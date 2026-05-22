Grand Prix : Lewis Hamilton explique pourquoi sa maman voulait absolument venir à Montréal

Et ce sont d'excellentes raisons! 😎

Lewis Hamilton. Droite : Lewis Hamilton et sa mère.

Le pilote Lewis Hamilton a confié pourquoi sa maman voulait absolument assister au Grand Prix de Montréal.

@lewishamilton | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Le pilote de Formule 1 de l’écurie Ferrari-Scuderia, Lewis Hamilton, vivra un week-end particulièrement chargé en émotion au Grand Prix du Canada 2026, alors que sa mère a tenu à faire le voyage jusqu’à Montréal pour le rejoindre, une visite dont le Britannique s’est candidement confié lors d’une conférence de presse accordée ce jeudi 21 mai, en marge de l’événement.

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« J'essaie depuis un moment de convaincre ma mère de venir sur la route avec moi », a-t-il expliqué, précisant qu'elle ne voulait plus vraiment voyager ces dernières années et ne venait le voir courir qu'à Silverstone, au Royaume-Uni.

L'an dernier, il avait tenté de la sortir de sa zone de confort. « Je voulais l'amener à Lake Louise et lui faire découvrir tellement de beaux endroits au Canada », a-t-il dit, mais les excuses se sont multipliées et le voyage n'a jamais eu lieu.

C’est finalement vers la fin de l’année dernière que sa mère lui a promis de recommencer à voyager avec lui. Les deux ont d’abord passé du temps ensemble en Chine plus tôt cette saison, une expérience qu’Hamilton a décrite comme « honnêtement probablement le meilleur moment qu’on ait vécu ensemble ».

Par la suite, c’est sa mère elle-même qui lui aurait demandé si elle pouvait venir à Montréal, un choix de destination qui n’a rien d’étonnant pour le pilote britannique.

« C'est vraiment une ville incroyable à visiter », a dit l'homme de 41 ans, soulignant la qualité des restaurants montréalais et l'ambiance électrique qui s'installe en ville pendant le week-end du Grand Prix.

Il lui a proposé d'inviter une amie pour le voyage, mais sa mère a préféré passer ce moment seul avec son fils.

« Elle est vraiment ma meilleure amie », a ajouté le septuple champion du monde. « Je suis vraiment reconnaissant qu'elle ait pris le temps de venir être ici. »

Il faut dire que Lewis Hamilton entretient une relation particulière avec la plus grande ville francophone d’Amérique. C’est sur le circuit Gilles-Villeneuve qu’il a remporté sa toute première victoire en Formule 1, lors du Grand Prix du Canada de 2007, alors qu’il pilotait pour l’écurie Vodafone McLaren Mercedes.

Le pilote britannique a ensuite répété l’exploit à six autres reprises à Montréal : en 2010 et 2012 avec McLaren, puis en 2015, 2016, 2017 et 2019 avec Mercedes.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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