Cette randonnée facile à Québec cache une sublime chute de 10 mètres

Un secret bien gardé qui en met plein la vue, en plein cœur de la ville. 😍

La chute du parc de la Rivière-Beauport à Québec. Droite : Le parc de la Rivière-Beauport à Québec.

La chute du parc de la Rivière-Beauport à Québec vaut absolument le détour.

@jesseverell pour @joellegiard | Instagram, @melouslap | Instagram
Rédactrice pigiste

Pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour décrocher du quotidien. Il existe plusieurs endroits sublimes au Québec qui permettent de s’évader en pleine nature en un rien de temps, parfois à seulement quelques minutes des centres urbains. Dans la ville de Québec, un sentier discret mène d’ailleurs à une chute spectaculaire qui semble sortie d’un décor beaucoup plus éloigné.

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Nichée dans le Parc de la Rivière-Beauport, cette oasis naturelle longe les rives de la rivière Beauport en plein territoire urbain. Au fil de la promenade, la végétation dense laisse graduellement apparaître une impressionnante chute d’environ dix mètres de haut. Le contraste entre ce paysage sauvage et la proximité de la ville rend l’endroit encore plus étonnant.


Pour accéder à la chute, il faut passer par les sentiers du Parc Armand-Grenier. Facilement accessible, le trajet convient autant à une sortie improvisée qu’à une courte escapade en nature. La boucle menant à la cascade s’étire sur environ 2,4 kilomètres et ne présente pas de difficulté particulière, ce qui permet de la parcourir à son rythme tout en profitant du décor.

Quelques pas suffisent pour sentir l’ambiance changer complètement. Le parcours serpente entre les arbres, longe la rivière Beauport et emprunte plusieurs passerelles qui offrent de jolies vues sur le cours d’eau. Entre le murmure de l’eau, la végétation abondante et les coins ombragés, l’environnement donne rapidement l’impression d’être loin de l’agitation urbaine.

Le site attire d’ailleurs bien plus que les adeptes de randonnée. Plusieurs personnes s’y rendent pour courir, pédaler ou simplement profiter d’une marche tranquille en bordure de la rivière.

Les chiens sont également les bienvenus lorsqu’ils sont tenus en laisse, et il n’est pas rare de voir des personnes s’installer pour un pique-nique afin de prolonger leur passage dans le secteur.

La balade permet aussi d’en apprendre davantage sur l’histoire du lieu. Au fil des années, la rivière a joué un rôle important dans le développement du secteur, notamment grâce à diverses installations qui tiraient parti de la puissance de l’eau, comme des moulins, des brasseries et des distilleries. Certains vestiges témoignent encore aujourd’hui de cette époque et ajoutent une dimension historique à la visite.

Les personnes qui souhaitent explorer davantage les environs peuvent facilement allonger leur parcours. L’ensemble du réseau du parc compte près de 6,5 kilomètres de sentiers, auxquels s’ajoute un parcours boisé d’environ un kilomètre aménagé récemment. Il y a donc de quoi passer plusieurs heures à découvrir les différents recoins du site.

Peu importe le chemin emprunté, la chute demeure l’un des points forts de la visite. Dissimulée parmi les arbres et apparaissant presque au dernier moment, elle offre une récompense spectaculaire à ceux et celles qui s’y rendent.

Autre avantage : le parc est ouvert en toute saison! Que ce soit sous les couleurs de l’automne, au cœur de l’été ou lorsque la neige recouvre les sentiers, il est possible d’y profiter d’un moment en nature sans avoir à quitter la ville.

La chute du parc de la Rivière-Beauport

Coût : Gratuit

Quand : Tous les jours de 6 h jusqu'au coucher du soleil

Adresse : Parc Linéaire de La Rivière Beauport - Av. des Cascades, Québec, QC

Site Internet de la Ville de Québec

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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