7 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en août 2026
Zéro dollar. Plusieurs expositions. Un mois pour toutes les faire!
Que tu sois du genre à passer une heure devant une seule toile ou à faire le tour en 20 minutes, les musées ainsi que les galeries de la ville t'ouvrent leurs portes, et c'est la manière parfaite de remplir ton calendrier sans vider ton compte de banque. Eh oui, en août, tu peux explorer des adresses culturelles de Montréal gratuitement!
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Au menu : des sauts dans le temps, des artistes d'ici et d'ailleurs, et des expos qui vont te faire réfléchir pas mal plus longtemps que prévu.
Métamorphoses - Collectif des Artistes en Arts Visuels du Nord de Montréal
Gratuit : Du 17 au 28 août 2026
Quand : Du lundi au jeudi de 9 h à 20 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le week-end de 12 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque Yves-Ryan – 4740, rue de Charleroi, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition transforme un objet du quotidien en véritable œuvre d'art. À partir de mannequins, les artistes du Collectif des Artistes en Arts Visuels du Nord de Montréal explorent des thèmes comme l'identité, la mémoire et notre perception du corps. Chaque création propose une interprétation différente, ce qui en fait une visite où tu peux prendre le temps d'observer les détails et découvrir comment des objets ordinaires deviennent des œuvres pleines de sens.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (avec assistance) et aux poussettes
Extension en ligne(s) - Ianick Raymond (visite avec artiste)
Gratuit : Le samedi 8 août 2026, de 13 h 30 à 14 h 30 - Avec réservation
Adresse : Maison de la culture de Parc-Extension – 421, rue Saint-Roch, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux découvrir une exposition autrement, cette visite guidée est l'occasion d'entendre directement l'artiste Ianick Raymond parler de sa démarche et de son univers. À travers illustrations, peintures et parcours audio, Extension en ligne(s) imagine un Parc-Extension réinventé, où le quartier devient le décor d'un récit futuriste. Tu pourras en apprendre davantage sur les inspirations derrière les œuvres et voir comment souvenirs, territoire et fiction se rencontrent dans une expérience artistique immersive.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Biennale XL7 - XL Art Montréal
Gratuit : Jusqu'au 16 août 2026
Heures d'ouverture : Du mardi au jeudi de 13 h à 19 h, et du vendredi au dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal – 465, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes découvrir des œuvres qui sortent de l'ordinaire, cette expo vaut le détour. Plus d'une vingtaine d'artistes y présentent des créations grand format qui mettent en lumière toute la diversité de la scène artistique montréalaise. Les œuvres occupent l'espace de façon spectaculaire et offrent une foule de styles, de techniques et de points de vue représentant une mosaïque de l'art actuel tout en mettant à l'honneur le travail d'artistes d'ici.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Entre d'Eux – Adeline Benhammouda
Gratuit : Jusqu'au 23 août 2026
Heures d'ouverture : Lundi, jeudi et vendredi de 10 h à 18 h, mardi et mercredi de 12 h à 19 h 30, le week-end de 10 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce - Monkland – 6400, av. de Monkland, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre d'Eux s'intéresse aux liens qui unissent différentes cultures à travers les traditions, les motifs et les savoir-faire. Avec ses mosaïques et ses œuvres inspirées de la Kabylie et de la Pologne, Adeline Benhammouda explore les notions d'identité, de mémoire et de transmission. C'est une visite qui invite à observer les ressemblances entre les cultures et à découvrir comment elles peuvent se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre des mémoires montréalaises
Gratuit :
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque de Montréal ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- Certaines expositions sont gratuites pendant toute leur durée
Heures d'ouverture : Le mardi de 11 h à 18 h, du mercredi au samedi de 11 h à 19 h 30 et le dimanche de 11 h à 18 h
Adresse : 1210, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le MEM t'invite à découvrir Montréal sous différents angles grâce à une programmation qui mêle histoire, enjeux sociaux et récits de ses communautés. En plus de l'exposition permanente Montréal et de l'expérience immersive Détours – Rencontres urbaines, que tu peux visiter sans débourser grâce au laissez-passer « Empruntez un musée » qui nécessite une carte de bibliothèque montréalaise, tu peux aussi découvrir gratuitement d'autres expos même sans ce laissez-passer. Ainsi, Deuil actif : Le militantisme esthétique d'ACT UP Montréal, qui met en lumière l'histoire du mouvement militant LGBTQ+, Les Jeux olympiques de 1976 : une aventure tout en souvenirs, consacrée au 50e anniversaire des Jeux de Montréal, ainsi que Le cucitrici : Voix des couturières italiennes de Montréal, qui rend hommage à des femmes immigrantes ayant marqué l'histoire de la ville par leur savoir-faire, sont notamment à ta portée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre Canadien d’Architecture
Gratuit :
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque de Montréal ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- En tout temps pour les personnes de moins de 18 ans et les membres des communautés autochtones
- Pour tous et toutes les jeudis après 17 h
Heures d'ouverture : Le jeudi de 11 h à 21 h, le mercredi, vendredi et samedi de 11 h à 18 h et le dimanche jusqu'à 17 h
Adresse : 1920, rue Baile, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette série d'expositions montre comment l'architecture façonne les villes et la façon dont on les habite. Entre l'histoire de Montréal, des archives, un projet interactif inspiré de Toronto et une exposition présentée dans la maison Shaughnessy, chaque visite permet de découvrir les bâtiments et les quartiers sous un angle différent.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, les chiens-guides ou chiens d’assistance sont autorisés dans les espaces publics
« Œuvres choisies » - Jean-Claude Lussier
Gratuit : Du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h (le samedi sur rendez-vous)
Quand : Jusqu'au 15 août 2026
Adresse : Atelier d'art photographique à l'Édifice Belgo - 372, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition rassemble une sélection des œuvres favorites du photographe Jean-Claude Lussier, présentées en grand format et en édition limitée. C'est l'occasion de découvrir son travail dans l'ambiance intime de son atelier-galerie, tout en prenant le temps d'apprécier chaque image de près.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet de l'Édifice Belgo
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