Liquidation Marie dévoile sa nouvelle adresse à St-Jérôme et ce sera le plus gros au Québec

Un déménagement TRÈS attendu! 👀🔥

Liquidation Marie de Saint-Jérôme.

La succursale Liquidation Marie de Saint-Jérôme va déménager dès octobre prochain.

Liquidation Marie St-Jérome | Google Maps
Éditrice sénior, Nouvelles

L'engouement pour les épiceries à bas prix ne redescend pas une seconde. Économies, ouvertures, agrandissements, toutes les nouvelles sont bonnes à savoir lorsqu'il est question d'aubaines. D'ailleurs, on sait maintenant où le nouveau Liquidation Marie de Saint-Jérôme va s'installer. Après l'annonce du déménagement en juin dernier, la propriétaire Marie-Ève Breton vient de confirmer l'adresse exacte de son futur local qui sera non seulement trois fois plus grand, mais qui deviendra aussi le plus gros de la province.

À lire également : 6 nouveaux Liquidation Marie ouvrent bientôt au Québec et voici tout ce que tu veux savoir

La nouvelle succursale s'installera au 1115, rue Jean-Baptiste-Rolland à Saint-Jérôme, dans un local de 15 000 pieds carrés, devançant celui de Saint-Roch-de-l'Achigan qui détenait jusqu'ici ce titre avec ses 10 800 pieds carrés. L'emplacement se trouve juste à côté du Party Expert, tout près du Costco du secteur également, et offre un accès beaucoup plus facile, à deux pas de l'autoroute 15.


« Fini les restrictions! On va pouvoir vendre tout ce qu'on veut », a lancé la propriétaire. En effet, ce déménagement va permettre à l'épicerie de se débarrasser des fameuses restrictions imposées par un commerce voisin, qui limitaient jusqu'ici ce qu'elle pouvait vendre. Le magasin pourra donc offrir une sélection complète, sans compromis.

Autre bonne nouvelle pour la clientèle : le nombre de places de stationnement va grimper en flèche. On parle d'une nette amélioration comparativement aux 25 places disponibles à l'emplacement actuel, un enjeu qui faisait souvent grincer des dents les habitué.e.s.

L'ouverture est prévue vers la fin du mois d'octobre 2026. Aucun détail n'a été confirmé à savoir si un délai aura lieu entre la fermeture de l'ancienne succursale et l'inauguration de la nouvelle. Cet article sera mis à jour dès que Narcity obtiendra une réponse à ce sujet.

D'autres ouvertures à surveiller

Rappelons que ce déménagement s'inscrit dans un plan d'expansion plus large pour la bannière. En juin dernier, une nouvelle succursale a ouvert ses portes à Sorel-Tracy, et d'ici l'automne, Victoriaville, Vaudreuil-Dorion et Sainte-Julie auront aussi droit à leur propre épicerie à rabais. Un deuxième établissement est également prévu à Laval, qui s'ajoutera à celui du secteur Sainte-Rose ouvert en septembre 2025.

Liquidation Marie souhaite atteindre une cinquantaine de succursales dans la province d'ici trois ans. La région de Québec fait d'ailleurs partie des prochains territoires ciblés.

Cette épicerie se distingue en misant sur la vente de produits alimentaires déclassés, de surplus d'inventaire et d'articles refusés par les grandes chaînes, offerts à des prix bien en dessous de ceux du marché traditionnel. L'entreprise se démarque aussi par son approche anti-gaspillage, en donnant une seconde chance à des produits parfaitement consommables.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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