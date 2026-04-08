Des entrées vers ces 3 stations de métro à Montréal seront fermées indéfiniment
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La Société de transport de Montréal (STM) a procédé à la fermeture graduelle de trois accès à certaines de ses stations de métro pour des raisons de sécurité, et ce, pour une durée actuellement indéterminée. Cette mesure vise à assurer le sentiment de sécurité de la clientèle et du personnel dans des zones jugées problématiques.
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Les zones en question ont été identifiées comme des points de tension en raison de leur utilisation quotidienne pour des comportements « indésirables », notamment des enjeux de propreté, « d'occupation excessive des lieux, d'incivilités et de la consommation de drogues », a indiqué par courriel à Narcity Québec la porte-parole de la société, Laurence Houde-Roy.
Les édicules fermés en question sont les suivants :
- De Castelnau (accès Nord) : fermé depuis le 30 mars
- McGill (accès de Maisonneuve) : fermé depuis le 7 avril
- Square-Victoria-OACI (accès Belmont) : fermé depuis 7 avril
Selon la STM, ces réductions d’espaces, qui se sont révélées être « efficaces » l'hiver dernier, permettront de « concentrer les ressources de propreté et de sûreté sur des espaces réduits afin d’améliorer les opérations ».
Cette nouvelle survient après la publication, en février, d'un rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et d’une hausse des plaintes et commentaires de la clientèle.
Dans son rapport, la CNESST demandait à la STM de renforcer ses mesures afin d’éviter que les agent.e.s de station et le personnel d’entretien interviennent seuls dans les stations jugées « chaudes » du métro.
« Nous avons réorganisé les équipes de travail des employés d’entretien et des agents de station afin de mieux assurer leur sécurité. Cette mesure facilitera leur travail, dans ce contexte », fait valoir Laurence Houde-Roy.
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