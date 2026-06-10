Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays et la moitié habitaient cette province
Le plus grand exode de la dernière décennie... 👋🏼 🇨🇦
Les plus récentes données de Statistique Canada confirment qu'un nombre record de personnes ont plié bagage et ont quitté le Canada en 2025 pour s'établir à l'étranger, atteignant un sommet. Qui plus est, une province en particulier a poussé les chiffres vers le haut, au grand dam de la Confédération.
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Selon les statistiques d'Estimations des composantes de la migration internationale, trimestrielles de l'organisme fédéral, 120 640 personnes ont quitté le Canada en 2025. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré au cours de la dernière décennie et d'une hausse d'environ 2 200 départs par rapport à 2024, qui constituait déjà un sommet depuis plusieurs années.
Cette augmentation survient dans un contexte où le coût de la vie, l'accès à la propriété et les perspectives économiques incitent certaines personnes à tenter leur chance ailleurs dans le monde.
En 2025, la tendance s'est manifestée dans presque tout le pays : 11 des 13 provinces et territoires ont vu le nombre de personnes qui s'établissent à l'étranger grimper par rapport à 2024.
L'Ontario arrive largement en tête, avec 56 266 personnes ayant quitté le Canada, soit près de 46,6 % de l'ensemble des émigrant.e.s.
Le Québec, quant à lui, représente 13,2 % des départs à l'échelle nationale. Une proportion relativement faible lorsqu'on considère que la province compte pour environ 22 % de la population canadienne. Entre 2024 et 2025, le nombre de départs y a d'ailleurs augmenté de seulement 1,8 %.
Voici le nombre de personnes émigrantes par province en 2025
- Ontario : 56 266 émigrant.e.s (46,6 % du total canadien)
- Colombie-Britannique : 25 145 (20,8 %)
- Québec : 15 913 (13,2 %)
- Alberta : 12 690 (10,5 %)
- Manitoba : 3 112 (2,6 %)
- Saskatchewan : 2 034 (1,7 %)
- Nouvelle-Écosse : 1 917 (1,6 %)
- Nouveau-Brunswick : 917 (0,8 %)
- Terre-Neuve-et-Labrador : 268 (0,2 %)
- Île-du-Prince-Édouard : 259 (0,2 %)
- Territoires du Nord-Ouest : 86 (0,07 %)
- Yukon : 33 (0,03 %)
- Nunavut : 0
Même si le Canada a enregistré un nombre record de départs en 2025, le pays continue d'accueillir beaucoup plus de gens qu'il n'en voit partir. Au total, 393 752 personnes se sont établies au Canada au cours de l'année, contre 120 640 qui ont choisi de s'installer ailleurs. Résultat : un gain migratoire net d'environ 273 000 personnes.
Au Québec, 60 136 nouveaux arrivants se sont établis sur le territoire en 2025, tandis que 15 913 résidents et résidentes l'ont quitté pour s'installer à l'étranger. Le solde migratoire net de la province s'élève ainsi à 44 223 personnes.
Autrement dit, pour chaque personne qui est partie, près de quatre autres s'y sont installées. Un ratio légèrement supérieur à la moyenne observée à l'échelle canadienne.