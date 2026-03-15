Cette passerelle à flanc de montagne se trouve à 1 h 30 de Montréal et le panorama est WOW

La tête dans les nuages. 😍

Une personne regarde le coucher du soleil sur la passerelle du Mont-Orford. Droite : Une personne profite de la vue au Mont-Orford l'été.

La passerelle du Mont-Orford offre une vue renversante et l'accès y est gratuit.

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Rédactrice pigiste

Si tu es à la recherche d'une randonnée au Québec entièrement gratuite qui offre une vue des plus sublimes, direction les hauteurs du Mont-Orford, à seulement 1 h 30 de Montréal. Sur place, tu pourras faire la découverte d'un secret bien gardé en Estrie : une passerelle spectaculaire accrochée à flanc de montagne, qui offre un panorama à couper le souffle.

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C’est sur le site de la station que tu peux emprunter une randonnée accessible et franchement impressionnante. Le sentier monte graduellement, par paliers, jusqu’à te mener à un cap rocheux où la vue se dévoile peu à peu. Plus tu avances, plus le paysage s’étire sous tes yeux.

Les passerelles, solidement ancrées dans le roc et construites sur pilotis à la limite du cap, donnent presque l’impression d’être en suspension dans le vide. Leur configuration en forme de T permet d’admirer un panorama à 180 degrés sur toute la région. Le paysage s’étend sur des kilomètres à la ronde et, quand le ciel est dégagé, c’est tout simplement spectaculaire.

À gauche, tu aperçois la ville de Magog, le petit lac Magog et l’immense lac Memphrémagog. À droite, le lac Orford complète le décor. Que ce soit au lever du soleil, en pleine journée ou quand les couleurs d’automne explosent, la vue vaut chaque pas de la montée.

En chemin, tu croiseras plusieurs belvédères aménagés avec des tables de pique-nique. Parfait pour prendre une pause, manger un snack et profiter du calme en pleine nature.

Pour accéder aux passerelles du circuit Altitude, rends-toi d’abord à l’accueil de la station de ski. Une fois au sommet, repère les antennes. Sur ta gauche, emprunte le sentier qui y mène : il faut porter attention, car la piste « 4 km » débute aussi dans ce secteur. Le bon chemin te donnera l’impression de redescendre légèrement vers l’autre versant de la montagne. Après quelques minutes, garde l’œil ouvert : l’entrée des passerelles est discrète, nichée à gauche entre les conifères.

Le circuit Altitude, avec ses passerelles panoramiques au sommet du Mont-Orford, est considéré comme facile, puisqu’il s’agit d’un court parcours aménagé sur plus de 100 m de passerelles. En revanche, la randonnée pour s’y rendre peut être de niveau intermédiaire, selon le sentier emprunté et le dénivelé à parcourir.

La randonnée est généralement accessible du printemps à la fin de l’automne, soit environ de mai jusqu’à la fin octobre ou au début novembre, selon la fonte des neiges et les conditions des sentiers.

L’accès à ce parcours est gratuit en passant par la station de ski du Mont-Orford, mais note que les sentiers du Parc national du Mont‑Orford sont, eux, payants : l’accès quotidien est de 10,10 $ pour les adultes, tandis que l’entrée est gratuite pour les 17 ans et moins.

Les passerelles du ​Mont​-Orford - Circuit Altitude 

Coût : Gratuit

Quand : De mai jusqu'au début novembre

Adresse : 4380, ch. du Parc, Orford, QC

Site Internet du Mont-Orford


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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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