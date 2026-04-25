8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en mai 2026
De quoi remplir ton calendrier sans vider ton compte!
Tu veux profiter de Montréal en mai sans piger dans ton budget? Plusieurs sorties gratuites te permettent de t’occuper tout en découvrant la richesse culturelle de la ville. Entre expositions, musées et installations ouvertes au public, il y a de quoi planifier quelques escapades sans frais.
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Que tu sois d’humeur à apprendre, à admirer ou simplement à te promener dans des lieux inspirants, les options ne manquent pas. C’est une belle occasion de briser la routine et de voir la ville sous un autre angle.
Archives nationales de Montréal
Quand : Le vendredi 8 mai et le lundi 25 mai 2026
Heures de la visite : De 10 h à 11 h 30 le 8 mai, et de 13 h 30 à 15 h le 25 mai
Adresse : Archives nationales à Montréal – Hall d'entrée, 535, av. Viger E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette visite te permet de découvrir le bâtiment des Archives nationales et son histoire, tout en explorant les espaces publics du centre, les services offerts et les ressources disponibles. Accompagné.e de guides bénévoles, tu peux aussi en apprendre davantage sur les coups de cœur liés aux collections. L’expérience donne un aperçu concret du rôle de BAnQ et de son importance dans la conservation du patrimoine, même si certaines zones comme les salles de conservation ne sont pas accessibles. Note que tu dois réserver pour te présenter.
Accessibilité : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite par l'entrée située sur la rue Saint-Hubert
Site Internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Festival Art Souterrain
Quand : Du 25 avril au 10 mai 2026
Heures d’ouverture : Variable selon les lieux et les installations
Adresse : Place Ville Marie et divers lieux du centre-ville, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de voir Montréal autrement, ce festival vaut vraiment le détour. Tu peux suivre un parcours dans le réseau souterrain à la Place Ville Marie, ou opter pour le parcours urbain à la surface. Les œuvres sont installées un peu partout et jouent avec le thème de la dualité, donc tu passes d’ambiances sombres à lumineuses, du numérique à l’analogique. C’est facile à explorer à ton rythme, que tu fasses juste une partie du trajet ou que tu prennes le temps de tout voir.
Accessibilité : Le festival se déroule majoritairement dans des lieux accessibles, avec ascenseurs et parcours adaptés
« États limites » - Philippe Boissonnet
Quand : Du 8 mai 2026 au 14 juin 2026
Heures d’ouverture : Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Mercier – 8105, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches une expo un peu immersive qui va te fait réfléchir? Celle-ci vaut vraiment le coup. L’installation joue avec les contrastes entre lumière et obscurité, matériel et immatériel, avec des projections, des effets lumineux et des éléments comme un globe terrestre abîmé en mouvement au centre de l’espace. Tu te promènes dans un environnement où les images, les roches et les jeux de lumière créent une ambiance à la fois belle et un peu troublante, avec même une vidéo en arrière-plan qui donne l’impression que la Terre respire. C’est le genre d’expo qui se vit autant qu’elle se regarde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Traverser le territoire » – Biennale d’art contemporain autochtone (BACA)
Quand : Du 16 mai au 12 juillet 2026
Heures d’ouverture : Du mardi au vendredi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h, le samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h
Adresse : Quai 5160 Maison de la culture de Verdun - 5160, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette expo te fait découvrir l’art contemporain autochtone à travers une belle variété de pratiques, comme la performance, la peinture, la céramique ou l’installation. Les œuvres abordent des thèmes actuels comme l’identité, la culture ou les traces du colonialisme, tout en mettant de l’avant des voix issues de différents territoires. C’est le genre d’exposition où tu peux prendre ton temps, circuler librement et vraiment t’arrêter sur ce qui t’interpelle, tout en découvrant des perspectives qu’on voit moins souvent ailleurs.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Harmonie et dualité » – Laurent Bouchard
Quand : Du 7 mai 2026 à 13 h au 14 juin 2026 à 17 h
Heures d’ouverture : Le mardi de 13 h à 20 h, du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h, le samedi et dimanche de 11 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Ahuntsic - 10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ici, pas besoin de tout comprendre pour apprécier. L’expo mise sur des formes simples comme le cercle ou le triangle, mais les utilise pour explorer des idées plus larges comme le temps, l’équilibre ou l’infini. Les couleurs varient entre contrôle et spontanéité, ce qui rend chaque œuvre différente dans son énergie.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée des beaux-arts Montréal
Gratuit :
- Le premier dimanche de chaque mois (les collections seulement)
- Les Samedis matin en famille BMO : L’accès gratuit est offert aux familles (un ou deux adultes avec au moins un enfant de 17 ans ou moins) entre 10 h et 13 h. Valable pour tous les pavillons et expositions, à l'exception de la grande exposition.
- Les Mardis matin 65 ans et plus : L’accès gratuit est offert aux personnes de 65 ans et plus. Il permet de visiter les différents pavillons du Musée et les expositions à l’affiche, à l’exception de la grande exposition.
- En tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, avec une fermeture plus tardive à 21 h le mercredi
Adresse : 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’exposition en vedette La collection Torlonia : Chefs-d’œuvre de la sculpture romaine vaut vraiment le détour, surtout si tu veux voir des œuvres rares présentées pour la première fois en Amérique du Nord. En plus de cette expo phare, tu peux aussi en profiter pour explorer certaines collections permanentes du musée, comme l’art québécois et canadien, l’art inuit ou encore les arts du Tout-Monde, selon ce qui est accessible lors de ta visite. À noter que l’accès dépend de la gratuité en cours, donc toutes les expos ne sont pas nécessairement incluses, mais ça reste une belle occasion de découvrir plusieurs univers artistiques en un seul endroit.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre des mémoires montréalaises
Gratuit : Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Le mardi de 11 h à 18 h, du mercredi au vendredi de 11 h à 21 h, le week-end de 10 h à 18 h
Adresse : 1210, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En parcourant les expositions du MEM, tu explores Montréal à travers une multitude de regards et de vécus. En mai, tu peux voir l’expo permanente Montréal, Détours – Rencontres urbaines (jusqu’en janvier 2027), ainsi que des expos gratuites comme Enrichir une collection (jusqu’au 10 mai 2026), Connaissez-vous votre quartier chinois? (jusqu’au 10 mai 2026) et Lueur d’espoir? (jusqu’au 26 juillet 2026).
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée de la Banque de Montréal
Gratuit : En tout temps
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h
Adresse : 129, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé dans le Vieux-Port, directement au siège social de BMO, le Musée de la Banque de Montréal te plonge dans plus de 200 ans d’histoire bancaire au Canada, depuis sa fondation en 1817.
Tu peux le visiter librement et découvrir une foule d’objets d’époque, de documents, de photos, des collections de monnaies et même de jolies tirelires mécaniques. En plus, c’est gratuit et ouvert en semaine, donc super facile à ajouter à ta prochaine sortie dans le coin.
Accessibilité : Toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant
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