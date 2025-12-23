Grève à durée indéterminée pour les ambulanciers du Québec dès le 24 décembre
Décidément, 2025 s’impose comme l’année des grèves au Québec.
Postes Canada, la STM, la SAQ, Air Transat, Air Canada… Si tu as l’impression que tout le monde a fait la grève au Québec cette année ou est sur le point de l’être, tu ne te fais pas d’idées. La deuxième moitié de 2025 est en train de s’inscrire comme une véritable saison de bras de fer syndicaux. Et c’est loin d’être terminé. La Fédération du préhospitalier du Québec (FPHQ), un syndicat qui représente environ 2 000 paramédicaux de plusieurs régions du Québec, a publié mardi un avis de grève à durée indéterminée, entrant en vigueur dès le 24 décembre 2025 à 0 h 01.
Le Tribunal administratif du travail (TAT) a donné son feu vert à la grève lundi, jugeant que les services essentiels convenus entre les parties permettront d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du public. Au total, les syndiqués de 29 entreprises réparties aux quatre coins du Québec participeront au débrayage.
Depuis le début des discussions en septembre, le représentant syndical, Jérémie Corneau-Landry, vice-président exécutif de la FPHQ, considère que les rencontres ne constituent pas de véritables séances de négociation. En entrevue avec Le Devoir, il a exprimé sa frustration face à la lenteur des pourparlers. Après cinq rondes de négociations impliquant le Conseil du Trésor, le ministère de la Santé et les employeurs, le syndicat attend toujours de recevoir les demandes patronales. « Il y a vraiment une réelle perte de temps », a-t-il soutenu.
Les quelque 2000 paramédics représentés par la FPHQ, présents dans l'ensemble des régions administratives de la province, travaillent sans convention collective depuis le 31 mars 2025.
Les services à la population maintenus
Malgré le déclenchement de la grève, la population n'a pas à craindre pour sa sécurité : les services essentiels continueront d'être assurés. Les paramédics privilégieront plutôt des actions de pression de nature administrative, conformément à l'entente validée par le TAT.
Liste des 29 entreprises touchées
- Ambulance Sacré-Cœur (9156-9830 Québec Inc.)
- Ambulance Chouinard inc.
- Ambulance de Rimouski inc.
- Ambulance Gilbert (Matane) inc.
- Ambulance Leblanc inc.
- Ambulances Berthierville (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Drummondville (division de Dessercom inc.)
- Ambulances du Bas-St-François (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Kamouraska Est enr. (division de Dessercom inc.)
- Ambulances La Patrie (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Louiseville (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Lyster (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Manseau (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Plessisville (division de Dessercom inc.)
- Ambulances Rawdon (division de Dessercom inc.)
- Ambulances St-Gabriel
- Ambulances Sylvestre (division de Dessercom inc.)
- Coopérative des paramédics de l'Outaouais
- Coopérative des paramédics du Grand-Portage
- Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI)
- Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) - Ambulance Michel Crevier inc.
- Dessercom inc.
- HRH Services Préhospitaliers inc.
- Les Ambulances 33-33 inc.
- Les ambulances Gilles Thibault inc.
- Les Entreprises Y. Bouchard et Fils
- Service ambulancier de La Baie inc.
- Services Préhospitaliers Paraxion inc. (points de services dans le Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches, en Côte-Nord, en Gaspésie et dans les Laurentides)
- Urgence Bois-Francs inc.
