Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses

Le port du casque de construction bientôt obligatoire? 😬

Une station de Métro.

Plus de la moitié du réseau de métro de la Société de transport de Montréal est en mauvais ou très mauvais état.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les utilisateurs et utilisatrices quotidiens du réseau métro de Montréal ne peuvent que constater l’usure des structures ou d’un entretien insuffisant de ses stations, dont plus de la moitié sont en décrépitudes, selon de récentes données du gouvernement du Québec.

À lire également : Métro de Montréal: Les agressions ont augmenté drastiquement en un an et c'est du jamais vu

Force est d'admettre que les années se suivent et se ressemblent, selon le Plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures du gouvernement du Québec 206-2027 (PAGI), déposé en marge de la présentation du budget Girard, ce mois-ci.

Le PAGI révèle que 35 stations sur 68, l'équivalent à 51 % du réseau de la Société de transport de Montréal (STM), ont obtenu les cotes « D » ou « E », soit en mauvais état ou en très mauvais état. C'est quatre de plus que l'an dernier.

Selon le document, la dégradation observée dans les structures auxiliaires du métro s’explique principalement par le fait « qu’un grand nombre d’entre elles ont dépassé 125 % de leur durée de vie utile », dit-on, alors que le réseau souterrain de la STM fête son 60e anniversaire en 2026.

« Ces constats mettent en lumière l’importance d’intervenir rapidement pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau », peut-on lire dans les 212 pages.

Le rapport soutient toutefois que la STM « a déployé plusieurs mesures visant à atténuer les risques, notamment par l’installation d’étaiements (structures temporaires de soutien), de grillages et d’autres dispositifs de protection, afin d’assurer la sécurité des lieux ».

« Nous atteignons un nouveau sommet de dégradation de nos actifs. Les impacts de cette situation sont déjà tangibles : hausse des pannes, fermetures d’infrastructures pour travaux d’urgence et pression croissante sur les coûts d’entretien, ce qui est vraiment préoccupant. On ne peut pas laisser l’infrastructure de transport la plus importante du Canada se détériorer de la sorte », a fait savoir par communiqué le président du conseil d’administration de la STM, Aref Salem.

Les 35 stations du métro de Montréal en mauvais ou très mauvais état :

Stations en très mauvais état (cotées E)

  • Ligne verte
    • De l’Église
    • Peel
  • Ligne orange
    • Champ-de-Mars
  • Ligne bleue
    • Fabre
    • Saint-Michel

Stations en mauvais état (cotées D)

  • Ligne verte
    • Angrignon
    • Cadillac
    • LaSalle
    • Papineau
    • Place-des-Arts
    • Verdun
  • Ligne orange
    • Côte-Sainte-Catherine
    • Côte-Vertu
    • De Castelnau
    • Henri-Bourassa
    • Jean-Talon
    • Lucien-L’Allier
    • Namur
    • Place-d’Armes
    • Plamondon
    • Sherbrooke
    • Snowdon
    • Square-Victoria–OACI
    • Villa-Maria
  • Ligne bleue
    • Acadie
    • Côte-des-Neiges
    • De la Savane
    • D’Iberville
    • Parc
    • Université-de-Montréal
  • Ligne jaune
    • Jean-Drapeau
    • Longueuil–Université-de-Sherbrooke

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
société de transport de montréalstm metrométro de montréalgouvernement du québectransport en commun montréal
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Métro de Montréal: Les agressions ont augmenté drastiquement en un an et c'est du jamais vu

Pas exactement l’ambiance qu’on espère en heure de pointe. 👀

Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir

Ça sent ENCORE le chaos aux heures de pointe. 😰

La STL annule 60 trajets d’autobus par jour à Laval et ça pourrait durer des semaines

Ce n’est pas qu’à Montréal que le transport en commun fait vivre des montagnes russes d’émotion.

Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir

Les pourparlers seraient dans un cul-de-sac...

Rappel alimentaire important : du lait Natrel, Québon et Farmers pourrait contenir du verre

Au prix de l'épicerie, ça serait l'fun que notre pinte de lait ne soit pas contaminée. 😨

Marie-Ève s'ouvre avec transparence sur son jeu et sa relation avec Félix à Big Brother

« À un moment donné, c'est plus la prod qui a dit : là, on ne peut plus vous éviter [vos rapprochements] au montage. »

« Taxe de bienvenue » : Une loi va faire une grosse différence pour certains Québécois

Il y en a qui pourront mieux respirer financièrement. 🙌

Marie-Ève revient sur 2 choses qu'on n'a pas vues et qui la déçoivent de Big Brother

« C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, et j'ai trouvé ça dur en sortant, cette vision-là de moi. »

Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien

Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏

Ce nouvel aéroport près de Montréal te permettra de voler vers ces 11 villes au Canada

Plus besoin d'aller jouer dans le trafic pour aller à YUL!

Ce pantalon de sport est vendeur #1 sur Amazon : il est en rabais et on l’a testé

Un « dupe » des leggings DFYNE?

Un nouvel item s'est ajouté au menu du resto du Costco et je l'ai testé

Un nouvel incontournable de tes visites?

Luc Poirier explique pourquoi il ne fait pas partie de la liste des milliardaires de Forbes

Selon lui, le vrai nombre de milliardaires québécois est bien supérieur à ce que Forbes laisse entendre.

9 activités gratuites ou moins de 26 $ à Montréal qui méritent une place dans ton week-end

Sortie de filles « olé olé », aventure en nature, bonne bouffe et bien plus sont au programme!