L'itinérance a explosé au Québec en 3 ans et voici les régions les plus touchées

Le phénomène dépasse largement Montréal.

Des personnes en situation d'itinérance à Montréal.

L’itinérance visible est en hausse de 20 % en 3 ans au Québec et Montréal reste la région la plus touchée.

Meunierd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le plus récent dénombrement du nombre de personnes en situation d'itinérance visible est accablant : plus de 12 000 itinérants et itinérantes ont été répertorié.e.s en 2025, soit une hausse marquée de 20 % en seulement trois ans. C'est ce qui ressort des résultats préliminaires de l'exercice de dénombrement Tout le monde compte, présentés ce jeudi par le gouvernement du Québec.

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Concrètement, 12 077 personnes étaient en situation d’itinérance visible lors de la nuit du décompte, un chiffre qui confirme une tendance inquiétante observée depuis plusieurs années.

Pour ceux et celles qui l'ignorent, l’itinérance visible désigne les personnes sans logement qui dorment dans la rue, dans des ressources temporaires ou dans certaines institutions, tandis que l’itinérance invisible regroupe celles qui n’ont pas de domicile stable, mais qui sont hébergées temporairement chez des proches ou dans des solutions précaires, comme les hôtels.

Même si Montréal reste la région la plus touchée avec 5 036 personnes (41,7 %), le phénomène dépasse largement la métropole.

Les 15 régions administratives du Québec participantes ont enregistré une hausse, et certaines ont vu leur situation s’aggraver de façon marquée en trois ans, soit depuis le dernier dénombrement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

C'est le cas notamment de l’Abitibi-Témiscamingue (hausse de 119 %), des Laurentides (73 %), de Laval (59 %), de la Côte-Nord (65 %) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (50 %).

Autre élément préoccupant : la présence accrue de personnes dans la rue. Même si la majorité des gens recensé.e.s se trouvaient dans des ressources temporaires, environ 16 % étaient à l’extérieur, que ce soit dans la rue ou dans des campements.

Et c’est cette réalité qui évolue le plus vite. Depuis 2018, l’itinérance extérieure augmente à un rythme plus rapide que les autres formes, avec des hausses pouvant atteindre 14 % par année entre 2022 et 2025, toutes régions confondues.

Voici une estimation de l’itinérance visible par nombre de personnes et l'équivalent par 100 000 habitant.e.s selon la région sociosanitaire :

  • Bas-Saint-Laurent
    • 143 personnes (69,7 par 100 000 habitants)
  • Saguenay–Lac-Saint-Jean
    • 318 personnes (110,7 par 100 000 habitants)
  • Capitale-Nationale
    • 1 084 personnes (131,8 par 100 000 habitants)
  • Mauricie et Centre-du-Québec
    • 526 personnes (94,3 par 100 000 habitants)
  • Estrie
    • 718 personnes (133,2 par 100 000 habitants)
  • Montréal
    • 5 036 personnes (229,5 par 100 000 habitants)
  • Outaouais
    • 866 personnes (200,7 par 100 000 habitants)
  • Abitibi-Témiscamingue
    • 308 personnes (205,9 par 100 000 habitants)
  • Côte-Nord
    • 155 personnes (173,6 par 100 000 habitants)
  • Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
    • 100 personnes (108,2 par 100 000 habitants)
  • Chaudière-Appalaches
    • 311 personnes (67,6 par 100 000 habitants)
  • Laval
    • 300 personnes (64,7 par 100 000 habitants)
  • Lanaudière
    • 400 personnes (70,4 par 100 000 habitants)
  • Laurentides
    • 779 personnes (114,2 par 100 000 habitants)
  • Montérégie
    • 1 033 personnes (67,7 par 100 000 habitants)

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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