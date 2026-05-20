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William Nylander des Leafs partage ses spots incontournables à Montréal pour le week-end du F1

Parce que Montréal, c'est bien plus que la piste.

Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025
Gracieuseté de Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025
Brand Highlight Creator

La saison de Formule 1® bat son plein, et avec elle, tout le monde se donne rendez-vous à Montréal pour le FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 pour vivre l'action de près et explorer la ville.

Le hockeyeur William Nylander se prépare à vivre la course en direct, et il a quelques adresses solides à te suggérer pour la prochaine fois que tu seras à Montréal.

La journée de course, c'est meilleur avec Amex, et ils se sont associés à Nylander pour mettre en lumière des petits commerces montréalais que tu ne veux vraiment pas manquer.

Sans plus tarder, voici trois endroits incontournables que même un hockeyeur pro surbooké prend le temps de visiter quand il passe en ville. Bonus : ils acceptent tous American Express!

Olive et Gourmando

Adresse : 351 Rue St-Paul Ouest, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Que tu aies envie d'un petit plaisir coupable ou d'une option plus légère, Olive et Gourmando a quelque chose pour tout le monde. Passe pour le brunch dans ce café animé ou grignote quelque chose pendant ta visite du Vieux-Port, tu vas vite te sentir comme un vrai local.

Nylander dit : « Je cherche toujours un bon spot pour bruncher. J'ai entendu dire que c'est une valeur sûre dans le Vieux-Port. »

@olive_et_gourmando

Restaurant Yama

Adresse : 1415, rue de la Montagne, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cuisine japonaise moderne avec DJs en direct pour mettre l'ambiance en fin de semaine, le Restaurant Yama, c'est une expérience à ne pas manquer.

Nylander dit : « J'adore la cuisine japonaise, donc celui-là me parle. L'ambiance de soir a l'air vraiment cool. »

@yamaresto

Café Saint-Henri

Adresse : Les adresses phares sont au 7335, rue du Mile-End et au Marché Jean-Talon — 260, place du Marché Nord. Trouve ton Café Saint-Henri le plus proche ici.

Pourquoi tu dois y aller : Avec des adresses partout en ville, c'est facile de passer chez Café Saint-Henri. Depuis 2011, ce micro-torréfacteur redéfinit les standards du café de troisième vague à Montréal. De bons cafés, des snacks et bien plus encore t'attendent au menu.

Nylander dit : « Ils sont reconnus pour avoir certains des meilleurs cafés en ville. Parfait pour une pause rapide pendant une fin de semaine chargée. »

@cafesainthenri

Ajoute ces adresses à ta liste quand tu seras en ville pour le F1®, et qui sait? Tu pourrais peut-être croiser « Willy Styles » en personne.

Partout au Canada, les petits commerces reçoivent l'attention qu'ils méritent grâce à l'initiative Amex Shop Small®. Que tu sois en ville pour le week-end de course ou que tu profites de la ville en mode vacances, les titulaires de carte peuvent magasiner local en découvrant et en soutenant les commerces qui acceptent Amex à travers Montréal.

Tu veux toi aussi faire ta part? Consulte les plans Amex pour dénicher d'autres perles comme celles-ci d'un bout à l'autre du pays.

Le logo F1, FORMULA 1, F1, GRAND PRIX et les marques connexes sont des marques de commerce de Formula One Licensing BV, une société Formula 1. Tous droits réservés.
QuébecCanadaManger et Sortir
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