Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre
Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.
Ça y est : les employé.e.s du service d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) seront officiellement en grève du 1er au 28 novembre prochain et des bris de services sont à prévoir en dehors des heures de pointe. Ces interruptions risquent d’affecter sérieusement les usagers et usagères du métro du Grand Montréal pendant près d’un mois au complet.
À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée
L’horaire du métro à chacune des 68 stations sera une réplique identique des heures qui étaient prévues lors des deux dernières grèves, en septembre et juin dernier.
Le tout est prévu selon les recommandations du Tribunal administratif du travail (TAT), qui a rendu sa décision ce mercredi 29 octobre.
À noter que l’heure de fermeture de la station correspond au passage de la dernière rame de métro. Le service sera limité aux heures suivantes du 1er au 28 novembre :
- 6 h 30 à 9 h 30
- 14 h 45 à 17 h 45
- 23 h jusqu’à la fermeture (vers 1 h 15)
Si tu pensais aller prendre un verre en ville avec tes ami.e.s avant de retourner sur la Rive-Sud ou à Laval, il va falloir t’armer de patience, louer un Bixi ou pogner un taxi. Le métro va commencer à fermer graduellement dès 9 h 30 le matin et 17 h 45 l’après-midi, avant une fermeture complète aux heures habituelles en soirée.
Contrairement aux deux dernières grèves, le débrayage aura lieu tous les jours, y compris les fins de semaine.
Les horaires des derniers métros sont également disponibles sur le site Web de la STM et seront affichés directement en station.
Ligne orange - direction Côte-Vertu
Montmorency
- Pointe AM : 09 h 33
- Pointe PM : 17 h 48
- Nuit : 00 h 33
- Pointe AM : 09 h 34
- Pointe PM : 17 h 49
- Nuit : 00 h 34
- Pointe AM : 09 h 36
- Pointe PM : 17 h 51
- Nuit : 00 h 36
- Pointe AM : 09 h 38
- Pointe PM : 17 h 53
- Nuit : 00 h 38
- Pointe AM : 09 h 40
- Pointe PM : 17 h 55
- Nuit : 00 h 39
- Pointe AM : 09 h 42
- Pointe PM : 17 h 57
- Nuit : 00 h 42
- Pointe AM : 09 h 43
- Pointe PM : 17 h 58
- Nuit : 00 h 43
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 46
- Pointe AM : 09 h 48
- Pointe PM : 18 h 03
- Nuit : 00 h 47
- Pointe AM : 09 h 49
- Pointe PM : 18 h 04
- Nuit : 00 h 49
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 06
- Nuit : 00 h 50
- Pointe AM : 09 h 52
- Pointe PM : 18 h 07
- Nuit : 00 h 51
- Pointe AM : 09 h 53
- Pointe PM : 18 h 09
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 59
- Pointe PM : 18 h 14
- Nuit : 00 h 59
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 15
- Nuit : 01 h 00
- Pointe AM : 10 h 01
- Pointe PM : 18 h 16
- Nuit : 01 h 01
- Pointe AM : 10 h 02
- Pointe PM : 18 h 17
- Nuit : 01 h 02
- Pointe AM : 10 h 03
- Pointe PM : 18 h 19
- Nuit : 01 h 03
- Pointe AM : 10 h 05
- Pointe PM : 18 h 20
- Nuit : 01 h 04
- Pointe AM : 10 h 06
- Pointe PM : 18 h 21
- Nuit : 01 h 06
- Pointe AM : 10 h 07
- Pointe PM : 18 h 23
- Nuit : 01 h 07
- Pointe AM : 10 h 09
- Pointe PM : 18 h 25
- Nuit : 01 h 09
- Pointe AM : 10 h 12
- Pointe PM : 18 h 27
- Nuit : 01 h 11
- Pointe AM : 10 h 13
- Pointe PM : 18 h 28
- Nuit : 01 h 13
- Pointe AM : 10 h 14
- Pointe PM : 18 h 30
- Nuit : 01 h 14
- Pointe AM : 10 h 16
- Pointe PM : 18 h 31
- Nuit : 01 h 15
- Pointe AM : 10 h 17
- Pointe PM : 18 h 33
- Nuit : 01 h 17
- Pointe AM : 10 h 19
- Pointe PM : 18 h 34
- Nuit : 01 h 18
- Pointe AM : 10 h 21
- Pointe PM : 18 h 36
- Nuit : 01 h 20
- Pointe AM : 10 h 22
- Pointe PM : 18 h 38
- Nuit : 01 h 22
Ligne orange - direction Montmorency
Côte-Vertu
- Pointe AM : 09 h 30
- Pointe PM : 17 h 45
- Nuit : 00 h 30
- Pointe AM : 09 h 31
- Pointe PM : 17 h 46
- Nuit : 00 h 31
- Pointe AM : 09 h 32
- Pointe PM : 17 h 48
- Nuit : 00 h 32
- Pointe AM : 09 h 34
- Pointe PM : 17 h 49
- Nuit : 00 h 34
- Pointe AM : 09 h 36
- Pointe PM : 17 h 51
- Nuit : 00 h 35
- Pointe AM : 09 h 37
- Pointe PM : 17 h 52
- Nuit : 00 h 37
- Pointe AM : 09 h 38
- Pointe PM : 17 h 53
- Nuit : 00 h 38
- Pointe AM : 09 h 40
- Pointe PM : 17 h 55
- Nuit : 00 h 39
- Pointe AM : 09 h 42
- Pointe PM : 17 h 57
- Nuit : 00 h 41
- Pointe AM : 09 h 44
- Pointe PM : 17 h 59
- Nuit : 00 h 43
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 46
- Pointe AM : 09 h 48
- Pointe PM : 18 h 03
- Nuit : 00 h 47
- Pointe AM : 09 h 49
- Pointe PM : 18 h 04
- Nuit : 00 h 49
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 06
- Nuit : 00 h 50
- Pointe AM : 09 h 51
- Pointe PM : 18 h 07
- Nuit : 00 h 51
- Pointe AM : 09 h 52
- Pointe PM : 18 h 08
- Nuit : 00 h 52
- Pointe AM : 09 h 54
- Pointe PM : 18 h 10
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 58
- Pointe PM : 18 h 13
- Nuit : 00 h 58
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 15
- Nuit : 01 h 00
- Pointe AM : 10 h 01
- Pointe PM : 18 h 16
- Nuit : 01 h 01
- Pointe AM : 10 h 03
- Pointe PM : 18 h 18
- Nuit : 01 h 03
- Pointe AM : 10 h 04
- Pointe PM : 18 h 19
- Nuit : 01 h 04
- Pointe AM : 10 h 05
- Pointe PM : 18 h 21
- Nuit : 01 h 05
- Pointe AM : 10 h 07
- Pointe PM : 18 h 22
- Nuit : 01 h 07
- Pointe AM : 10 h 09
- Pointe PM : 18 h 24
- Nuit : 01 h 08
- Pointe AM : 10 h 11
- Pointe PM : 18 h 26
- Nuit : 01 h 10
- Pointe AM : 10 h 12
- Pointe PM : 18 h 28
- Nuit : 01 h 12
- Pointe AM : 10 h 14
- Pointe PM : 18 h 30
- Nuit : 01 h 14
- Pointe AM : 10 h 17
- Pointe PM : 18 h 32
- Nuit : 01 h 16
- Pointe AM : 10 h 19
- Pointe PM : 18 h 34
- Nuit : 01 h 18
Ligne verte - direction Angrignon
Honoré-Beaugrand
- Pointe AM : 09 h 38
- Pointe PM : 17 h 53
- Nuit : 00 h 38
- Pointe AM : 09 h 39
- Pointe PM : 17 h 54
- Nuit : 00 h 39
- Pointe AM : 09 h 40
- Pointe PM : 17 h 55
- Nuit : 00 h 40
- Pointe AM : 09 h 41
- Pointe PM : 17 h 56
- Nuit : 00 h 41
- Pointe AM : 09 h 43
- Pointe PM : 17 h 58
- Nuit : 00 h 42
- Pointe AM : 09 h 44
- Pointe PM : 17 h 59
- Nuit : 00 h 44
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 47
- Pointe AM : 09 h 48
- Pointe PM : 18 h 03
- Nuit : 00 h 48
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 05
- Nuit : 00 h 49
- Pointe AM : 09 h 51
- Pointe PM : 18 h 06
- Nuit : 00 h 51
- Pointe AM : 09 h 53
- Pointe PM : 18 h 08
- Nuit : 00 h 52
- Pointe AM : 09 h 54
- Pointe PM : 18 h 09
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 58
- Pointe PM : 18 h 13
- Nuit : 00 h 58
- Pointe AM : 09 h 59
- Pointe PM : 18 h 14
- Nuit : 00 h 59
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 15
- Nuit : 01 h 00
- Pointe AM : 10 h 02
- Pointe PM : 18 h 17
- Nuit : 01 h 01
- Pointe AM : 10 h 03
- Pointe PM : 18 h 18
- Nuit : 01 h 03
- Pointe AM : 10 h 04
- Pointe PM : 18 h 19
- Nuit : 01 h 04
- Pointe AM : 10 h 06
- Pointe PM : 18 h 22
- Nuit : 01 h 06
- Pointe AM : 10 h 08
- Pointe PM : 18 h 23
- Nuit : 01 h 08
- Pointe AM : 10 h 10
- Pointe PM : 18 h 25
- Nuit : 01 h 09
- Pointe AM : 10 h 11
- Pointe PM : 18 h 26
- Nuit : 01 h 11
- Pointe AM : 10 h 12
- Pointe PM : 18 h 28
- Nuit : 01 h 12
- Pointe AM : 10 h 14
- Pointe PM : 18 h 29
- Nuit : 01 h 13
- Pointe AM : 10 h 15
- Pointe PM : 18 h 31
- Nuit : 01 h 15
- Pointe AM : 10 h 17
- Pointe PM : 18 h 33
- Nuit : 01 h 17
Ligne Verte - direction Honoré-Beaugrand
Angrignon
- Pointe AM : 09 h 35
- Pointe PM : 17 h 50
- Nuit : 00 h 35
- Pointe AM : 09 h 36
- Pointe PM : 17 h 51
- Nuit : 00 h 36
- Pointe AM : 09 h 37
- Pointe PM : 17 h 52
- Nuit : 00 h 37
- Pointe AM : 09 h 39
- Pointe PM : 17 h 54
- Nuit : 00 h 39
- Pointe AM : 09 h 40
- Pointe PM : 17 h 55
- Nuit : 00 h 40
- Pointe AM : 09 h 41
- Pointe PM : 17 h 56
- Nuit : 00 h 41
- Pointe AM : 09 h 43
- Pointe PM : 17 h 58
- Nuit : 00 h 43
- Pointe AM : 09 h 44
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 44
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 46
- Pointe AM : 09 h 48
- Pointe PM : 18 h 03
- Nuit : 00 h 48
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 05
- Nuit : 00 h 49
- Pointe AM : 09 h 51
- Pointe PM : 18 h 06
- Nuit : 00 h 50
- Pointe AM : 09 h 52
- Pointe PM : 18 h 07
- Nuit : 00 h 51
- Pointe AM : 09 h 53
- Pointe PM : 18 h 08
- Nuit : 00 h 52
- Pointe AM : 09 h 54
- Pointe PM : 18 h 09
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 58
- Pointe PM : 18 h 13
- Nuit : 00 h 58
- Pointe AM : 09 h 59
- Pointe PM : 18 h 14
- Nuit : 00 h 59
- Pointe AM : 10 h 01
- Pointe PM : 18 h 16
- Nuit : 01 h 01
- Pointe AM : 10 h 03
- Pointe PM : 18 h 18
- Nuit : 01 h 03
- Pointe AM : 10 h 04
- Pointe PM : 18 h 19
- Nuit : 01 h 04
- Pointe AM : 10 h 05
- Pointe PM : 18 h 20
- Nuit : 01 h 05
- Pointe AM : 10 h 07
- Pointe PM : 18 h 22
- Nuit : 01 h 07
- Pointe AM : 10 h 08
- Pointe PM : 18 h 23
- Nuit : 01 h 08
- Pointe AM : 10 h 10
- Pointe PM : 18 h 25
- Nuit : 01 h 09
- Pointe AM : 10 h 11
- Pointe PM : 18 h 26
- Nuit : 01 h 11
- Pointe AM : 10 h 12
- Pointe PM : 18 h 27
- Nuit : 01 h 12
- Pointe AM : 10 h 14
- Pointe PM : 18 h 29
- Nuit : 01 h 14
Ligne bleue - direction Saint-Michel
Snowdon
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 46
- Pointe PM : 18 h 01
- Nuit : 00 h 46
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 47
- Pointe AM : 09 h 49
- Pointe PM : 18 h 04
- Nuit : 00 h 48
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 05
- Nuit : 00 h 50
- Pointe AM : 09 h 52
- Pointe PM : 18 h 07
- Nuit : 00 h 51
- Pointe AM : 09 h 53
- Pointe PM : 18 h 08
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 54
- Pointe PM : 18 h 09
- Nuit : 00 h 54
- Pointe AM : 09 h 55
- Pointe PM : 18 h 11
- Nuit : 00 h 55
- Pointe AM : 09 h 57
- Pointe PM : 18 h 12
- Nuit : 00 h 57
- Pointe AM : 09 h 58
- Pointe PM : 18 h 14
- Nuit : 00 h 58
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 16
- Nuit : 01 h 00
Ligne bleue - direction Snowdon
Saint-Michel
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 45
- Pointe PM : 18 h 00
- Nuit : 00 h 45
- Pointe AM : 09 h 47
- Pointe PM : 18 h 02
- Nuit : 00 h 47
- Pointe AM : 09 h 48
- Pointe PM : 18 h 03
- Nuit : 00 h 48
- Pointe AM : 09 h 50
- Pointe PM : 18 h 04
- Nuit : 00 h 49
- Pointe AM : 09 h 51
- Pointe PM : 18 h 06
- Nuit : 00 h 50
- Pointe AM : 09 h 52
- Pointe PM : 18 h 07
- Nuit : 00 h 52
- Pointe AM : 09 h 54
- Pointe PM : 18 h 09
- Nuit : 00 h 53
- Pointe AM : 09 h 55
- Pointe PM : 18 h 10
- Nuit : 00 h 55
- Pointe AM : 09 h 57
- Pointe PM : 18 h 12
- Nuit : 00 h 56
- Pointe AM : 09 h 58
- Pointe PM : 18 h 13
- Nuit : 00 h 57
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 15
- Nuit : 00 h 59
Ligne jaune - direction Berri-UQAM
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Pointe AM : 10 h 00
Pointe PM : 18 h 15
Nuit : 01 h 00
- Pointe AM : 10 h 02
- Pointe PM : 18 h 17
- Nuit : 01 h 02
- Pointe AM : 10 h 05
- Pointe PM : 18 h 20
- Nuit : 01 h 05
Ligne jaune - direction Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Berri-UQAM
- Pointe AM : 10 h 00
- Pointe PM : 18 h 15
- Nuit : 01 h 00
- Pointe AM : 10 h 02
- Pointe PM : 18 h 17
- Nuit : 01 h 02
- Pointe AM : 10 h 05
- Pointe PM : 18 h 20
- Nuit : 01 h 05
Pour ce qui est du service d’autobus, l’horaire sera similaire aux heures de service du métro, soit de 6 h 15 à 9 h 15, de 15 h à 18 h et de 23 h 15 à 1 h 15.
« Tous les bus ayant débuté un départ durant ces plages horaires complèteront leur trajet jusqu’au terminus », précise la STM sur son site Web.
À noter qu’une grève en parallèle se dessine à l’horizon, cette fois-ci des chauffeurs et chauffeuses, des opérateurs et opératrices ainsi que des agents et agentes de station, qui ont prévu trois jours de grève dans les prochaines semaines.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Grève à la STM : 4 options de plan B pour éviter le chaos en juin ›
- Tu pourras bientôt valider ton transport en commun avec ton cellulaire ›
- Taper ton cell pour payer le bus/métro sera TRÈS bientôt possible à Montréal ›
- La STM met les choses au clair après une controverse sur des coupures en transport adapté ›
- Un rapport de la STM montre à quel point le métro de Montréal est plus dangereux qu'avant ›
- La STM a dévoilé ses stations de métro en pire état, et ça ne va pas du tout ›
- Grève de la STM : J’ai essayé de rentrer chez moi après le match du CH et c’était l’enfer - Narcity ›
- La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et restée aisée ›