Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir

Les pourparlers seraient dans un cul-de-sac...

Un bus de Montréal et une affiche de grève.

Les employés d'entretien de la STM pourraient retourner en grève pas plus tard qu'en mars prochain.

On pensait que les usagers et usagères du transport en commun montréalais allaient enfin souffler un peu. Or, les quelque 2 400 employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) menacent de déclencher une nouvelle grève générale, alors que les négociations avec leur employeur semblent dans l’impasse. Elle pourrait avoir lieu dès mars prochain.

À lire également : Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d’entretien

Les différentes parties sont à la table de négociation depuis mars 2024, sans qu’une entente ait pu être conclue. Depuis juin 2025, quatre débrayages ont été lancés par les travailleuses et travailleurs de la maintenance.

Dans un bulletin syndical diffusé le 12 février aux membres du Syndicat du transport de Montréal, les travailleuses et travailleurs ont appris que la STM s’était retirée des discussions amorcées plus tôt et maintient une proposition salariale sur cinq ans que la direction syndicale juge nettement insuffisante.

Au-delà des salaires, deux autres points de friction majeurs persistent : des modifications proposées aux indemnités en cas de lésions professionnelles, ainsi que la volonté de la STM de confier certains travaux d’entretien et de nettoyage à des entreprises privées.

Prochain arrêt, le TAT?

Le syndicat accuse la direction de chercher à affaiblir les protections prévues dans la convention collective, en plus d’octroyer des contrats à l’externe pour des tâches que ses membres sont en mesure d’accomplir. Le ton est sans équivoque :

« Notre travail vaut plus. Nos acquis ne sont pas à vendre », peut-on lire en conclusion du bulletin.

Bruno Jeannotte, président du syndicat représentant les employé.e.s d’entretien, a indiqué à The Gazette que la STM refuse de se présenter à la table de négociation depuis deux semaines.

Il compte demander l’autorisation d’un nouveau débrayage au Tribunal administratif du travail la semaine prochaine.

« Il ne reste pas grand-chose à régler à ce stade-ci », a-t-il précisé, soulignant que les principaux points de blocage demeurent les salaires et la sous-traitance.

Le transport en commun étant considéré comme un service essentiel, toute grève doit d’abord être approuvée par le Tribunal administratif du travail. Si la demande est acceptée, le débrayage pourrait avoir lieu dès la première semaine de mars.

Les grèves de juin, septembre et novembre 2025 avaient entraîné une interruption complète des services de bus et de métro en dehors des heures de pointe du matin et du soir.

En décembre, le syndicat avait plutôt opté pour un refus des heures supplémentaires pendant un mois, ce qui avait nui à la capacité de la STM à mettre suffisamment de véhicules en service. Le temps supplémentaire a repris le 11 janvier 2026, mais aucune entente n’a encore été signée.

