourvoir (10,7 %)
  • Abitibi-Témiscamingue
    • 116 postes (7,1 %)
  • Laval
    • 229 postes (6 %)
  • Montréal
    • 788 postes (4,7 %)
  • Chaudière-Appalaches
    • 237 postes (4,6 %)
  • Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
    • 46 postes (4 %)
  • Côte-Nord
    • 36 postes (3,7 %)
  • Laurentides
    • 313 postes (3,7 %)
  • Lanaudière
    • 197 postes (3,5 %)
  • Montérégie
    • 518 postes (3,1 %)
  • Estrie
    • 103 postes (2,7 %)
  • Capitale-Nationale
    • 210 postes (2,6 %)
  • Mauricie
    • 65 postes (2,6 %)
  • Bas-Saint-Laurent
    • 54 postes (2,5 %)
  • Centre-du-Québec
    • 49 postes (1,9 %)
  • Outaouais
    • 69 postes (1,6 %)
  • Saguenay-Lac-Saint-Jean
    • 23 postes (0,8 %)

Il faut dire que la moyenne régionale ne reflète pas nécessairement la réalité de chaque centre de services scolaire (CSS). Certains d’entre eux affichent d’ailleurs une proportion particulièrement élevée de postes d’enseignants et d’enseignantes à combler.

C’est notamment le cas des CSS de Montréal (7,1 %), de Laval (6 %), des Laurentides (8,4 %) et de celui des Premières-Seigneuries (5,5 %), situé dans la région de Québec. Ces grands centres de services scolaires affichent tous des proportions supérieures à la moyenne québécoise.
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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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