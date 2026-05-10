Voici les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 à louer sont les moins chers en mai 2026
Certains arrondissements sont plus abordables que tu ne le penses! 🧐
À quelques mois de la fin de ton bail, peut-être es-tu toujours à la quête d’un nouvel appartement pour te loger. Si tu es à la recherche d’un 3 1/2 à louer à Montréal, mais que tu as un budget limité, on t’a déniché les quartiers et arrondissements les moins chers et les plus avantageux pour tes finances serrées.
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En avril dernier, la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé à Montréal atteignait 1 626 $ par mois, soit une baisse de 100 $ par rapport à avril 2025.
Pour établir ce classement des quartiers de Montréal où les 3 1/2 sont les plus abordables en mai 2026, nous avons analysé plus de 2 000 annonces de logements d’une chambre non meublés publiées sur Centris dans plusieurs secteurs populaires et centraux de la ville.
Dans chaque quartier comptant au moins 40 logements affichés à moins de 3 000 $ par mois, nous avons comparé les 20 appartements les moins chers et les 20 plus coûteux afin d’obtenir un aperçu actuel et représentatif du marché locatif montréalais.
On va se le dire, comme partout, il y a des options pour tous les budgets dans la métropole.
Voici les 6 arrondissements les moins chers à Montréal :
- Montréal-Nord
- 1 340 $ par mois
- Moins cher : 995 $/mois
- Plus cher : 1 825 $/mois
- 27 logements à louer
- 1 340 $ par mois
- Saint-Léonard
- 1 378 $ par mois
- Moins cher : 995 $/mois
- Plus cher : 1 950 $/mois
- 28 logements à louer
- 1 378 $ par mois
- LaSalle
- 1 438 $ par mois
- Moins cher : 800 $/mois
- Plus cher : 2 195 $/mois
- 40 logements analysés sur 77
- 1 438 $ par mois
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- 1 503 $ par mois
- Moins cher : 895 $/mois
- Plus cher : 2 290 $/mois
- 40 logements analysés sur 56
- 1 503 $ par mois
- Ahuntsic-Cartierville
- 1 513 $ par mois.
- Moins cher : 850 $/mois
- Plus cher : 3 000 $/mois
- 40 logements analysés sur 119
- 1 513 $ par mois.
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- 1 554 $ par mois.
- Moins cher : 980 $/mois
- Plus cher : 2 570 $/mois
- 40 logements analysés sur 102
- 1 554 $ par mois.