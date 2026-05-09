Cette destination près du Québec cache les plages d'eau salée les plus chaudes du Canada
Allô les températures des tropiques! ☀️ 🌊
Même si le Québec regorge de plages magnifiques où étendre ta serviette l’été, on sait qu'il faut s'attendre à une expérience plutôt frisquette une fois les pieds dans les flots. Cela dit, il existe une destination au Canada qui se démarque particulièrement quand vient le temps de se baigner dans une eau vraiment agréable. Si un petit voyage en voiture ne te fait pas peur, le Nouveau-Brunswick pourrait bien te surprendre avec ses plages côtières reconnues pour être les plus chaudes au pays.
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Sur le littoral acadien, l’eau salée peut grimper jusqu’à 29 °C durant les journées ensoleillées, une température étonnamment élevée qui rappelle presque certaines mers tropicales, comme l’océan Indien. Cette chaleur s’explique notamment par la faible profondeur de l’eau et par l’influence du Gulf Stream, un courant chaud en provenance de la Floride. Cette douceur atteint son sommet en juillet avant de diminuer graduellement par la suite.
Une fois sur place, plusieurs arrêts valent le détour. La plage Murray, par exemple, te permet d’admirer le détroit de Northumberland tout en fouillant le sable à la recherche de coquillages. Du côté de la dune de Bouctouche, tu peux marcher sur une impressionnante étendue de douze kilomètres, l’une des plus longues du nord-est du continent, et profiter d’une promenade aménagée pour explorer le secteur ou dénicher du verre de mer.
Pour une expérience immersive, la plage Gagnon est parfaite si tu aimes le camping, puisque tu peux t’installer directement en bord de mer et t’endormir au son des vagues. De son côté, la plage de Parlee attire pour ses paysages spectaculaires et ses nombreuses activités, au point où elle est souvent citée parmi les plus belles en Amérique du Nord.
En ajoutant à ta liste des endroits comme la plage Aboiteau ou encore le parc national de Kouchibouguac, tu te donnes encore plus de raisons de planifier une escapade. Clairement, le Nouveau-Brunswick mérite une place dans tes prochains projets de voyage.
Site Internet de Province du Nouveau-Brunswick
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