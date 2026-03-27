Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses
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Les utilisateurs et utilisatrices quotidiens du réseau métro de Montréal ne peuvent que constater l’usure des structures ou d’un entretien insuffisant de ses stations, dont plus de la moitié sont en décrépitudes, selon de récentes données du gouvernement du Québec.
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Force est d'admettre que les années se suivent et se ressemblent, selon le Plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures du gouvernement du Québec 206-2027 (PAGI), déposé en marge de la présentation du budget Girard, ce mois-ci.
Le PAGI révèle que 35 stations sur 68, l'équivalent à 51 % du réseau de la Société de transport de Montréal (STM), ont obtenu les cotes « D » ou « E », soit en mauvais état ou en très mauvais état. C'est quatre de plus que l'an dernier.
Selon le document, la dégradation observée dans les structures auxiliaires du métro s’explique principalement par le fait « qu’un grand nombre d’entre elles ont dépassé 125 % de leur durée de vie utile », dit-on, alors que le réseau souterrain de la STM fête son 60e anniversaire en 2026.
« Ces constats mettent en lumière l’importance d’intervenir rapidement pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau », peut-on lire dans les 212 pages.
Le rapport soutient toutefois que la STM « a déployé plusieurs mesures visant à atténuer les risques, notamment par l’installation d’étaiements (structures temporaires de soutien), de grillages et d’autres dispositifs de protection, afin d’assurer la sécurité des lieux ».
« Nous atteignons un nouveau sommet de dégradation de nos actifs. Les impacts de cette situation sont déjà tangibles : hausse des pannes, fermetures d’infrastructures pour travaux d’urgence et pression croissante sur les coûts d’entretien, ce qui est vraiment préoccupant. On ne peut pas laisser l’infrastructure de transport la plus importante du Canada se détériorer de la sorte », a fait savoir par communiqué le président du conseil d’administration de la STM, Aref Salem.
Les 35 stations du métro de Montréal en mauvais ou très mauvais état :
Stations en très mauvais état (cotées E)
- Ligne verte
- De l’Église
- Peel
- Ligne orange
- Champ-de-Mars
- Ligne bleue
- Fabre
- Saint-Michel
Stations en mauvais état (cotées D)
- Ligne verte
- Angrignon
- Cadillac
- LaSalle
- Papineau
- Place-des-Arts
- Verdun
- Ligne orange
- Côte-Sainte-Catherine
- Côte-Vertu
- De Castelnau
- Henri-Bourassa
- Jean-Talon
- Lucien-L’Allier
- Namur
- Place-d’Armes
- Plamondon
- Sherbrooke
- Snowdon
- Square-Victoria–OACI
- Villa-Maria
- Ligne bleue
- Acadie
- Côte-des-Neiges
- De la Savane
- D’Iberville
- Parc
- Université-de-Montréal
- Ligne jaune
- Jean-Drapeau
- Longueuil–Université-de-Sherbrooke
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