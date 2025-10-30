Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

Des gens sur le quai d'une station de métro à Montréal.

La grève à la STM impactera les heures de services en dehors des heures de pointe, du 1er au 28 novembre.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est : les employé.e.s du service d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) seront officiellement en grève du 1er au 28 novembre prochain et des bris de services sont à prévoir en dehors des heures de pointe. Ces interruptions risquent d’affecter sérieusement les usagers et usagères du métro du Grand Montréal pendant près d’un mois au complet.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

L’horaire du métro à chacune des 68 stations sera une réplique identique des heures qui étaient prévues lors des deux dernières grèves, en septembre et juin dernier.

Le tout est prévu selon les recommandations du Tribunal administratif du travail (TAT), qui a rendu sa décision ce mercredi 29 octobre.

À noter que l’heure de fermeture de la station correspond au passage de la dernière rame de métro. Le service sera limité aux heures suivantes du 1er au 28 novembre :

  • 6 h 30 à 9 h 30
  • 14 h 45 à 17 h 45
  • 23 h jusqu’à la fermeture (vers 1 h 15)

Si tu pensais aller prendre un verre en ville avec tes ami.e.s avant de retourner sur la Rive-Sud ou à Laval, il va falloir t’armer de patience, louer un Bixi ou pogner un taxi. Le métro va commencer à fermer graduellement dès 9 h 30 le matin et 17 h 45 l’après-midi, avant une fermeture complète aux heures habituelles en soirée.

Contrairement aux deux dernières grèves, le débrayage aura lieu tous les jours, y compris les fins de semaine.

Les horaires des derniers métros sont également disponibles sur le site Web de la STM et seront affichés directement en station.

Ligne orange - direction Côte-Vertu

Montmorency

  • Pointe AM : 09 h 33
  • Pointe PM : 17 h 48
  • Nuit : 00 h 33
De la Concorde
  • Pointe AM : 09 h 34
  • Pointe PM : 17 h 49
  • Nuit : 00 h 34
Cartier
  • Pointe AM : 09 h 36
  • Pointe PM : 17 h 51
  • Nuit : 00 h 36
Henri-Bourassa
  • Pointe AM : 09 h 38
  • Pointe PM : 17 h 53
  • Nuit : 00 h 38
Sauvé
  • Pointe AM : 09 h 40
  • Pointe PM : 17 h 55
  • Nuit : 00 h 39
Crémazie
  • Pointe AM : 09 h 42
  • Pointe PM : 17 h 57
  • Nuit : 00 h 42
Jarry
  • Pointe AM : 09 h 43
  • Pointe PM : 17 h 58
  • Nuit : 00 h 43
Jean-Talon
  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
Beaubien
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 46
Rosemont
  • Pointe AM : 09 h 48
  • Pointe PM : 18 h 03
  • Nuit : 00 h 47
Laurier
  • Pointe AM : 09 h 49
  • Pointe PM : 18 h 04
  • Nuit : 00 h 49
Mont-Royal
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 06
  • Nuit : 00 h 50
Sherbrooke
  • Pointe AM : 09 h 52
  • Pointe PM : 18 h 07
  • Nuit : 00 h 51
Berri-UQAM
  • Pointe AM : 09 h 53
  • Pointe PM : 18 h 09
  • Nuit : 00 h 53
Champ-de-Mars
  • Pointe AM : 09 h 59
  • Pointe PM : 18 h 14
  • Nuit : 00 h 59
Place-d’Armes
  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 15
  • Nuit : 01 h 00
Square-Victoria-OACI
  • Pointe AM : 10 h 01
  • Pointe PM : 18 h 16
  • Nuit : 01 h 01
Bonaventure
  • Pointe AM : 10 h 02
  • Pointe PM : 18 h 17
  • Nuit : 01 h 02
Lucien-L’Allier
  • Pointe AM : 10 h 03
  • Pointe PM : 18 h 19
  • Nuit : 01 h 03
Georges-Vanier
  • Pointe AM : 10 h 05
  • Pointe PM : 18 h 20
  • Nuit : 01 h 04
Lionel-Groulx
  • Pointe AM : 10 h 06
  • Pointe PM : 18 h 21
  • Nuit : 01 h 06
Place-Saint-Henri
  • Pointe AM : 10 h 07
  • Pointe PM : 18 h 23
  • Nuit : 01 h 07
Vendôme
  • Pointe AM : 10 h 09
  • Pointe PM : 18 h 25
  • Nuit : 01 h 09
Villa-Maria
  • Pointe AM : 10 h 12
  • Pointe PM : 18 h 27
  • Nuit : 01 h 11
Snowdon
  • Pointe AM : 10 h 13
  • Pointe PM : 18 h 28
  • Nuit : 01 h 13
Côte-Sainte-Catherine
  • Pointe AM : 10 h 14
  • Pointe PM : 18 h 30
  • Nuit : 01 h 14
Plamondon
  • Pointe AM : 10 h 16
  • Pointe PM : 18 h 31
  • Nuit : 01 h 15
Namur
  • Pointe AM : 10 h 17
  • Pointe PM : 18 h 33
  • Nuit : 01 h 17
De la Savane
  • Pointe AM : 10 h 19
  • Pointe PM : 18 h 34
  • Nuit : 01 h 18
Du Collège
  • Pointe AM : 10 h 21
  • Pointe PM : 18 h 36
  • Nuit : 01 h 20
Côte-Vertu
  • Pointe AM : 10 h 22
  • Pointe PM : 18 h 38
  • Nuit : 01 h 22

Ligne orange - direction Montmorency

Côte-Vertu

  • Pointe AM : 09 h 30
  • Pointe PM : 17 h 45
  • Nuit : 00 h 30
Du Collège
  • Pointe AM : 09 h 31
  • Pointe PM : 17 h 46
  • Nuit : 00 h 31
De la Savane
  • Pointe AM : 09 h 32
  • Pointe PM : 17 h 48
  • Nuit : 00 h 32
Namur
  • Pointe AM : 09 h 34
  • Pointe PM : 17 h 49
  • Nuit : 00 h 34
Plamondon
  • Pointe AM : 09 h 36
  • Pointe PM : 17 h 51
  • Nuit : 00 h 35
Côte-Sainte-Catherine
  • Pointe AM : 09 h 37
  • Pointe PM : 17 h 52
  • Nuit : 00 h 37
Snowdon
  • Pointe AM : 09 h 38
  • Pointe PM : 17 h 53
  • Nuit : 00 h 38
Villa-Maria
  • Pointe AM : 09 h 40
  • Pointe PM : 17 h 55
  • Nuit : 00 h 39
Vendôme
  • Pointe AM : 09 h 42
  • Pointe PM : 17 h 57
  • Nuit : 00 h 41
Place-Saint-Henri
  • Pointe AM : 09 h 44
  • Pointe PM : 17 h 59
  • Nuit : 00 h 43
Lionel-Groulx
  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
Georges-Vanier
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 46
Lucien-L’Allier
  • Pointe AM : 09 h 48
  • Pointe PM : 18 h 03
  • Nuit : 00 h 47
Bonaventure
  • Pointe AM : 09 h 49
  • Pointe PM : 18 h 04
  • Nuit : 00 h 49
Square-Victoria-OACI
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 06
  • Nuit : 00 h 50
Place-d’Armes
  • Pointe AM : 09 h 51
  • Pointe PM : 18 h 07
  • Nuit : 00 h 51
Champ-de-Mars
  • Pointe AM : 09 h 52
  • Pointe PM : 18 h 08
  • Nuit : 00 h 52
Berri-UQAM
  • Pointe AM : 09 h 54
  • Pointe PM : 18 h 10
  • Nuit : 00 h 53
Sherbrooke
  • Pointe AM : 09 h 58
  • Pointe PM : 18 h 13
  • Nuit : 00 h 58
Mont-Royal
  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 15
  • Nuit : 01 h 00
Laurier
  • Pointe AM : 10 h 01
  • Pointe PM : 18 h 16
  • Nuit : 01 h 01
Rosemont
  • Pointe AM : 10 h 03
  • Pointe PM : 18 h 18
  • Nuit : 01 h 03
Beaubien
  • Pointe AM : 10 h 04
  • Pointe PM : 18 h 19
  • Nuit : 01 h 04
Jean-Talon
  • Pointe AM : 10 h 05
  • Pointe PM : 18 h 21
  • Nuit : 01 h 05
Jarry
  • Pointe AM : 10 h 07
  • Pointe PM : 18 h 22
  • Nuit : 01 h 07
Crémazie
  • Pointe AM : 10 h 09
  • Pointe PM : 18 h 24
  • Nuit : 01 h 08
Sauvé
  • Pointe AM : 10 h 11
  • Pointe PM : 18 h 26
  • Nuit : 01 h 10
Henri-Bourassa
  • Pointe AM : 10 h 12
  • Pointe PM : 18 h 28
  • Nuit : 01 h 12
Cartier
  • Pointe AM : 10 h 14
  • Pointe PM : 18 h 30
  • Nuit : 01 h 14
De la Concorde
  • Pointe AM : 10 h 17
  • Pointe PM : 18 h 32
  • Nuit : 01 h 16
Montmorency
  • Pointe AM : 10 h 19
  • Pointe PM : 18 h 34
  • Nuit : 01 h 18

Ligne verte - direction Angrignon 

Honoré-Beaugrand

  • Pointe AM : 09 h 38
  • Pointe PM : 17 h 53
  • Nuit : 00 h 38
Radisson
  • Pointe AM : 09 h 39
  • Pointe PM : 17 h 54
  • Nuit : 00 h 39
Langelier
  • Pointe AM : 09 h 40
  • Pointe PM : 17 h 55
  • Nuit : 00 h 40
Cadillac
  • Pointe AM : 09 h 41
  • Pointe PM : 17 h 56
  • Nuit : 00 h 41
Assomption
  • Pointe AM : 09 h 43
  • Pointe PM : 17 h 58
  • Nuit : 00 h 42
Viau
  • Pointe AM : 09 h 44
  • Pointe PM : 17 h 59
  • Nuit : 00 h 44
Pie-IX
  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
Joliette
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 47
Préfontaine
  • Pointe AM : 09 h 48
  • Pointe PM : 18 h 03
  • Nuit : 00 h 48
Frontenac
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 05
  • Nuit : 00 h 49
Papineau
  • Pointe AM : 09 h 51
  • Pointe PM : 18 h 06
  • Nuit : 00 h 51
Beaudry
  • Pointe AM : 09 h 53
  • Pointe PM : 18 h 08
  • Nuit : 00 h 52
Berri-UQAM
  • Pointe AM : 09 h 54
  • Pointe PM : 18 h 09
  • Nuit : 00 h 53
Saint-Laurent
  • Pointe AM : 09 h 58
  • Pointe PM : 18 h 13
  • Nuit : 00 h 58
Place-des-Arts
  • Pointe AM : 09 h 59
  • Pointe PM : 18 h 14
  • Nuit : 00 h 59
McGill
  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 15
  • Nuit : 01 h 00
Peel
  • Pointe AM : 10 h 02
  • Pointe PM : 18 h 17
  • Nuit : 01 h 01
Guy-Concordia
  • Pointe AM : 10 h 03
  • Pointe PM : 18 h 18
  • Nuit : 01 h 03
Atwater
  • Pointe AM : 10 h 04
  • Pointe PM : 18 h 19
  • Nuit : 01 h 04
Lionel-Groulx
  • Pointe AM : 10 h 06
  • Pointe PM : 18 h 22
  • Nuit : 01 h 06
Charlevoix
  • Pointe AM : 10 h 08
  • Pointe PM : 18 h 23
  • Nuit : 01 h 08
LaSalle
  • Pointe AM : 10 h 10
  • Pointe PM : 18 h 25
  • Nuit : 01 h 09
De l’Église
  • Pointe AM : 10 h 11
  • Pointe PM : 18 h 26
  • Nuit : 01 h 11
Verdun
  • Pointe AM : 10 h 12
  • Pointe PM : 18 h 28
  • Nuit : 01 h 12
Jolicœur
  • Pointe AM : 10 h 14
  • Pointe PM : 18 h 29
  • Nuit : 01 h 13
Monk
  • Pointe AM : 10 h 15
  • Pointe PM : 18 h 31
  • Nuit : 01 h 15
Angrignon
  • Pointe AM : 10 h 17
  • Pointe PM : 18 h 33
  • Nuit : 01 h 17

Ligne Verte - direction Honoré-Beaugrand

Angrignon

  • Pointe AM : 09 h 35
  • Pointe PM : 17 h 50
  • Nuit : 00 h 35
Monk
  • Pointe AM : 09 h 36
  • Pointe PM : 17 h 51
  • Nuit : 00 h 36
Jolicœur
  • Pointe AM : 09 h 37
  • Pointe PM : 17 h 52
  • Nuit : 00 h 37
Verdun
  • Pointe AM : 09 h 39
  • Pointe PM : 17 h 54
  • Nuit : 00 h 39
De l’Église
  • Pointe AM : 09 h 40
  • Pointe PM : 17 h 55
  • Nuit : 00 h 40
LaSalle
  • Pointe AM : 09 h 41
  • Pointe PM : 17 h 56
  • Nuit : 00 h 41
Charlevoix
  • Pointe AM : 09 h 43
  • Pointe PM : 17 h 58
  • Nuit : 00 h 43
Lionel-Groulx
  • Pointe AM : 09 h 44
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 44
Atwater
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 46
Guy-Concordia
  • Pointe AM : 09 h 48
  • Pointe PM : 18 h 03
  • Nuit : 00 h 48
Peel
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 05
  • Nuit : 00 h 49
McGill
  • Pointe AM : 09 h 51
  • Pointe PM : 18 h 06
  • Nuit : 00 h 50
Place-des-Arts
  • Pointe AM : 09 h 52
  • Pointe PM : 18 h 07
  • Nuit : 00 h 51
Saint-Laurent
  • Pointe AM : 09 h 53
  • Pointe PM : 18 h 08
  • Nuit : 00 h 52
Berri-UQAM
  • Pointe AM : 09 h 54
  • Pointe PM : 18 h 09
  • Nuit : 00 h 53
Beaudry
  • Pointe AM : 09 h 58
  • Pointe PM : 18 h 13
  • Nuit : 00 h 58
Papineau
  • Pointe AM : 09 h 59
  • Pointe PM : 18 h 14
  • Nuit : 00 h 59
Frontenac
  • Pointe AM : 10 h 01
  • Pointe PM : 18 h 16
  • Nuit : 01 h 01
Préfontaine
  • Pointe AM : 10 h 03
  • Pointe PM : 18 h 18
  • Nuit : 01 h 03
Joliette
  • Pointe AM : 10 h 04
  • Pointe PM : 18 h 19
  • Nuit : 01 h 04
Pie-IX
  • Pointe AM : 10 h 05
  • Pointe PM : 18 h 20
  • Nuit : 01 h 05
Viau
  • Pointe AM : 10 h 07
  • Pointe PM : 18 h 22
  • Nuit : 01 h 07
Assomption
  • Pointe AM : 10 h 08
  • Pointe PM : 18 h 23
  • Nuit : 01 h 08
Cadillac
  • Pointe AM : 10 h 10
  • Pointe PM : 18 h 25
  • Nuit : 01 h 09
Langelier
  • Pointe AM : 10 h 11
  • Pointe PM : 18 h 26
  • Nuit : 01 h 11
Radisson
  • Pointe AM : 10 h 12
  • Pointe PM : 18 h 27
  • Nuit : 01 h 12
Honoré-Beaugrand
  • Pointe AM : 10 h 14
  • Pointe PM : 18 h 29
  • Nuit : 01 h 14

Ligne bleue - direction Saint-Michel

Snowdon

  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
Côte-des-Neiges
  • Pointe AM : 09 h 46
  • Pointe PM : 18 h 01
  • Nuit : 00 h 46
Université-de-Montréal
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 47
Édouard-Montpetit
  • Pointe AM : 09 h 49
  • Pointe PM : 18 h 04
  • Nuit : 00 h 48
Outremont
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 05
  • Nuit : 00 h 50
Acadie
  • Pointe AM : 09 h 52
  • Pointe PM : 18 h 07
  • Nuit : 00 h 51
Parc
  • Pointe AM : 09 h 53
  • Pointe PM : 18 h 08
  • Nuit : 00 h 53
De Castelnau
  • Pointe AM : 09 h 54
  • Pointe PM : 18 h 09
  • Nuit : 00 h 54
Jean-Talon
  • Pointe AM : 09 h 55
  • Pointe PM : 18 h 11
  • Nuit : 00 h 55
Fabre
  • Pointe AM : 09 h 57
  • Pointe PM : 18 h 12
  • Nuit : 00 h 57
D’Iberville
  • Pointe AM : 09 h 58
  • Pointe PM : 18 h 14
  • Nuit : 00 h 58
Saint-Michel
  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 16
  • Nuit : 01 h 00

Ligne bleue - direction Snowdon

Saint-Michel

  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
D’Iberville
  • Pointe AM : 09 h 45
  • Pointe PM : 18 h 00
  • Nuit : 00 h 45
Fabre
  • Pointe AM : 09 h 47
  • Pointe PM : 18 h 02
  • Nuit : 00 h 47
Jean-Talon
  • Pointe AM : 09 h 48
  • Pointe PM : 18 h 03
  • Nuit : 00 h 48
De Castelnau
  • Pointe AM : 09 h 50
  • Pointe PM : 18 h 04
  • Nuit : 00 h 49
Parc
  • Pointe AM : 09 h 51
  • Pointe PM : 18 h 06
  • Nuit : 00 h 50
Acadie
  • Pointe AM : 09 h 52
  • Pointe PM : 18 h 07
  • Nuit : 00 h 52
Outremont
  • Pointe AM : 09 h 54
  • Pointe PM : 18 h 09
  • Nuit : 00 h 53
Édouard-Montpetit
  • Pointe AM : 09 h 55
  • Pointe PM : 18 h 10
  • Nuit : 00 h 55
Université-de-Montréal
  • Pointe AM : 09 h 57
  • Pointe PM : 18 h 12
  • Nuit : 00 h 56
Côte-des-Neiges
  • Pointe AM : 09 h 58
  • Pointe PM : 18 h 13
  • Nuit : 00 h 57
Snowdon
  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 15
  • Nuit : 00 h 59

Ligne jaune - direction Berri-UQAM

Longueuil–Université-de-Sherbrooke

Pointe AM : 10 h 00
Pointe PM : 18 h 15
Nuit : 01 h 00

Jean-Drapeau
  • Pointe AM : 10 h 02
  • Pointe PM : 18 h 17
  • Nuit : 01 h 02
Berri-UQAM
  • Pointe AM : 10 h 05
  • Pointe PM : 18 h 20
  • Nuit : 01 h 05

Ligne jaune - direction Longueuil–Université-de-Sherbrooke

Berri-UQAM

  • Pointe AM : 10 h 00
  • Pointe PM : 18 h 15
  • Nuit : 01 h 00
Jean-Drapeau
  • Pointe AM : 10 h 02
  • Pointe PM : 18 h 17
  • Nuit : 01 h 02
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
  • Pointe AM : 10 h 05
  • Pointe PM : 18 h 20
  • Nuit : 01 h 05

Pour ce qui est du service d’autobus, l’horaire sera similaire aux heures de service du métro, soit de 6 h 15 à 9 h 15, de 15 h à 18 h et de 23 h 15 à 1 h 15.

« Tous les bus ayant débuté un départ durant ces plages horaires complèteront leur trajet jusqu’au terminus », précise la STM sur son site Web.

À noter qu’une grève en parallèle se dessine à l’horizon, cette fois-ci des chauffeurs et chauffeuses, des opérateurs et opératrices ainsi que des agents et agentes de station, qui ont prévu trois jours de grève dans les prochaines semaines.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
grève au québecsociété de transport de montréalstmautobus montréalmétro de montréal
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Les rabais de novembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals

Allô les prix réduits!

Ces 9 pièces de monnaie canadiennes rares peuvent valoir jusqu'à 300 000 $ en 2025

Tu pourrais avoir une vraie fortune qui dort au fond de ton cochon!

Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an

Sors ton CV!

8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Pour un road trip digne d'un conte! 💫

8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween

À « go », tu les fais toutes : GO!

Cette carte dévoile plus de 2000 maisons décorées et hantées que tu peux visiter au Québec

Tu sais ce que tu fais le week-end de l'Halloween!