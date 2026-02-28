6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en mars 2026
Des sorties à zéro dollar? Oui, SVP!
Envie de faire le plein de culture en mars et de sortir un peu de ta routine? C’est le moment parfait pour ajouter quelques virées artistiques à ton agenda à Montréal. On a d'ailleurs plusieurs suggestions d'expositions et musées gratuits pour te permettre de faire exactement ça, sans te ruiner.
À lire également : 9 activités GRATUITES à Montréal qui méritent une place sur ta bucket list en mars
Entre expositions accessibles, musées à parcourir tranquillement et installations à découvrir, la programmation de mars offre plusieurs idées pour t’occuper. Que tu aimes l’art contemporain, l’histoire ou que tu cherches simplement une activité simple pour passer un après-midi à l’abri du froid, c’est une belle occasion d’explorer la culture montréalaise autrement.
Corps racines - Chloé Bourdages-Roy
Gratuit : Jusqu'au 8 mars 2026
Heures d’ouverture : Du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Mercier – 8105, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition collective, parle de la famille et des souvenirs qu’on garde avec soi. L’artiste Chloé Bourdages-Roy a travaillé avec des personnes du quartier de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour créer une installation faite de gestes et de paroles qui racontent leur histoire. Tu peux la visiter tranquillement, prendre le temps de regarder et de réfléchir, sans avoir besoin de connaître l’art contemporain pour apprécier l’expérience. C’est une belle façon de découvrir des récits d’ici et de voir comment l’art peut rassembler une communauté.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Je ne suis pas une artiste - Marina León
Gratuit : Jusqu'au 22 mars 2026
Heures d’ouverture : Du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Ahuntsic – 10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Marina León utilise la bande dessinée pour raconter son propre parcours avec humour. À travers ses planches, elle parle d’identité, de multiculturalisme et du sentiment d’être un peu entre deux cultures. Tu peux découvrir son univers à ton rythme et voir comment la BD peut aussi trouver sa place dans l’art contemporain.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Mémoires dorées - Isabelle Thery
Gratuit : Jusqu'au 30 mars 2026
Heures d’ouverture : Lundi et vendredi de 10 h à 18 h, mardi au jeudi de 13 h à 21 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque de Saint-Pierre – 183, rue des Érables, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition réunit douze photographies d’Isabelle Thery qui mettent en lumière des lieux marquants d’ici et d’ailleurs. Elle mélange le noir et blanc, la couleur et des touches dorées appliquées à la main pour donner un effet lumineux et différent. Le résultat est simple à apprécier : tu te promènes d’image en image et tu redécouvres des endroits connus sous un autre angle. C’est une belle pause culturelle gratuite qui invite à voyager sans quitter Montréal.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Toxicité coloniale : Architecture et paysage radioactifs français dans le Sahara - Samia Henni
Gratuit : Pour tous et toutes du mercredi au dimanche * Selon la programmation en cours
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h jusqu'au 2 avril 2026
Adresse : 1440, rue Sanguinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À travers des archives, des cartes, des images et des documents sonores, Samia Henni explique de façon claire comment les essais nucléaires français dans le Sahara algérien ont marqué les territoires et les populations. L’installation immersive, composée de treize stations audiovisuelles, permet de mieux comprendre l’ampleur des impacts environnementaux et humains, tout en mettant en lumière ce qui est resté longtemps caché. C’est une occasion d’en apprendre davantage sur un pan d’histoire rarement abordé.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée Redpath
Gratuit : En tout temps, contribution volontaire recommandée
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 30, le samedi de 10 h à 16 h
Adresse : 859, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves de voir de vrais squelettes de dinosaures ou d’observer un sarcophage égyptien de près, le Musée Redpath mérite clairement une visite. Installé sur le campus de l’Université McGill, il rassemble sous un même toit sciences naturelles, histoire ancienne et trésors culturels.
C’est une sortie idéale pour piquer ta curiosité, que tu sois seul.e ou avec les enfants, et ça reste abordable. Entre les fossiles impressionnants, les minéraux étincelants et les espèces disparues, tu passes d’une époque à l’autre en quelques pas, comme si tu voyageais dans le temps sans sortir de Montréal.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
L'Édifice Belgo
Gratuit : En tout temps
Heures d'ouverture : Horaires différents selon les expositions
Adresse : 372, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Quand on parle d’expositions gratuites, l’Édifice Belgo reste une valeur sûre. Ce lieu regroupe plusieurs galeries et centres d’artistes en plein cœur du centre-ville, avec entrée libre dans les espaces participants.
En ce moment, tu peux entre autres découvrir Paysages dystopiques de Bernard Gamoy à la Galerie POPOP ou encore visiter les expos NON CONFORME. Quatre femmes façonnant le temps à la SBC Galerie d’art contemporain et Perineum de Manuel Mathieu à la Galerie Hugues Charbonneau.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.