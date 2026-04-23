Un jeu immersif débarque à Montréal et une bombe de peinture explose si tu échoues

Bonne chance!

Des gens qui se font asperger de peinture. Droite : Une salle de jeu d'action.

Un nouveau jeu d'action arrive à Montréal.

Courtoisie de Bomb Squad
Éditrice Junior

Si ton groupe est toujours à la recherche de nouvelles activités qui sortent de l’ordinaire, celle-ci pourrait clairement attirer ton attention. Alors que les jeux d'action gagnent en popularité depuis quelques mois, une expérience immersive débarque bientôt à Montréal et elle promet de te faire bouger, réfléchir et collaborer sous pression. Bomb Squad – l’Équipe de Déminage s’installe sur la rue Crescent avec un concept où ton équipe doit intervenir dans une mission à « haut risque ».

À lire également : Un concept de jeu d'évasion avec 30 salles à réussir en 90 min vient d'ouvrir à Montréal

Dès le départ, le ton est donné : ta gang et toi avez une heure pour réussir à désamorcer une bombe. Et si vous échouez, disons que les conséquences sont… colorées. L’expérience repose sur une série de défis répartis dans cinq salles, chacune conçue pour tester des habiletés différentes, et si tu échoues, une vraie explosion de peinture te le fera savoir!



Par exemple, une salle te demande de suivre des consignes en équipe avec une communication impeccable, tandis qu’une autre te fait traverser un parcours rempli de lasers où chaque faux mouvement compte. Il y a aussi des épreuves de mémoire avec des séquences sonores à retenir, ainsi qu’un jeu d’agilité où tu dois sauter sur les bonnes cases sans te faire piéger. Tout ça mène à une mission finale où la coordination devient essentielle pour espérer arrêter le décompte.

Ce qui distingue vraiment l’expérience, c’est son côté très physique et interactif. Tu n’es pas juste en train de réfléchir dans un coin : tu bouges, tu réagis rapidement et tu dois constamment t’adapter à ce que les autres font. Impossible de réussir sans une vraie collaboration.

L’activité a été pensée pour s’adapter à plusieurs types de sorties. Que ce soit pour un anniversaire, une soirée entre ami.e.s, un bachelorette ou un événement d’équipe, tout est conçu pour créer des moments intenses et mémorables.

L’univers ajoute aussi une couche intéressante à l’expérience. L’action se déroule dans un futur où les survivant.e.s vivent sous un dôme protecteur appelé New Terra, et où chaque mission à l’extérieur est risquée. Ton équipe fait partie d’une unité spécialisée envoyée pour intervenir dans ces situations critiques, ce qui rend chaque défi encore plus immersif.

Bref, si tu cherches une activité qui te sort du classique escape game et qui te fait bouger autant que réfléchir, celle-ci risque de t’intéresser. Reste à voir si ton équipe sera capable de garder son sang-froid, et ses combinaisons propres, jusqu’au bout.

Tu peux suivre les réseaux sociaux de l'activité pour ne pas manquer l’annonce officielle de la date d’ouverture et tous les détails à venir sur l’expérience.

Bomb Squad – l’Équipe de Déminage à Montréal

Prix : À venir

Quand : Ouverture prévue au printemps 2026

Adresse : Rue Crescent, Montréal, QC

Site Internet de Bomb Squad

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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