Grève à la STM : Voici les conditions de travail des employés d'entretien
Il y a quand même de quoi rendre jaloux!
Les 2400 employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM), qui réclament de meilleures conditions de travail, sont présentement en grève, et ce, jusqu’au 28 novembre prochain inclusivement. Mais à quoi ressemblent donc, ces conditions de travail? On a feuilleté ça pour toi.
Comme l’a d’abord dévoilé le Bureau d’enquête du Journal de Montréal, les employé.e.s d’entretien de la STM bénéficient de nombreuses conditions de travail qui pourraient rendre bien des personnes jalouses.
Voici plusieurs exemples de conditions de travail qui découlent de la convention collective de 300 pages dont Narcity Québec a pu consulter en ligne :
Sur les congés de maladie payés
Les 2400 employé.e.s d’entretien de la STM ont droit à 15 jours de maladie payés, soit l’équivalent de trois semaines complètes pour une personne qui travaille à temps plein.
Ces journées sont accordées d’avance au début de chaque année et sont payées au taux salarial régulier. Si une personne n’en utilise pas la totalité, les journées restantes lui sont versées en argent au mois de janvier suivant, ce qui revient à une prime pour ceux et celles qui n’ont pas été malades.
Jusqu’à six semaines de vacances
Les salarié.e.s ont droit à un nombre de semaines de vacances qui augmente avec les années de service continu à la STM :
- Moins de trois ans de service : deux semaines de vacances payées.
- De trois à cinq ans de service : trois semaines.
- De 5 à 15 ans de service : quatre semaines.
- De 15 à 20 ans de service : cinq semaines.
- 20 ans et plus : six semaines.
Le calcul du droit aux vacances se base sur les années de service accumulées au 30 avril de chaque année. Les salarié.e.s qui n’ont pas complété une année complète reçoivent un pourcentage du salaire annuel (généralement 4 %, 6 %, 8 %, 10 % ou 12 % selon le palier atteint).
Plusieurs primes prévues
Selon la plus récente convention collective, une dizaine de primes sont à la disposition des employé.e.s d’entretien de la STM, allant de 075 $ de l’heure à 1,95 $ de l’heure. Les voici :
- Prime de remplacement
- Remplaçant.e d’un.e contremaître : 1,25 $/h
- Chef.fe d’équipe ou remplaçant.e de chef.fe d’équipe : 1,00 $/h
- Prime de soir
- Travail entre 18 h et 0 h : 1,00 $/h
- Applicable à la journée complète si plus de 50 % du quart est effectué durant cette période
- Prime de nuit
- Travail entre 0 h 1 et 6 h : 1,95 $/h
- Prime d’instructeur ou d’instructrice à l’entraînement
- 1,50 $/h
- Prime annuelle d’outils (gens de métier)
- 305 $/an (versée le 12 juillet, au prorata pour ceux et celles ayant moins d’un an de service)
- Prime de nettoyage au « power wash »
- 0,75 $/h
- Prime de soufflage manuel des bogies de voitures demétro
- 0,75 $/h
- Prime préposé.e au nettoyage par jet de sable
- 0,75 $/h (non applicable s’il ou elle travaille dans un cabinet de sablage)
- Prime de déplacement de voitures de métro
- 1,15 $/h
- Prime pour combinaison complète avec adduction d’air (air respirable)
- 0,75 $/h
- Prime pour travail dans un espace clos
- 0,75 $/h
- Prime de nettoyage de résidus de sang et élimination des déchets biomédicaux
- 1,00 $/h
Vêtements fournis
La convention collective prévoit un système complet d’allocation de vêtements de travail. Chaque salarié.e bénéficie d’un crédit en points permettant d’obtenir différents vêtements fournis par l’employeur, selon les besoins liés à sa classification.
Le barème va jusqu’à 47 points, et certains postes, comme ceux d’entretien des stations, peuvent aller jusqu’à 68 points. Par exemple, une tuque ou un t-shirt vaut 1 point, un pantalon 4 points et un manteau d’hiver 20 points.
Cette allocation couvre les vêtements réguliers, de sécurité ou de protection, et s’applique sur une base renouvelable.
D’ailleurs, la STM paie la moitié du coût du nettoyage des vêtements de travail, sauf pour les préposés à l’entretien de la Division de l’entretien sanitaire, « dont le coût total du nettoyage de l’uniforme et des salopettes est payé par la Société », peut-on lire.
Transport collectif gratuit
Cette condition n’est pas indiquée dans la convention collective des employé.e.s d’entretien, mais est bel et bien précisée sur le site Web de la STM.
Tout le personnel de la Société se voit offrir une carte OPUS lui permettant de voyager gratuitement sur l’ensemble de notre réseau de transport collectif du Québec, que ce soit à Montréal, à Laval (avec la Société de transport de Laval — STL), à Longueuil (avec le Réseau de transport de Longueuil — RTL), à Québec (avec le Réseau de transport de la capitale RTC), les trains de banlieue ou le Réseau express métropolitain (REM).
Un aperçu des salaires
En date du 4 janvier 2025, les salaires varient de 31 $ à 46 $ l’heure selon la classification et le corps de métier. La grande majorité des emplois d’entretien de la STM se situe donc dans une fourchette annuelle de 65 000 $ à 95 000 $ (avant les primes et les heures supplémentaires), selon une semaine de 40 heures pendant 52 semaines.
Voici quelques exemples de salaires, selon le métier :
- Préposé.e à l’entretien des stations
- 33,11 $/h ou environ 68 900 $/an
- Préposé.e aux arrêts et abribus
- 31,73 $/h ou environ 66 000 $/an
- Réparateur ou réparatrice de pneus
- 32,33 $/h ou environ 67 200 $/an
- Aide-graisseur
- 32,77 $/h ou environ 68 200 $/an
- Électricien ou électricienne
- 39,74 $/h ou environ 82 600 $/an
- Soudeur ou soudeuse
- 39,74 $/h ou environ 82 600 $/an
- Plombier ou plombière
- 39,74 $/h ou environ 82 600 $/an
- Mécanicien ou mécanicienne d’ascenseurs (1re classe)
- 45,85 $/h ou environ 95 400 $/an
Les conditions de travail des employé.e.s d'entretien de la STM sont-elles suffisantes ou insuffisantes à tes yeux?
