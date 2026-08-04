Voici les dates importantes à retenir pour le calendrier scolaire 2026-2027 au Québec
Les vacances de Noël commencent tôt cette année! 😮
C'est bientôt la rentrée pour des milliers d'élèves à travers la province, tantôt pour continuer leur parcours sur les bancs d'école du primaire et secondaire, tantôt pour faire leurs premiers pas à la maternelle. Pour tous les parents du Québec, voici les dates importantes à garder en tête pour l'année scolaire 2026-2027.
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D'abord, les élèves du primaire et du secondaire au Québec retrouveront les bancs d'école entre le 25 et le 31 août, selon leur établissement. Cette même semaine, des journées pédagogiques et une rentrée progressive peuvent être prévues.
Le premier jour férié suivra rapidement avec la fête du Travail, le lundi 7 septembre, puis l'Action de grâce, le lundi 12 octobre, qui offriront chacune une fin de semaine de trois jours. À noter aussi que l'Halloween tombera un samedi en 2026.
Viendra ensuite le congé des Fêtes. Comme les 24 et 25 décembre tombent un jeudi et un vendredi, certains centres de services scolaires pourraient ajouter des journées de congé en début de semaine. Les vacances s'étendraient ainsi du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier, voire un peu plus longtemps selon le calendrier adopté.
La semaine de relâche se déroulera ensuite, selon les établissements, du 1er au 5 mars. Des journées pédagogiques pourraient aussi s'y greffer, prolongeant la pause.
En 2027, le congé pascal tombera le vendredi 26 mars et le lundi 29 mars, offrant une fin de semaine de quatre jours. Le dernier jour férié avant les vacances d'été sera ensuite la Journée nationale des patriotes, le 24 mai.
Enfin, la fin de l'année scolaire est prévue les 21, 22 ou 23 juin 2027, selon les établissements, quelques jours avant la fête nationale du Québec.
À ces congés s'ajoute une vingtaine de journées pédagogiques réparties tout au long de l'année. Leur nombre exact et leur répartition varient toutefois d'un centre de services scolaire à l'autre.
Pour toutes questions entourant le calendrier scolaire de ton ou tes enfants, tu peux retrouver l'école de ton enfant sur cette carte interactive du gouvernement du Québec. Une liste est également disponible ici.
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