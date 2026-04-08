Des entrées vers ces 3 stations de métro à Montréal seront fermées indéfiniment

Tu vas peut-être devoir changer ton itinéraire...🫠

Une entrée de la station McGill, à Montréal.

La Société de transport de Montréal (STM) a confirmé la fermeture d'accès à certaines de ces stations de métro.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La Société de transport de Montréal (STM) a procédé à la fermeture graduelle de trois accès à certaines de ses stations de métro pour des raisons de sécurité, et ce, pour une durée actuellement indéterminée. Cette mesure vise à assurer le sentiment de sécurité de la clientèle et du personnel dans des zones jugées problématiques.

À lire également : Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses

Les zones en question ont été identifiées comme des points de tension en raison de leur utilisation quotidienne pour des comportements « indésirables », notamment des enjeux de propreté, « d'occupation excessive des lieux, d'incivilités et de la consommation de drogues », a indiqué par courriel à Narcity Québec la porte-parole de la société, Laurence Houde-Roy.

Les édicules fermés en question sont les suivants :

  • De Castelnau (accès Nord) : fermé depuis le 30 mars
  • McGill (accès de Maisonneuve) : fermé depuis le 7 avril
  • Square-Victoria-OACI (accès Belmont) : fermé depuis 7 avril

Selon la STM, ces réductions d’espaces, qui se sont révélées être « efficaces » l'hiver dernier, permettront de « concentrer les ressources de propreté et de sûreté sur des espaces réduits afin d’améliorer les opérations ».

Cette nouvelle survient après la publication, en février, d'un rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et d’une hausse des plaintes et commentaires de la clientèle.

Dans son rapport, la CNESST demandait à la STM de renforcer ses mesures afin d’éviter que les agent.e.s de station et le personnel d’entretien interviennent seuls dans les stations jugées « chaudes » du métro.

« Nous avons réorganisé les équipes de travail des employés d’entretien et des agents de station afin de mieux assurer leur sécurité. Cette mesure facilitera leur travail, dans ce contexte », fait valoir Laurence Houde-Roy.


From Your Site Articles
métro de montréalsociété de transport de montréalstmstm montréalsécurité dans le métro
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses

Le port du casque de construction bientôt obligatoire? 😬

La grève des employés d'entretien de la STM est suspendue - Voici quoi savoir

Une loi du gouvernement Legault est venue jouer les trouble-fêtes.

Les bus et le métro de la STM seront finalement en service ce week-end

Les plans B-C-D-E-F-G pour rentrer chez vous, c'est chose du passé! 🥳

Métro de Montréal: Les agressions ont augmenté drastiquement en un an et c'est du jamais vu

Pas exactement l’ambiance qu’on espère en heure de pointe. 👀

La pension pour la Sécurité de la vieillesse augmente ce mois-ci et voici de combien

On va se le dire : c'est mieux que rien! 💸

Cette déco ultra populaire à 27 $ sur Amazon est vendue seulement 5 $ chez Dollarama

Même ambiance, mais pour une fraction du prix. ✨👀

Voici le salaire idéal à gagner pour t'acheter une maison à Montréal sans te ruiner en avril

Oui, la métropole est abordable, mais pour qui?

Matt Lang, Loud, Trudy, Kaïn et plus à ce festival 100 % gratuit près de Montréal cet été

Pas besoin de payer des passes de festival à une centaine de dollars pour profiter de concerts incroyables cet été! 😍

Loto-Québec annonce de gros changements au Lotto Max et c’est tout à ton avantage

Le gros lot maximal va te faire baver!

Céline Dion annonce 6 dates de concert additionnelles et on CAPOTE

CÉLINE!!! Montréal t’attend là!😭

Cette maison à vendre dans Charlevoix est VRAIMENT moins chère qu'un loyer à Montréal

Ce n’est pas en ville, mais c’est TELLEMENT abordable!

Prévisions météo de l'été 2026 :  Des records de chaleur pourraient être battus au Québec

Ne perds pas de temps et magasine ton air climatisé sur le champ!

Régime de rentes du Québec : Voici quand seront versés jusqu'à 2 395 $ ce mois-ci

Un dépôt qui tombe pile pour bien finir le mois.

Hausse du prix du pétrole: 4 compagnies aériennes canadiennes ajoutent jusqu’à 60 $ de frais

Déjà que voyager n'est pas donné, là, ton portefeuille va avoir mal.