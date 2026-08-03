Mark Carney partage de rares photos de lui en vacances au Canada avec sa femme

Il n’a pas pu résister à la destination tendance de l’été!

Le premier ministre Mark Carney et sa femme. Droite : le premier ministre Mark Carney.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a partagé de rares photos de lui en vacances avec sa femme.

@markjcarney | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Avare de photos de sa vie personnelle, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a partagé au cours des derniers jours quelques clichés de son séjour dans les Maritimes avec sa femme. Car oui, même les chefs et cheffes d’État prennent des vacances de temps à autre.

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Sur ses réseaux sociaux, le politicien a publié un court message accompagné de photos où on le voit tout sourire aux côtés de sa douce moitié, Diana Fox Carney.

Le week-end dernier, le premier ministre a profité de son temps libre pour partir à l’aventure au cœur du parc national du Gros-Morne, situé sur la côte ouest de l’île de Terre-Neuve.

« Nous vivons réellement dans le plus beau pays du monde », a écrit l’homme de 61 ans.

Au programme : une croisière sur l’étang Western Brook et une randonnée en montagne pour découvrir les paysages de la région.

L’histoire ne dit pas si ses gardes du corps l’ont accompagné tout au long de son escapade. En revanche, il a manifestement pu profiter du laissez-passer Un Canada Fort, qui donne accès gratuitement aux parcs nationaux partout au pays.

Des internautes ont leurs mots à dire

Si la majorité des gens ont salué l’initiative du premier ministre libéral de visiter le pays qu'il dirige, d'autres l'ont plutôt critiqué, notamment parce qu'il prend des vacances alors que plusieurs dossiers demeurent en suspens.

Des internautes lui ont notamment reproché son absence lors de l'inauguration du pont international Gordie-Howe, l'une des plus importantes voies de transit entre le Canada et les États-Unis, officiellement mise en service le 27 juillet dernier.

Selon ces personnes, l'ex-banquier aurait privilégié ses vacances à cet événement.

D'autres ont fait valoir que, compte tenu du coût de la vie, ils et elles ne pourront pas, contrairement à Mark Carney et à sa femme, s'offrir un périple estival. Plusieurs affirment avoir tout juste les moyens de payer leurs factures et de remplir leur panier d'épicerie.

Une personne a même souhaité que ce temps passé en nature rallume la flamme environnementaliste chez le premier ministre.Capture d'écran

Une personne a même souhaité que ce temps passé en nature rallume la flamme environnementaliste chez le premier ministre.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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